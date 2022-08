Asociación ilícita, sensación, una salida difícil

Asociación ilícita

¿Jugás al fútbol con gente de tu mismo rubro laboral? Cuidado, la vicepresidenta de la Nación, acusada de formar una asociación ilícita, puede llegar a acusarte de, no irónicamente, formar una asociación ilícita en su contra. Ese es el nivel de delirio que maneja la Argentina actualmente. A fin de cuentas no sé qué es más grave; que una persona que fue dos veces presidenta de nuestro país y actualmente ejerce la vicepresidencia use para su defensa fotos de la vida privada del fiscal que la acusa, o que esa misma persona haya sido dos veces presidenta de la Argentina y actualmente está ejerciendo la vicepresidencia. Insólito.

Francisco Pirovano

Sensación

Sensación: “Impresión que producen las cosas en el alma gracias a los sentidos”. Entonces, la inseguridad es una sensación y la estabilidad, también. La pobreza y las falsas promesas también serán una sensación, o nuestros sentidos también están devaluados.

Martha C. Pichón Riviere

Una salida difícil

A esta altura ya hemos perdido nuestra capacidad de asombro. Está todo dado vuelta y vivimos en una contradicción permanente. El mensaje que baja es nefasto y desde ese lugar es difícil que algo quede a salvo. Los planes Potenciar Trabajo lo último que hacen es generar trabajo. Son dádivas estatales que ahuyentan el trabajo. El salario universal que se pretende incorporar no es salario ni tampoco universal. Es también entregar migajas y poner al individuo como rehén del Estado y en modo “sobrevivir”. Contrariamente a lo que piensa el actual gobierno, el ideal del Estado debería ser no tener la necesidad de auxiliar a nadie, y no “ayudar” a todo el mundo y ponerlo eternamente en modo súbdito. El último descalabro de la sinrazón sucedió días atrás con un escenario que enmarca la confusión en la que estamos sumergidos. Piqueteros cortando todos los accesos en el centro de la ciudad (y acampando en la Plaza de Mayo) y un automovilista víctima de la situación que pareciera ser el victimario. Detenido por la policía porque se negó a acatar el desvío del tránsito que le indicaban. Un desaguisado del que va a ser difícil salir.

Sebastián E. Perasso

Sin eufemismos

Para encontrar la solución a un problema mensurable hay que nombrarlo, encuadrarlo y no usar eufemismos o hablar de sensaciones. Cuando se habla de inflación en otros países, la cifra mensual se anualiza. El 7,4% de julio anualizado es el 136%.

Carlos Schwartz

Ambición desmedida

A los 74 años al menos he aprendido que pedirle altruismo a un político es como pedirle peras al olmo. Sin embargo, no puedo permanecer impasible, ante la desmedida ambición del señor jefe de gobierno de la ciudad, que en aras de lograr adeptos para su campaña política no trepida en atentar contra la fisonomía icónica de una de las arterias más importantes y magníficas de la ciudad. Me refiero al mausoleo electoral con el que se ha propuesto dar un brillo fatuo a su carrera política, deformando, afeando y vulgarizando la histórica Avenida del Libertador, orgullo de todos los porteños. Me pregunto: ¿con qué derecho se arroga la omnipotente facultad de modificar su señorial y tradicional diseño? ¿No debería ser esta decisión objeto de una audiencia pública, para consultar a la ciudadanía sobre la oportunidad, el mérito y la conveniencia de su egoísta iniciativa? Me pregunto también: ¿sobra tanto dinero en el erario público para priorizar su estrafalaria idea, sobre la imperiosa necesidad de remodelar vetustas escuelas, hospitales y dependencias de atención al público? Y si así fuera, ¿no sería más solidario de su parte aliviar el sufrido bolsillo del contribuyente, reduciendo el ABL, la patente automotor y algún otro tributo de los muchos que nos agobian? Yo creo, señor Rodríguez Larreta, que usted, como toda la clase política, subestima el sentido común y desprecia la inteligencia de sus súbditos. Después se ofenden cuando el ciudadano piensa que los políticos son todos iguales. Pero como no espero nada de su altruismo, permítame darle un consejo: el faraónico gasto en el que nos va a embarcar no sirve a sus mezquinos y evidentes propósitos proselitistas, porque los que no lo vamos a votar no vamos a cambiar de idea, así usted nos regalara una Avenida del Libertador que condujera al paraíso, y los que lo piensan votar lo harán basados en sus respetables creencias, no por sus discutibles méritos urbanísticos. Lo llamo humildemente a la reflexión en su propio interés. Tal vez esta no sea su mejor y más “rentable” (en todos los sentidos) iniciativa.

Álvaro Eduardo Estivariz

¿Ayudar o esclavizar?

Toda política social debería tener como objetivo la movilidad ascendente y la búsqueda de la autonomía de los miembros a los cuales se dirige. Para ello, además de la ayuda temporal económica, se debería estimular a que se alcancen herramientas para el desarrollo personal. Todos sabemos que si una adolescente queda embarazada, sus posibilidades de estudio y capacitación quedan relegadas y se convierte en una dependiente de un plan y de los planes para sus hijos. Es comprensible que, desde su situación y visión de su problemática, quiera tener más hijos. En el futuro, esos chicos, con una madre que no tiene la madurez para ejercer su rol y la imposibilidad de ayudarlos a crecer, terminan mendigando o siendo presas del narcotráfico. Por eso, el plan en sí mismo no es una solución a largo plazo si queremos ayudar a nuestra gente.

Está comprobado que en hogares vulnerables cuando hay menos niños, se alimentan y educan mejor. El plan para ayudar, de verdad, a madres e hijos en estos casos puntuales sería disminuir el aporte a partir del tercer nacimiento. Para que ello sea integral tiene que ser compensado con un plan de capacitación para la madre y estímulo para terminar la escolaridad, acompañado por una educación sexual y de paternidad responsable. Si no hacemos nada al respecto, el crecimiento demográfico de la Argentina se va a dar en grupos de gran marginalidad y esclavos de un Estado con las arcas cada vez más vacías.

Gabriela Milia

