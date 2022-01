Asunción de Ortega, mensaje a la Corte, oportunidad

Asunción de Ortega

Que la hipocresía se ha adueñado del mundo no es una novedad. Pero que ciertas evidencias de su descarrilamiento hayan llegado a los extremos actuales es motivo para que nos preguntemos adónde vamos. Sobre todo los argentinos, al ver que nuestro gobierno se ha prestado a la farsa de la asunción del dictador Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, codo a codo con Venezuela, Cuba, Bolivia y otras delegaciones de países que contribuyen a la “destrucción” del sentido común. Mirarlo hacer la venia militar al esmirriado Ortega, vestido con una campera bordó arrugada y una gorra de beisbolista de ligas menores, ha resultado patético. Más aún al verlo en compañía del iraní Mohsen Rezai, procesado por el ataque a la AMIA en nuestro país, con el retintín de una musiquita folclórica inapropiada para el evento como telón de fondo.

Todo un espectáculo abierto a la imaginación, ante el cual el otro Ortega, José Ortega y Gasset, tan distinto a su homónimo dictador en erudición y sabiduría, hubiera repetido seguramente: “Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. Es el deporte y el lujo específico del intelectual”. A nosotros nos ha causado mucho esfuerzo este ejercicio; así que suponemos que para un hombre que, como el multirreelegido presidente de Nicaragua, que apenas sabe hablar, debe consistir en un verdadero intríngulis.

¿Creen “los Fernández” que la eventual eficacia de su gobierno depende del grado de complacencia que demuestre por regímenes de este calibre y estilo?

De ser así, podríamos colegir que ellos y sus seguidores necesitan la “atención” de algún médico psiquiatra que alivie el pesar de sus endechas solitarias, como señaló alguna vez un observador atónito de la realidad argentina.

Carlos Berro Madero

Mensaje a la Corte

El mensaje del Gobierno contra la Corte Suprema es claro, y los motivos también. Hay una Corte independiente, en oposición a un gobierno débil, con fecha de vencimiento en 2023 y un sinfín de causas penales sin cerrar. En su momento el rey Enrique VIII de Inglaterra tuvo seis esposas con la única intención de tener un heredero varón. Cristina Fernández, con dos mandatos presidenciales y un período en curso como vice, no logró nombrar un solo juez militante en el máximo tribunal que la libere de todo juez independiente. Con poco menos de dos años para irse y con cuatro jueces de mediana edad que gozan de buena salud, se entiende la desesperación. Con una Corte independiente, con un Congreso sin mayoría, sin herederos ni nuevas alquimias electorales, no hay forma de prolongarse en el tiempo. Los proyectos megalómanos y unipersonales mueren con la salida del poder del que lo ejerció.

Gustavo Gil

Oportunidad

Muchas voces se han alzado en contra de lo dicho por Gerardo Morales, especialmente dentro de la coalición opositora. Quiero alzar la mía, a favor de lo expresado por el presidente de mi partido, ya que, así el presidente Macri haya avisado con tiempo o no, de lo que se trata es de que no cabe duda de que la deuda se tomó bajo su gobierno. Ahora bien, lo verdaderamente interesante es por qué se tuvo que tomar esa deuda frente a la realidad económico-financiera generada por los gobiernos kirchneristas, y lo sostenido por Morales genera la oportunidad de explicarlo en forma clara. Ojalá que no se pierda esa oportunidad.

Eduardo Thölke

Incendio

Percibo que la Argentina está sufriendo un voraz incendio, atizado periódicamente por fuertes ráfagas, y nuestra dirigencia política se empecina en encontrar quién prendió el fósforo.

Osvaldo R. Massa

Plataforma offshore

Con profunda preocupación leí que en la plataforma marítima frente a Mar del Plata efectuarían tareas de prospección de hidrocarburos. El daño que generaron y generan las tareas offshore es de consecuencias irreparables: el lago Maracaibo, en Venezuela, es una gran mancha de petróleo; en el Mar del Norte periódicamente se generan derrames, que han provocado, entre muchas cosas, que el arenque desapareciera, además de graves efectos en el salmón. No nos olvidemos que en el Golfo de México, durante la presidencia de Obama, la plataforma de Shell se accidentó y durante días derramó petróleo crudo. Todavía hoy las costas de EE.UU. y México sufren las lamentables consecuencias de ese hecho. En el Mar del Norte es tal el daño que están comenzando a desmantelarse. De Rusia, importantísimo productor offshore, no se tienen noticias, no porque no tengan derrames, sino que simplemente no se dan a publicidad.

Por todo esto considero que este tipo de actividades deberían estar más que prohibidas por el bien de la humanidad

Miguel Schiavoni

Vegetación silvestre

El calentamiento del mundo por el efecto invernadero causado por el aumento del anhídrido carbónico en el aire hace que muchos se pregunten cómo captar el carbono del aire. El sistema más eficiente y menos costoso para hacerlo es la vegetación natural silvestre de cada región. No es necesario plantarla, regar, fertilizar podar ni fumigar contra insectos ni contra malezas. No es necesario usar transgénicos. La vegetación silvestre ha sido destruida en una proporción que ya hace daño a todos. Por eso y por muchas otras razones es necesario dejar de destruir la vegetación natural. No más desmonte, no más incendios de campos y bosques. Las reservas naturales son la esperanza del mundo y de la humanidad.

Ricardo Barbetti

