Atención sanitaria, mi amigo Esteban, Victoria Ocampo

Atención sanitaria

Por indicación médica la vicepresidenta de la Nación debió someterse a una cirugía. Como siempre, siendo consecuente con sus principios, no lo hizo en un lugar donde la medicina es “nacional y popular”, sino en el Sanatorio Otamendi. Nuevamente haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Debería existir una ley que exija que los funcionarios públicos se atiendan en hospitales públicos y sus hijos concurran a colegios públicos. Ese día puede ser que el país tenga un futuro distinto y se esmeren para que el país funcione con igualdad para todos sus ciudadanos.

Roberto Jorge Billinghurst

DNI 18.746.009

Mi amigo Esteban

Cuando uno conoce a Esteban Bullrich, rápidamente se da cuenta de que está tratando con una persona diferente. Es firme, cálido, atento, individualiza al otro, se preocupa por los demás, tiene una impronta y un empuje que dejan ver en sus gestos y acciones su permanente atención en el bien común. Tengo la suerte de que la vida nos cruzó hace ya más de 11 años, y desde allí, política mediante, compartimos la amistad y una visión similar de la provincia y del país, fortalecidas por tener también ambos una visión similar de la fe y de los valores.

Sabemos todos que está teniendo una lucha con una enfermedad compleja, le tocó esta prueba. Y la está enfrentando, de todas las formas posibles. Hace todo lo necesario para estar bien y tiene una familia maravillosa que lo acompaña en cada momento. Cadenas de oraciones, pedidos permanentes para rezar por su salud, muestras de afecto y reconocimiento en todos y desde todos los lugares, presencialmente o no. Hasta participó como pudo en la campaña de las PASO y sigue acompañando a candidatos de Juntos por el Cambio en esta etapa de las elecciones legislativas hasta noviembre. En su rol de senador, todos sus compañeros, sin importar los partidos ni colores, reconocen en él un hombre íntegro, solidario, buscador de consensos permanentes, y se lo hacen saber. Pocos días atrás, mucha gente realizó en Salta una caravana y peregrinación para rezar por su salud. Su familia, amigos, gente de la política y de distintos ámbitos, ciudadanos que ven en él a una persona de bien, que obviamente es pública, pero que nunca escondió la defensa de los valores de la vida, la familia, la institucionalidad, y sobre todo, la búsqueda de la unión y de un país mejor. Eso lo hace distinto, y por eso en momentos en los que se vive un país confrontado, con grietas en todos lados, donde no se ve un rumbo claro, su lucha, su ejemplo, su nunca dejar de sonreír ni emocionarse, y su palabra justa y firme nos hacen pensar que “los buenos están y hacen bien”.

En lo personal, agradezco a Dios la amistad, el trabajo, los valores, la política, los tantos momentos y kilómetros recorridos juntos, las charlas y el aprendizaje. Creo que los argentinos lo ven también así, y lo valoran. Ojalá así sea, hacen falta muchos Esteban para que nos vaya mejor.

¡A no aflojar, Flaco!

Leonardo J. Sarquís

Exministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires (2015-2019), director general de Confiagro

Victoria Ocampo

En nombre de la Fundación Sur (creada por Victoria Ocampo en 1963) quiero agradecer profundamente la referencia a nuestra fundadora que el distinguido periodista Luciano Román incluyó en su artículo “Un país que descolgó los ‘cuadros de honor’ y no le rinde tributo a la excelencia”, que la nacion publicó el 2 de noviembre. El señor Román ha sabido captar la importancia que Victoria dio a todo aquello que fuera superior o de eximia calidad y cómo solo eso podía y debía servir para establecer un cierto orden jerárquico en una sociedad civilizada, basada en el reconocimiento a quienes aplican su talento en beneficio de sus semejantes. No solo eso: la aparición del nombre de Victoria Ocampo como un ejemplo es un servicio que debemos agradecer a la nacion. De allí estas líneas de reconocimiento.

Juan Javier Negri

Fundación Sur

Desubicada actitud

Tuve una gran sorpresa cuando leí la carta del lector Daniel E. Rego con acusaciones sobre comportamientos antideportivos de jugadores de rugby del M15 del club Champagnat en un partido con el club Pucará, en el que jugaba su hijo. Como exjugador de rugby del club Champagnat durante 8 años, donde me inculcaron los valores del rugby, pude confirmar, por diversas fuentes, que la carta de Daniel Rego es inexacta y está alejada de la verdad. Pero nada más categórico que haberme enterado de que el presidente de Pucará se comunicó con las autoridades de Champagnat para pedir disculpas por la desubicada actitud y los falsos conceptos expuestos por el firmante de la carta. Es probable que Daniel Rego, por no haber jugado nunca al rugby, no haya tenido oportunidad de aprender los valores de compañerismo, caballerosidad y respeto que, en este deporte, se enseñan en todos los clubes.

Ricardo E. Frías

DNI 4.362.046

Higiene en los carros

Me encargo de la compra de alimentos para mí familia. Suelo frecuentar dos supermercados distintos, ambos de primera línea. Uno de ellos cuenta con un espacio para que cada cliente deje su changuito mientras carga su compra en el carro que el comercio provee para tal fin. El otro no cuenta con ese espacio. Y dada la cantidad de público que lo frecuenta, sería imposible custodiar que los changuitos no sean robados. Esta situación hace que la mayoría de los clientes depositen sus changos con las ruedas sucias, rodadas por la calle, en contacto con la base del carro del supermercado, donde el mismo cliente y el próximo depositarán la compra que luego irá a su alacena o su heladera. Nadie controla que esto no se haga. ¿Cuesta mucho trabajo poner el chango personal con las ruedas fuera del carro? ¿Cuánta empatía necesitamos para darnos cuenta de que con ese detalle cuidamos al prójimo y a nosotros mismos? Me abruma que en tiempos de pandemia este cuidado no haya sido impuesto como pauta de convivencia. ¿Podemos empezar a practicarlo o solo se hará cuando sea exigido?

María José Bernabé

DNI 14.310-033

En la Red Facebook

Ocaña fue a la Justicia para evitar que Cristina Kirchner cobre dos jubilaciones de privilegio

“No sé si por ley le corresponde o no, pero es un acto inmoral. Está muy bien la presentación de Graciela Ocaña para que Raverta explique esta decisión”- Viviana Pavón

“Por fin alguien que frene esta incoherencia e inmoralidad”- Leonardo Balmaceda