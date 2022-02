Aviones tanque, impuesto al egoísmo, aftosa en los cerros

Aviones tanque

Nuestro país vive una emergencia nacional producto de los incendios forestales, tanto en Corrientes como en la zona cordillerana patagónica. Los esfuerzos de los brigadistas son enormes y los recursos, realmente pocos o casi nulos ante la dimensión de las llamas. Todos esperamos las lluvias, y eso demuestra nuestra propia incapacidad logística y de recursos para frenar tantas pérdidas. Existe una solución para ello y queda en nuestros gobernantes decidir la finalización del fuego, como lo ha realizado Chile en el pasado mes de enero. Contrataron los servicios de un Boeing 747 Supertanker que durante 19 días realizó 44 viajes derramando 73.000 litros de agua por vez, lo que significó que a veces con siete viajes por día el fuego terminara en el área patagónica cordillerana definitivamente. Desde la vuelta de la democracia, y en especial desde la gestión como secretario de Agricultura del ingeniero Lucio Reca, anualmente se plantea la necesidad de la compra de aviones Hércules Canadair para combatir incendios. Nada de ello ha ocurrido. Mientras tanto, dependemos de los aviones fumigadores, que solo cargan por vez 3000 litros, o las autobombas obsoletas que poco y nada pueden hacer ante la dimensión de la tragedia forestal. Solo con información y decisión se puede solucionar tan grave daño a nuestro país. Está en los que deciden dar respuestas eficaces a los problemas, o seguir esperando las lluvias como único método de sofocar tanta pérdida.

Juan C. Luongo

DNI 840.686

Impuesto al egoísmo

Florencia de la V, en un editorial publicado en el diario Página 12, ha criticado duramente a Sergio Agüero y a los “megamillonarios” que, según su opinión, cada vez quieren pagar menos. Ha demostrado sus limitados conocimientos económicos e impositivos. Sergio Agüero no piensa como un rico. Piensa con sentido común, expresando su sensación de estar siendo robado por el Estado. Si Florencia de la V se hubiera tomado el trabajo de leer la ley 27.605 de “aporte solidario”, tal vez su opinión sería otra. Deben pagar aquellos que posean un patrimonio mínimo de $200.000.000 (US$93.023) o $300.000.000 (US$139.535) según los artículos 4 y 5 de la ley (dólar a $215, que es el valor al que se consigue). Con esas cantidades, apenas se compra un departamento de 2 ambientes. ¿Estamos en presencia de un rico? El dinero no pagado en impuestos genera trabajo y no se destina a financiar a políticos parásitos o corruptos, que no lo propician.

Gabriel C. Varela

Aftosa en los cerros

El fin de semana pasado –durante un viaje a caballo por los cerros tucumanos compartido con algunos amigos– llegamos a visitar a doña Lidia Navarro. Doña Lidia es una sufrida señora –ya mayor– que vive en medio de esas soledades con un par de hijas, algún nieto y un puñado de entenados, en su puesto de paredes de piedra y techo de paja ubicado a 3000 metros de altura sobre las faldas de las Cumbres Calchaquíes, al que se accede tras 8 horas a caballo desde Tafí del Valle. Allí tiene algunas vacas (quizás una veintena) y una majadita de ovejas. El día que la visitamos tenía todas sus vacas encerradas en uno de los centenarios corrales de pirca con que cuenta el puesto, porque al día siguiente iba gente del Senasa a vacunar contra la fiebre aftosa. Y la pobre doña Lidia –mientras nos convidaba un guiso y una sopa “con verdadero sabor a cerro”– nos contaba de lo difícil que resulta para ella pagar ese servicio.

Sin conocer del tema, entiendo que la vacunación de sus animales es imprescindible “como parte de las estrategias del estado para mantener una situación epidemiológica estable” –según leí en la página del Senasa–, pero nos preguntábamos con mis amigos si el estado no debería brindar este servicio en forma gratuita a la gente del cerro, que vive en la escasez y tiene unos cuantos animales solo para su sustento.

Federico García Hamilton

Ciclovía

El señor Rodríguez Larreta aseguró que no aumentaría los impuestos en CABA. No obstante, días después de las pasadas elecciones legislativas aumentó el ABL y las patentes de automóviles al menos un 50%. Y casi inmediatamente se anuncia la ciclovía desde Retiro hasta la General Paz. No estoy en contra de las ciclovías, pero me pregunto ¿no es la avenida del Libertador (junto a Lugones y Cabildo) la principal vía de egreso de cientos de miles de personas que diariamente abandonan la Capital hacia la General Paz cada tarde? Me parece una medida inconsulta que perjudica a miles de automovilistas. ¿Es necesario gastar esa importante suma de dinero en lugar de invertirla en educación y sanidad? ¿Será porque este tipo de obras son las que Rodríguez Larreta cree que reditúan políticamente, agigantando su figura de gran realizador? No creo que este sea el caso.

José Néstor Ureta

DNI 10.066.447

Filarmónica

Con motivo del triste relato de Paloma Herrera acerca del estado del Ballet Estable del Teatro Colón, aprovecho para plantear un cambio esencial, que se ha venido soslayando desde hace rato y que se necesita urgentemente: elegir a un nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Son ya demasiados años con el maestro Diemecke como su titular. Quince, para ser precisos, más cinco como director artístico del teatro. Diemecke no solo programa y dirige la Filarmónica, sino que además programa (y ocasionalmente dirige) la Orquesta Estable del Teatro Colón, cuerpo musical de la temporada de ópera. Pocos teatros del mundo deben ostentar una figura de tamaña omnipotencia. Diemecke se ha vuelto tan poderoso administrativamente que ya no necesita legitimarse artísticamente. Tanto la Filarmónica como la Estable han perdido calidad, su sonido se ha vuelto desparejo y la falta de entusiasmo es visible tanto entre los músicos como entre su público. El repertorio es deslucido, y esto no puede achacarse a restricciones presupuestarias, sino a una visión conservadora y autocomplaciente. Las temporadas de la Filarmónica y de la ópera necesitan un director talentoso, joven, argentino o extranjero, que traiga nuevos bríos y revierta esta oquedad. Es imperioso salvar al mayor símbolo cultural del país, el Teatro Colón, y que no se transforme en uno más de los fracasos argentinos.

Diego Malpede

