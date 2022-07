Ayudar, no revolear; alquileres; faltan más cárceles

Ayudar, no revolear

La vicepresidenta expresó públicamente el viernes pasado que la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán fue un acto de irresponsabilidad política y que no piensa “revolear” a ningún ministro. Me pregunto si no es mayor irresponsabilidad no haberlo ayudado en su gestión para evitar que el ministro se sintiera poco acompañado, lo cual derivó en su renuncia. Es obvio que no se debe revolear a ministro alguno, porque se supone que los ministros son personas de cierta preparación y ciudadanos como todos que deberían prestar un servicio al país y que para eso fueron nombrados. Los que gobiernan para saciar su “ego” caen en estos exabruptos.

La acción de gobernar debería ser un servicio, y requiere honestidad y equilibrio.

Carlos Alberto Castriota

Alquileres

El 30 de junio LA NACION publicó el editorial titulado “Alquileres: no insistir en el error”. Allí se aludió a mi persona y se hicieron algunas consideraciones, a mi juicio desacertadas. Primero, desde que presentamos el primer proyecto de ley sobre alquileres (1189-D-2022) el 25 de marzo de 2022 señalamos que la regulación de alquileres comprende al derecho a la propiedad de locadores y al derecho a la vivienda de inquilinos. Ambos son derechos fundamentales y ambos están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio. Dijimos entonces y lo sostenemos: venimos a defender la ley de alquileres (27.551) contra maniobras especulativas y a mejorarla. El mercado inmobiliario debe ajustarse al pleno goce del derecho a la vivienda, no viceversa. El derecho a la vivienda de los inquilinos exige regulación porque la historia así lo enseña. No hay igualdad entre las partes en un contrato de locación con fin habitacional. Hay una parte más fuerte. Y no podemos dejar los alquileres habitacionales librados a la ley del gallinero. En todo momento tuvimos en cuenta el grave déficit de vivienda. Al presentar ese primer proyecto encomendamos al Consejo Nacional de la Vivienda un abordaje amplio y propusimos beneficios tributarios para locadores antes de que fueran propuestos por Juntos por el Cambio. Segundo, los inquilinos no están perjudicados por el régimen actual ni ese régimen carece de contenido obligatorio. La ley 27.551 tiene tres pilares: el plazo de tres años, el ajuste anual fijado por inflación y variación salarial y el registro de contratos ante la AFIP. Si desde la entrada en vigencia de esa ley los inquilinos resultaron perjudicados, se debió a que el mercado inmobiliario no cumplió con las normas y a que impuso peores e ilegales condiciones. Desde que la AFIP registra contratos de alquiler, solo se inscribieron menos de doscientos mil con fin habitacional. Sobre un universo de más de tres millones, esto arroja menos de un 7%. La ley no es cumplida por locadores, pero en el editorial se afirma que perjudica a inquilinos. A su vez, todos los inquilinos que expusieron en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados defendieron la ley 27.551. La defensa fue unánime. Y representantes inmobiliarios y propietarios reconocieron aspectos positivos de la ley. Tercero, la elevadísima inflación, la retracción de oferta y la disminución de precios de inmuebles no son consecuencias de la ley actual, sino que comenzaron en 2018. Cuarto, no hubo de mi parte ni del Frente de Todos propuestas “ridículas”, a diferencia de propuestas de ajustes trimestrales, como las de Juntos por el Cambio. Los salarios de los inquilinos no aumentan cada tres meses. Quinto, aprovecho para explicarles otros errores que se cometieron en el editorial: 1) no propuse ni se propuso un impuesto a la vivienda ociosa. El impuesto inmobiliario es local. Se propuso su análisis en el marco del Consejo Federal de la Vivienda. 2) No se niega la inflación, se formulan soluciones regulatorias que la concilien con el derecho a la vivienda; ni se niega la indexación, que, de hecho, fue permitida por la ley 27.551, que ustedes critican. 3) El índice legal precisamente refleja la realidad. Pero el mercado inmobiliario ha encontrado una solución artera para esquivarlo en detrimento de inquilinos: aumentan los precios iniciales por encima del índice legal. 4) La pérdida económica para propietarios no es enorme ni está comprobada. No hay despojo alguno ni lo habría si se aprobase el proyecto del Frente de Todos; el que, reitero, traería importantes beneficios tributarios para propietarios. Es imprescindible darse cuenta de que la intervención del Estado es necesaria para proteger el derecho a la vivienda de inquilinos y el derecho de propiedad de locadores, y que la desregulación beneficia solo a quienes más tienen. La justicia social exige equilibrio y pensamos que con nuestra iniciativa la concretaremos. Nunca cerraremos los ojos a la realidad, en especial cuando sea triste y dura.

José Luis Gioja

Diputado de la Nación - Frente de Todos, provincia de San Juan

N. de R.: LA NACION emitió opinión editorial contra un proyecto, no contra persona alguna. Lamenta que en materia de alquileres no se aprenda de experiencias pasadas, y ratifica su editorial en todos sus términos.

Faltan más cárceles

No hay lugar para los presos en las cárceles. Están hacinados y entonces los mantienen en las comisarías. O en prisión domiciliaria. Se escapan y vuelven a delinquir, robando, violando o matando a los indefensos ciudadanos de a pie. ¿Por qué no se destinan fondos que se malgastan y derrochan en cosas mucho menos importantes para la construcción de cárceles? Cárceles limpias, sanas, donde los presos aprendan y practiquen un oficio, donde trabajen para ayudar económicamente a su familia. En el Gobierno nadie habla de construir más cárceles. Solo de liberar presos y de mejorarles la conectividad, para que puedan seguir delinquiendo desde la cárcel. Somos nosotros, los ciudadanos comunes, los que estamos presos en nuestras casas. Y la calle es de los delincuentes. Porque si estuvieran donde deberían estar, habría mucha menos inseguridad y sería una tranquilidad para todos.

Inés Menéndez

DNI 3.864.451

