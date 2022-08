Bajeza inadmisible, maten a Duarte, reconocimiento

Bajeza inadmisible

Llevamos varios días siendo testigos de todo tipo de aberrantes declaraciones a raíz del alegato de los fiscales que investigaron la corrupción en Vialidad en épocas del matrimonio Kirchner. Pero el miércoles 24, el presidente de la Nación y la vicepresidenta cayeron en una bajeza inadmisible. Sacar a la luz un aviso fúnebre de cuando murió el cuñado del fiscal Luciani (para señalar a un amigo de Macri) me provocó una mezcla de repudio y dolor. Todo esto agravado unas horas después, cuando el Presidente dijo que esperaba que a este fiscal no le pase lo mismo que a Nisman. ¿Acaso no hay conciencia del alcance de estas acciones y palabras y del dolor profundo que están reactivando?

¡Lloro por ti, Argentina querida!

Denise N. de Gallagher

Maten a Duarte

Al presidente Alberto Fernández, con el mayor respeto que merece su investidura, me atrevo a sugerirle que lea el libro Maten a Duarte, de Catalina de Elía (Editorial Planeta). Allí encontrará una gran similitud entre el asesinato de Juan Duarte (hermano de Evita) y el asesinato del fiscal Nisman. Desde mi punto de vista, ninguno de los dos fue suicidio.

Norberto Russo

Reconocimiento

Que algunos adláteres de la vicepresidenta hablen a esta altura del juicio de Vialidad de “indulto” parecería un claro reconocimiento de culpabilidad de la principal acusada.

Patricio Carli

De qué lado

En su aparición por las redes, Cristina Kirchner, exaltada, afirmó que todo lo que dicen los fiscales es absolutamente falso. A pesar de eso, se la vio bastante nerviosa en su alegato por YouTube. Si las acusaciones son falsas y ella cree en la Justicia, como creyó cuando el juez Oyarbide los absolvió a ella y a Néstor en la causa por enriquecimiento ilícito, ¿por qué no espera tranquila el fallo? Además, todavía tiene dos oportunidades más para poder apelar. O tal vez cree, como decía Perón, para los amigos todo, para los enemigos ni justicia. Y considera que en este momento no está del lado de los amigos.

Roberto Jorge Billinghurst

Visión compartida

En el speech del 23/8 la vicepresidenta manifestó que los juicios contra la corrupción son juicios contra el peronismo. Es decir que peronismo es igual a corrupción, o que no existe peronismo sin corrupción. No lo digo yo, lo dijo ella.

Vistos los apoyos que recibe de políticos de ese partido y agrupaciones identificadas con el peronismo, la visión de la vicepresidenta es compartida por todos ellos.

Pablo Correch

Facultad de Filosofía

Como licenciado en Filosofía de la UBA me siento más apenado que indignado al conocer la declaración de las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de esa universidad, que supo ser defensora de la libertad y la dignidad del saber independiente. Fui formado por verdaderos sabios que me inculcaron el desarrollo del pensamiento crítico, la argumentación fundamentada y la responsabilidad moral como ciudadano. Observar cómo se ata una facultad al carro servil de una militancia ciega y corrupta, ajena a la ardua tarea de la búsqueda de la distinción entre error y corrección y entre el bien y el mal, por más difícil que esa tarea resulte, entristece y decepciona. Difícilmente el búho de Minerva levante vuelo en este anochecer de la cultura occidental si se lo encierra en los claustros de una facultad que optó por una concepción del poder en la cual el robo para los coronados sea justificado con falacias populistas.

Horacio Bolaños

Una vida exclusiva

Una vida exclusiva es aquella que no vivimos las personas con discapacidad física en la Argentina. Esa vida que nos deja afuera: de poder comer en un restaurante porque tiene escaleras o no poder disfrutar de una sobremesa por no contar con sanitarios accesibles. Nos deja afuera de poder elegir una casa de estudios (escuela o universidad). Nos deja afuera de aprovechar oportunidades laborales, o nos condiciona, aunque uno tenga un buen currículum, por no contar con rampa o un ascensor o sanitarios accesibles. Y ni hablar de las personas con discapacidad visual… el mundo está al revés para ellos. Los gobernantes están ocupados planificando festivales gastronómicos y fiestas navideñas, en lugar de enseñarles a los comerciantes que una pequeña rampa de madera, que se saque y se ponga, o un baño con la puerta de más de 80 cm les cambia la vida a muchas personas. Los comerciantes simulan una empatía fugaz y prometen rampas que nunca instalan, o dicen que los gobiernos locales “no pidieron rampa”. Es urgente exigir que todo local comercial y edificios de oficinas tengan las condiciones mínimas (puerta ancha, sanitario, y rampas/ascensor para salvar escalones) para que cualquier persona pueda visitar o trabajar ahí. De lo contrario, hay exclusión. Si no cumple, no debe ser habilitado. Porque no se trata, solamente, del 10/12% de la población del país que tiene alguna discapacidad. Las personas con discapacidad salimos con amigos, pareja, familia. Y adonde no vamos, ellos tampoco.

Ábrannos las puertas. Ábrannos camino. Accesibilidad es inclusión, señores.

María de los Ángeles Muñoz

Desatino

Escuché por TV a la vicegobernadora del Chaco pronunciando las palabras “el equipo” y “la equipa”, pretendiendo extender también la ridícula modificación de nuestro idioma a los sustantivos comunes. ¿Es posible dejar pasar sin comentarios este desatino?

María Esperanza Novo

