Barbarie, rumbo, turismo médico

Barbarie

La Facultad de Derecho de la UBA, de la que fui alumno y profesor, acaba de ser testigo de un acto de barbarie por quienes agraviaron a Ricardo López Murphy intentando impedirle expresar sus ideas, que ellos no tienen. Jóvenes sin mérito, que están adoctrinados para mentir y difamar. Si son o no alumnos carece de relevancia. Son la barbarie, de la que están adoctrinados por décadas de intemperancia.

Guillermo Lascano Quintana

DNI 4.415.520

Rumbo

Con la proa puesta hacia Venezuela, “la sarasa” sopla nuestras velas para superar la calma chicha del desgobierno bicéfalo. Ella cuenta con levantar al huracán inflacionario que apurará nuestro arribo a puerto.

Marcos Rafael María Llambias

DNI 7.592.227

Turismo médico

La llegada de pacientes extranjeros al sistema de salud genera hondos conflictos en la sociedad. Algunos proponen el acceso gratuito ilimitado, otros con contraprestación. Los recursos, como órganos para trasplantes, sangre y prestaciones de alta tecnología, son finitos. El costo solo se distribuye en la sociedad local. En el Hospital Garrahan y en 2006, el 7,9% de las altas fueron de extranjeros no residentes, un múltiplo de 3,7 sobre el 2,1% de 2004. La migración entre jurisdicciones, como CABA y el Gran Buenos Aires, que tienen presupuestos sanitarios independientes, limita la asistencia de los vecinos que pagan la cuenta con sus impuestos. El gasto en salud se incrementa cada año y los países discuten cómo asignar su presupuesto sanitario. La asistencia al viajero nunca es gratis y hay que explicarles a los ciudadanos cuánto se gasta en la asistencia gratuita de extranjeros. Lo mismo ocurre con la asistencia interprovincial. El principio hipocrático sostiene que los médicos debemos hacer lo mejor para el paciente sin importar los costos, mientras el principio de justicia quiere ser equilibrado en la distribución de las cargas. Cuando el recurso es escaso, hay que decidir qué se puede pagar y qué no. La Argentina tiene una deuda con la salud de su población y escasos recursos para asistir gratuitamente a los extranjeros. Es necesario un análisis de nuestra economía de la salud, porque la caridad, bien entendida, empieza por casa.

Dr. Alejandro Malbrán

DNI 11.266.408

Dra. Eloísa Malbrán

DNI 30.682.303

Opción

Propongo urgente una votación entre los integrantes de todos los movimientos sociales y piqueteros de la provincia de Buenos Aires. Simplemente deben responder qué les parece más importante: 1) que todos los niños de nivel inicial y primaria tengan un desayuno y almuerzo de calidad, o 2) que los jóvenes que egresan del secundario tengan viaje de egresados gratis.

También podríamos votar los trabajadores en blanco, ya que somos los que pagamos estos beneficios.

Ana Astigueta

DNI 12.431.271

La colmena

Cuenta la leyenda que un país llamado La Colmena era gobernado por su abeja reina, acompañada en partes iguales por zánganos y abejas obreras. La abeja reina les proveía de todo, por ese motivo no tenían que salir de La Colmena por ningún motivo. Fueron pasando los años y los zánganos superaron en número a las abejas obreras, y cumplían perfectamente su función, eran zánganos. La Colmena comenzó a deteriorarse, ya que la abeja reina, muy preocupada por su aspecto exterior, había librado a su suerte a los integrantes de su país, La Colmena. Comenzaron entonces las preguntas. Una abeja obrera adulta preguntaba: ¿qué sucederá con nosotros el día que desaparezca la abeja reina? Una abeja obrera joven, que nunca había visto a sus padres trabajar, tenía también muchas dudas: ¿qué son las flores? ¿Cómo se produce la miel? ¿Cómo se cuidan las nuevas crías? Y no obtenía respuesta, ya que después de tantos años de ser provistas de todo les había hecho perder su identidad como abejas.

Siguieron pasando los años y La Colmena se fue deteriorando cada vez más: no había cuadros, no había miel, no se podían desarrollar las crías, y todo terminó como correspondía que terminara. Desapareció la abeja reina y con ella, su país, La Colmena, producto de años de abandono e indiferencia.

Una colmena no puede depender de una abeja reina, si no, el final es previsible y trágico.

Juan Ahumada

juanalbertoahumada@yahoo.com.ar

Subsidios

Recuerdo haber escrito, hace ya unos diez años, una carta de lectores en la que preguntaba por qué tenía que renunciar a subsidios que jamás había solicitado. Once años después, ese mismo gobierno vuelve a insistir con igual obstinación. Ellos van a chocar con la misma piedra. Yo sigo ejerciendo mi derecho a vivir en libertad.

El tiempo demostró que el populismo tiene su valor, pero su precio es aún mayor y una catástrofe sus resultados.

Patricio MacManey

DNI 5.597.906

Árbol problemático

Tengo un reclamo ante el gobierno de la ciudad que data de varios años, y aún sin resolver. En 2018, un inspector de la ciudad ordenó la extracción de un árbol ficus y un cantero, porque “traería problemas a futuro”. Está ubicado en un pasaje estrecho, y el cantero es muy grande, ocupa el 65% del espacio de la vereda. Los problemas llegaron cuando las raíces del árbol levantaron el piso del único espacio para pasar, y ya llegan a la línea de construcción de mi casa, ubicada en Pasaje Prometeo al 3000, Coghlan, CABA. Es decir, es un terrible problema para peatones y para mí, ya que, entre otras cosas, el árbol tiene 9 metros de ancho de copa, y yo no puedo pintar mi vivienda. El último reclamo lo hice en Defensa Civil. He realizado una veintena de presentaciones presenciales en CGP 12, vía mail, etc., sin obtener respuesta alguna. Mi pregunta es: ¿adónde se va el dinero de nuestros impuestos?

Liliana Mercado

DNI 17.500.047

En la Red Facebook

El pedido de Kicillof: “Hoy necesitamos ayuda, también de nuestra oposición”

“¿Busca a los que dejaron tierra arrasada?”- Beatriz Susana Sabaté

“Si fuesen ustedes la oposición habrían prendido fuego el país”- Patri Monassa

“Háganse cargo. Dejen de culpar a todo el mundo”- Rubén De Santis

“Sí, sí, ¡ahora piden ayuda! No se olviden que tiraron toneladas de piedras al Congreso, a la oposición, y así mil más. Agua y ajo”- André Zielinski