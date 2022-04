¡Basta!, 9 de Julio peatonal, mudanza

¡Basta!

En relación con la pasividad de las autoridades, tanto nacionales como de la CABA, frente a los cortes de calles, autopistas, acampes en plena avenida 9 de julio, los ciudadanos contribuyentes estamos hartos de que esas autoridades sean cómplices de quienes cometen un delito. De personajes violentos que impiden el normal desarrollo de la vida cotidiana garantizada en la Constitución. Hartos de que se derrochen los fondos públicos para mantener estructuras de vagancia, destrucción, que no aportan absolutamente nada positivo al desarrollo nacional. La seguridad está ausente, en manos de quienes no son capaces de defender a los ciudadanos que cumplen con la ley en base a trabajo, esfuerzo y sacrificio.

¡Basta!

José González Eiras

9 de Julio peatonal

Si en cada problema se esconde una oportunidad, tal vez estemos ante ella. Dados los reclamos permanentes de las organizaciones sociales que impiden periódicamente el tránsito en la avenida 9 de Julio, podría vislumbrarse la posibilidad de transformar esta gran vía en la “peatonal más amplia del mundo”. De esta forma se incorporaría para la comunidad un paseo confortable y luminoso,

superándose así los inconvenientes de los desafortunados automovilistas que han quedado atrapados en sus carriles día tras día.

Guillermo Beccari

DNI 4.554.178

Mudanza

Tal vez sería conveniente trasladar los ministerios de Acción Social y de Trabajo a La Matanza o a Lomas de Zamora, utilizando tierras fiscales desaprovechadas que otorguen amplios terrenos para los acampes y otras reuniones de la economía asistencial. Seguramente se acortarían las distancias para los participantes, y mejoraría el tránsito en CABA.

Ángel Taboada

Honor a los soldados

Hace un par de años, en un museo de Puerto Madryn, tuve la oportunidad de ver las fotos de los soldados que volvían de las Malvinas, llevados en barcos. La recepción y el cuidado con nuestros soldados que hizo el pueblo de esa ciudad, dándoles visibilidad y recibiéndolos como héroes, me emocionaron. Algo poco o nada visto en Buenos Aires. Merecían, a pesar de que fuimos vencidos, haberles dado el trato correspondiente y no esconderlos.

Olga Daneu

Economía isleña

Malvinas es una de las diez economías más rentables del mundo. Plenamente convencido de que pertenecen a la Argentina, me pregunto qué puesto ocuparía si fuera administrada por el gobierno argentino.

Luis Alfredo Durban

Hiperinflación

El Indec calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Gobierno tiene su índice. Los economistas, el propio. Y yo tengo mi índice de costo de vida personal en base a una contabilidad elemental sobre los gastos ordinarios de una persona de clase media baja. El promedio anual de 2021 dio 54,5%. El año 2022, comparando febrero contra enero, dio 8,9%; marzo contra febrero 12,2%; marzo contra enero, 22,2%, que proyectado para todo el año dará más o menos 100%, que es simplemente hiperinflación, cuyas consecuencias conocemos y hemos sufrido todos. Si en lo que resta del año no se elimina drásticamente el déficit causado por la gestión de un Estado nacional totalmente ineficiente e ineficaz, la Argentina será nuevamente un país inviable.

Guillermo A. Sandler

Internación y amparo

Soy madre de una persona con discapacidad mental. He luchado 20 años para lograr su bienestar físico y emocional. Por cuestiones que desconocemos, su cuadro comenzó a empeorar al entrar a su adolescencia. Vivimos en Bariloche, soy docente de Educación Especial en DI, por lo que tengo la obra social de la provincia de Río Negro. En el año 2021 debí llevar a mi hijo a Escobar, provincia de Buenos Aires, a un hogar y centro de día para personas con discapacidad mental. La obra social acordó el traslado y la derivación y abonar el 100 por ciento. El problema comenzó en julio de 2021, ya que los valores cambiaron al recategorizarse el lugar. Desde entonces presentamos un recurso de amparo, que salió a favor nuestro en dos meses, ante un tribunal de Bariloche. Esta medida fue apelada, lo que derivó en una sentencia inaudita, arbitraria y anticonstitucional, ya que el Tribunal de Justicia de Río Negro falló a favor de la obra social de la provincia. Esto es por demás llamativo, además de violar derechos nacionales e internacionales. Hoy no sabemos qué pasará con mi hijo, la obra social no contesta, no paga, no da razones. La Justicia en esta provincia propicia intereses políticos, está claro, lo cual es preocupante. Estamos desamparados como ciudadanos. En Río Negro no existen lugares como el hogar en que está alojado mi hijo, por lo que es imposible traerlo de regreso. Como dijo el procurador de esa provincia en su escrito: que lo traigan (a Bariloche) y cuando esto se resuelva que vuelva. Quiero que esto se sepa a nivel nacional, ya que existen infinidad de asociaciones, defensorías, políticos, subsecretarías, etc., etc., que no han hecho absolutamente nada al respecto. He hablado con legisladores de todos los partidos, la senadora por Río Negro, y no recibí respuesta. Tal vez Río Negro necesite más muertes, que ya las tiene en su haber. Tal vez eso haga que algo cambie. O tal vez perezcamos en la indolencia de un pueblo pusilánime y cobarde.

María Carina Muratti

Desafío

Mantener la calma, ser paciente ante la creciente e inútil burocracia estatal. Mantener el equilibrio emocional y la cordura ante la incoherencia, insensatez e inoperancia del gobierno. Conservar un mínimo de salud mental en la Argentina de hoy.

He aquí el desafío.

Miguel Budich

