Basta de peleas, los que producen, ¿dólar soja?

Basta de peleas

Al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández quisiera pedirles como argentina que por favor bajen el tenor de la controversia entre los sectores sociales y el campo. Somos todos argentinos y no necesitamos pelearnos entre nosotros, creyendo que cada uno tiene “la razón” y que la forma de convencer al otro es la violencia, los gritos, los insultos y el desprestigio.

Creo que el diálogo, la paciencia, la buena voluntad, la escucha, la empatía, son los mejores caminos para una convivencia productiva. El campo es el corazón de este querido país, la gente de campo es la que trabaja duro todos los días para producir. Y sí, también para tener sus ganancias, nadie trabaja por amor al arte. Es necesario encontrar la mejor solución entre el Gobierno y el campo, en beneficio de todos, sin recurrir a enfrentamientos sociales.

Recuerdo que en su primer discurso el Presidente dijo: “Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina”. Les pido entonces a usted y a su vicepresidenta que trabajen en esa senda, que es la única que nos va a salvar. Soy docente, no estoy en nada relacionada con el campo, pero siento una gran admiración por sus trabajadores, y un gran amor por mi patria.

Diana Jarvis

DNI 13.407.561

Los que producen

¿Qué diríamos si un ingeniero civil le hiciera caso a un músico sobre cómo construir una ruta? El Presidente no tiene la más pálida idea de cómo un productor agropecuario debe preservar su capital para poder financiar la próxima campaña en un país tan inestable como este.

Por suerte para este país la producción agropecuaria no está en manos de los políticos, sino de productores, a los que lo único que les interesa es seguir produciendo como método de vida y en consecuencia benefician a todo el país en su conjunto. Si los productores hicieran lo que pide el Presidente, la producción agropecuaria nacional se destruiría, o se concentraría en manos de grandes corporaciones que puedan financiarse desde el exterior.

Ya hemos visto en Venezuela cómo el populismo puede destruir el futuro de un país cuando se hacen cargo de las empresas que producen riqueza. Los productores tienen la obligación de asegurar la producción de las próximas campañas y no de entregarle sus reservas a la política para mantener un sistema inconsistente y sin futuro para los argentinos.

Alcides Zorraquin

DNI 16.496.821

¿Dólar soja?

Estas medidas del BCRA, vendidas como el “dólar agro” o “dólar soja”, no son un dólar agro ni soja ni un tipo de cambio mejor ni implican devaluación alguna. Solo es una autorización a hacer algo diferente con los pesos originados en la venta de la soja, liquidada como siempre al dólar Banco Nación Argentina divisa comprador (el miércoles, a 130,71$/US$). Esto es comprar más dólares “solidarios” (ese día, a 240$/US$) que los 100 autorizados al resto de los ciudadanos, con el 30% de los pesos originados por la venta de la soja y colocar el resto de los pesos en una cuenta dollar linked. No existe el dólar soja o dólar agro. ¿Cual es la ventaja para el productor? No se debe confundir más a la sociedad de lo que ya estamos.

Santiago M. Casares

DNI 12.045.131

Voto unificado

A los dirigentes de la oposición Patricia Bullrich, Cornejo, Espert, Gómez Centurión, Rodríguez Larreta, López Murphy, Macri, Manes, Morales y Pichetto les diría que son la esperanza de nuestra nación y les acerco una propuesta: acordar, anunciar y explicar, todos juntos, en un acto público, las medidas indispensables a tomar, comprometiéndose a cumplirlas de ser elegidos, o apoyarlas de no serlo. Luego, todos los precandidatos entrarían en las PASO en un solo espacio, para unificar el voto opositor, y que la ventaja sea lo más amplia posible, lo que facilitaría la ejecución de esas medidas. Las diferencias en la implementación de esas medidas serían tratadas luego en el Congreso, donde cada espacio político conservaría su independencia. Esa presentación conjunta tendría un profundo impacto en la sociedad, necesitada de esperanza, al ver un gesto de grandeza y patriotismo en nuestros dirigentes, quienes seguramente no perciben cómo son de visibles para los ciudadanos sus egos y sus miserias.

Roberto Santiago Cantarelli

DNI 5.221.650

Lenguaje inexistente

Recurrentemente asistimos al absurdo debate sobre el supuestamente llamado “lenguaje inclusivo”. Absurdo por las siguientes razones. Primero, porque este “lenguaje” no existe. Solamente una cantidad insignificante de personas lo usa. Por tal razón, fue un error que el gobierno de la ciudad lo prohibiera. No se puede prohibir algo que no existe. Segundo, porque fue un desvío de funciones lo que hizo el organismo que comanda Donda al pronunciarse a favor de este ridículo autodenominado “lenguaje”, en tanto y en cuanto la administración pública no puede pretender imponer normas lingüísticas o gramaticales. Otra irracionalidad más de la decadente Argentina.

Víctor Manuel Monti

victormanuelmonti@gmail.com

Verdadera inclusión

Días pasados visitamos el Museo de Bellas Artes. Como íbamos con una persona en silla de ruedas, mi temor era que el ascensor no funcionara o hubiera otros problemas que impidieran la visita. Todo resultó impecable. El ascensor funcionaba bien, las rampas bien hechas, los baños accesibles. Pero lo más importante fue el personal de la entrada. La encargada llamada Roxana bajó hasta la dársena acompañada de otro empleado para ayudarnos. Nos guio hasta el ascensor, y todo con una sonrisa y amabilidad que nos llenaron de gratitud.

Gracias Roxana, y a todas las personas que ese día nos mostraron que la inclusión no pasa por cambiar una letra, sino por la actitud del corazón. Esa es la verdadera inclusión.

Inés García Oliver

DNI 4.728.690

