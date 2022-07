Basta, por favor; embajador, portavoz

Basta, por favor

El viernes pasado estuve frente a la barbarie. Por una cuestión profesional me crucé con una manifestación salvaje que circulaba por avenida Roca y Belgrano. Mi chofer pidió autorización (¿por qué?) para pasar con la camioneta y llegar a mi destino, que se encontraba a cuatro cuadras. Un impresentable llamó “al referente”, que prohibió darme paso a pesar de ver que estaba yo en silla de ruedas y viajando semirreclinada con un respirador que uso las 24 horas Tuve que hacer, con mucho frío y llovizna, con la silla por la calle, ocho cuadras, por esa horda que cortaba la calle. Lo peor, además de la experiencia personal, es que entre ellos había bebitos de meses y chiquitos de corta edad tirados sobre la mugre de la calle. Padecer las inclemencias del invierno varias horas es un gran maltrato. Individuos alcoholizados y drogados, un espectáculo triste. Como una burla satánica, a pocas cuadras funciona el Consejo Nacional del Menor y la Familia, desde donde se observaba este horror...

Basta, por favor.

Martina Antonini

Presidenta del Equipo de Prevención del Abuso y del Maltrato en Menores (Epamm)

DNI 5.200.757

Embajador

Luego de leer la justificación del embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, acerca de por qué un compatriota murió en aquel país sin recibir atención médica, parecería más bien que el señor Basteiro es el embajador de Bolivia en la Argentina.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Portavoz

Busco el significado de la palabra “portavoz” / “vocera/o” en el diccionario: “Persona que tiene autoridad para representar a un grupo o a una colectividad y hablar en su nombre por haber sido elegida para ello. Persona que habla en nombre de otra, o de un grupo, institución, entidad, etc., llevando su voz y representación”. Entonces confirmo mi sospecha. La portavoz de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, no parece hablar en representación de nadie más que de sí misma. En sus así llamadas “conferencias de prensa”, Cerruti emite sus propias opiniones, cuestiona y digita las preguntas de sus colegas, los trata con desdén, con desprecio, los ningunea, elige qué contestar y qué no. Es curioso que habiendo trabajado tantos años como periodista adopte ahora ese tono de superioridad que linda con la soberbia y la censura. ¿Creerá Cerruti que es “vox Dei”, un cargo bastante más alto que el de “vocera presidencial”? Es como si el personaje se la hubiera devorado. Le resultará difícil cuando vuelva al llano (porque todos vuelven al llano) recuperar el respeto perdido entre sus colegas y en la sociedad en general.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Valores democráticos

El señor presidente Alberto Fernández presumo que no reflexionó (antes de su reciente viaje con destino a los EE.UU.) que el señor Evo Morales es la oposición a los ideales de la democracia del país que iba a visitar. Como representante del pueblo argentino, que tiene en su escarapela un símbolo que representa algo totalmente distinto al exdictador boliviano, su actitud seguramente no ha sido del agrado del país anfitrión, que es total y verdaderamente democrático.

Señor Presidente, con todo respeto le digo –y seguramente la mayoría de nuestro país está de acuerdo conmigo– que ha cometido un error, y grave, porque lo hizo representando a nuestra patria.

Roberto Julio Ildarraz

DNI 4.159.044

Trabajen por el voto

La oposición, Juntos por el cambio, vuelve a cometer el mismo error. No entiende que lo que los llevó a ganar las elecciones de 2015 fue que quienes los votamos lo hicimos para que sacaran a los K y al peronismo para siempre. Siguen peleándose entre ellos como si hubieran hecho un gobierno excepcional y fueran a repetir su hazaña. No, señores, son nuestra única y última esperanza para que los corruptos que hoy nos gobiernan se vayan a sus casas y la gran mayoría, a la cárcel. Ninguno de ustedes es un iluminado, ni siquiera son expertos en las distintas áreas de gobierno (ya lo demostraron). Por favor, no discutan lo que todavía no tienen: nuestro voto en las generales. Trabajen.

Muchos de nosotros ya no pensamos ver los frutos de un gobierno de verdad, que ponga a la Argentina de pie.

¡Se lo pedimos por nuestros nietos!

Graciela Falabella

DNI 10.664.646

Día del Riachuelo

El 8 de julio se cumplió un nuevo aniversario del fallo “Mendoza” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2008 ordenó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires ejecutar el saneamiento integral de la Cuenca Matanza Riachuelo. Años después la Legislatura de CABA declararía al 8 de julio como Día de la Acción Ambiental por el Riachuelo, o más sencillamente Día del Riachuelo. Ha corrido mucha agua desde entonces. Si bien es notorio que el gobierno de la ciudad y la Acumar trabajan en conjunto mejorando su gestión y se han registrado avances en el cumplimiento del fallo judicial, aún falta mucho en materia de cloacas, limpieza de arroyos, relocalizaciones, cuidado de la salud pública y control de la contaminación industrial. Es muy importante que la Corte Suprema, ausente en estos últimos años, vuelva a involucrarse de lleno para asegurar el total cumplimiento del fallo que ese mismo alto tribunal dictó en 2008 y del cual es institucionalmente responsable.

La Fundación Ciudad, comprometida con la Cuenca desde 2001, celebra los logros alcanzados, poniendo el acento en todo lo que falta hacer, y le pide a la Corte Suprema que este año convoque a una audiencia pública amplia, abierta y participativa, para que las distintas jurisdicciones rindan cuenta del cumplimiento del fallo judicial que las obliga a recuperar la Cuenca Matanza Riachuelo.

Andreína de Luca de Caraballo

Fundación Ciudad

f.ciudad@fibertel.com.ar

En la Red Facebook

“Nos quieren mandar a trabajar y eso no es justo”: el reclamo viral de una beneficiaria de un plan social contra el Gobierno

“Son esclavos de dirigentes de los movimientos sociales. Se acostumbraron a ser arriados para las marchas, que para ellos es trabajar”-Norma Rojas

“¡Por favor, qué mentalidad! Pobrecita, mucha pena da. Así nos quieren a todos los argentinos, pobres e ignorantes”- Liliana Lagorio