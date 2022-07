Batakis debería saber, renuncia de Johnson, abrir los ojos

Batakis debería saber

La flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, debería saber que lo que colisiona con la generación de empleo es la falta de credibilidad del Gobierno aquí y en el exterior, la ausencia de un plan económico y las peleas de conventillo entre las principales autoridades del Poder Ejecutivo, no, como ella sostiene, los viajes al exterior de los ciudadanos, que tienen todo su derecho de gastar su dinero donde y cuando lo deseen.

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Renuncia de Johnson

Boris Johnson renunció al cargo de primer ministro de Gran Bretaña porque su propio partido lo desaprobó, luego de haber tenido fiestas en plena pandemia, de haberla gestionado mal, de haber callado escándalos de un funcionario suyo, y por el aumento del costo de vida. Acá tenemos un presidente al que todos los días critican y vapulean verbalmente desde su propio partido, que también hizo fiestas en plena pandemia –violando su propio DNU–, mintió cuando lo descubrieron, dijo que el vacunatorio vip de sus funcionarios no era un delito y que no puede controlar la insoportable suba de precios diaria que sufrimos los argentinos, entre otras razones. Pero, al contrario que en Gran Bretaña, su propio partido no le pide que renuncie porque están todos sus integrantes prendidos como garrapatas al poder y a la caja. Y que además no gobierna él, sino su vice, a quien no le interesa el país, sino salvar su propio pellejo.

Conclusión: no es que no haya problemas en otros países, la diferencia está en que los conflictos se resuelven de manera institucional, y no con una telenovela de enredos y un festival de miserias humanas. Las comparaciones nunca fueron buenas, pero en el caso de nuestro querido país siempre salimos perdiendo.

Carolina Arias

DNI 14.304.492

Abrir los ojos

Comentario de Máximo Kirchner: “Se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez para sacarlos adelante”. Con todo respeto, Máximo: ¿en qué planeta vivís? Cristina no hace más que llevarnos a la pobreza, la droga, la falta de trabajo y educación, la corrupción. Eso es lo que se fomenta con los planes. Dar unas pocas chirolas para comprar a aquellos que tienen necesidades. Y de paso elimina la cultura del trabajo. Si yo te contara cómo se drogan los chicos en la puerta de mi casa... no podemos hacer nada porque correríamos peligro. La seguridad no existe, desapareció hace tiempo y no vuelve.

Espero que los jueces no se vendan y actúen como tienen que hacerlo. Y espero, Máximo, que abras los ojos y ayudes a esta pobre Argentina que llora porque no tiene quien la quiera de verdad.

Cecilia Goyret

DNI 94.773.331

Ni alpargatas ni libros

En 1944 se acuñaba una consigna: “Alpargatas sí, libros no”. A casi ochenta años de los enfrentamientos entre obreros y estudiantes que dieron origen a semejante absurdo, los gobiernos populistas parecen sostener actualmente un absurdo aún mayor: “Alpargatas no, libros no”. Hoy no es necesario aportar datos, los resultados de estas políticas están a la vista, con el progresivo deterioro de valores, instituciones y bienestar general de la población.

Miguel Budich

mabudich@gmail.com

El cemento ganó

En el centro de la manzana de Moldes 1259, en la ciudad de Buenos Aires, había dos cipreses que por su magnitud se adivinaba que llevaban más de un siglo viviendo allí. El más imponente de los dos, de formas perfectas, tenía una altura que llegaba al piso 14 del edificio más cercano. La triste historia de estos árboles ocurrió desde la demolición de la construcción existente para dar inicio a una nueva obra en la ciudad. Al comienzo de dicha construcción, el arquitecto a cargo de la obra, Julio Alberto Iglesias Fiusa, eliminó al más pequeño de los ejemplares, por lo que los vecinos le solicitamos que preservara el otro, que estaba en un ángulo posterior, obteniendo una respuesta afirmativa. Lamentablemente no cumplió esa promesa y el ejemplar centenario también cayó para generar mayor espacio a un solario proyectado en ese lugar.

La facultad enseña diseño y aprovechamiento del espacio, pero tal vez falle en la formación que todo profesional debería tener respecto del respeto por la naturaleza y el medio ambiente. Ni hablar del respeto por quienes vivimos rodeando esa obra y sufrimos la pérdida de dos seres vivos, centenarios, que gozaban de excelente salud y nos regalaban aire puro en medio de la ciudad. Se terminó el espectáculo natural en nuestra manzana urbana. Los árboles fueron talados, el cemento ganó, una vez más.

Guillermo Mendoza

DNI 4.204.499

Boca Juniors

Qué tristeza me da como hincha de Boca. Riquelme y quienes lo rodean manejan el club. El presidente Ameal no existe. Lo deportivo puede ser mejor o peor, pero es solo deportivo. Lo más preocupante es la forma que tienen –si es que se puede llamar forma– de llevar adelante una gestión de uno de los clubes más importantes del planeta. Todo se rige bajo la mirada y decisión de Riquelme. El “consejo” está formado por familiares de él y sus amigos exfutbolistas…nunca preparados para semejante tarea. En estos dos años de gestión han demostrado falta total de capacidad directiva, prepotencia para comunicar, soberbia para hablar con algunos medios, idas y venidas con jugadores –Pol Fernández, Pavón, Salvio– entre otros. La obsesión de ganar la Libertadores ya se frustró por 2 años.

Por el bien del club, socios y aficionados, espero que para las próximas elecciones haya mejores candidatos para elegir. Ojalá así sea.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

En la Red Facebook

Juicio a Cristina Kirchner por Vialidad: desconocidos revisaron información secreta de los magistrados a cargo del proceso

“La corrupción… siempre un paso adelante”-Graciela Pipino

“La mafia está en acción. Señores jueces, no tengan miedo, juzguen a quien tienen que juzgar con valentía y justicia, sea quien fuere”- Gregorio Benavides

“¿Cómo pudieron entrar al Consejo de la Magistratura? ¿Y las cámaras? Huele mal, ¿no?”- Virginia Roman