Bielsa, ¿no injerencia?, fraude electoral

Bielsa

¿Qué espera la Argentina para destituir a Rafael Bielsa como embajador en Chile? ¿Que lo expulse Chile? Sea por sus horrendos y repulsivos agravios radiales y por su ida al sur de Chile en defensa del mapuche que tienen sometido a juicio allí por delincuente, lo que hace y dice lo hace y lo dice como representante oficial de la Argentina, no a título personal. O deja la diplomacia, si quiere agraviar a los países donde ejerce sus funciones, o se va con los que elogia: Nicaragua, Cuba, Venezuela, comunistas como él. No podemos tolerar los argentinos un representante así, que ensucia la imagen de nuestro país. Ni lo deben aguantar los chilenos, sea por su amor patrio, sea por las reglas internacionales.

Jorge Joaquín Martínez

jorgejoaquinmartinez@gmail. com

¿No injerencia?

La política exterior del gobierno argentino de “no injerencia” en los asuntos internos se aplica según el país de que se trate: si se trata de una dictadura y de izquierda sí se aplica, en cambio si es una democracia y gana la derecha una elección ahí no se pone en práctica, generando roces con países con los que debemos convivir y, sobre todo, comerciar.

¡Qué vergüenza!

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Fraude electoral

Esta no es una carta de opinión. Es una carta de denuncia de quien suscribe en nombre de centenares de conciudadanos que se han visto afectados en sus derechos y garantías constitucionales. Basados en el segundo párrafo del art. 43 y concordantes de la Constitución nacional, exigimos a los fiscales, jueces y camaristas electorales accionen contra el gobierno nacional, sus autoridades y funcionarios por graves maniobras realizadas para captar voluntades de la ciudadanía del país, mediante dádivas y otros beneficios, utilizando los dineros del Estado, de todos los argentinos, a fin de que voten en las últimas elecciones a favor de los candidatos del Gobierno. Esas maniobras atentan contra la igualdad ante la ley, y también contra la administración de los bienes del Estado. El accionar del gobierno nacional es de la máxima gravedad y ha sido resaltado tanto por funcionarios del propio gobierno como por distintos referentes de la oposición, burlando de tal manera la voluntad soberana del pueblo para elegir sus representantes. De no prosperar esta denuncia que se hace pública se deja planteada la posibilidad de una acción de amparo para que los señores fiscales o jueces que corresponda hagan lugar a ella y la envíen al Congreso de la Nación para que dicte una ley específica para fijar la penalidad correspondiente contra los funcionarios públicos que realicen actos tendientes a dirigir la voluntad de los ciudadanos a favor de un partido político en toda elección de autoridades. Lo peticionado es de vital importancia para el accionar democrático, superior a la propuesta de legislar sobre boleta única o boleta electrónica. No nos conforma la descripción de la estafa popular realizada por quienes actuaron antidemocráticamente ni de quienes solo verbalmente la rechazan; es hora de actuar concretamente para poner fin a estas actitudes antidemocráticas y anticonstitucionales para bien de la patria en su conjunto, eliminando estas conductas de corrupción.

Guillermo G. Erbetta Macgrath

erbemac@hotmail.com

Cinismo

Según el diccionario de nuestra lengua, cínico es aquella persona que actúa con falsedad o desvergüenza descaradas. Quienes sostienen que “perdieron ganando” la reciente elección o que “perder es darse por vencidos” son realmente unos cínicos y, además, no creen ni en la república ni en la democracia, ya que desconocen el valor del voto de la ciudadanía.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

Vehículos policiales

Para evitar controversias como en el caso de Lucas, de si los chicos estaban o no armados y si los policías se identificaron o no como policías, sería conveniente que todo vehículo policial esté equipado con una cámara que registre el procedimiento. Esto también serviría para disuadir a los malos policías de cometer ilícitos.

Albino Aimaretti

DNI 93.535.098

Taser

No termino de entender el comentario de la lectora María Laura Piola, quien sugiere que la muerte de Lucas se habría evitado “si los muchos garantistas que tiene el peronismo hubiesen aceptado las pistolas Taser”. Los disparos con arma de fuego de los policías imputados en ese asesinato atravesaron el vidrio del vehículo que conducía un amigo de Lucas. ¿Cree la lectora que habrían disparado con una Taser contra un coche en movimiento? Lo que realmente se necesita es dotar a la policía de un entrenamiento riguroso y tests psicofísicos antes de confiarles un arma, sea cual sea.

Sergio Stradolini

DNI 16.978.246

Desaliento al turismo

Cuando escuchamos la publicidad del gobierno de Entre Ríos para invitar a disfrutar de las múltiples atracciones turísticas que ofrece la provincia, pienso que alguien debería advertirle que los excesos de multas por cuestiones menores están destinados a lograr el efecto contrario. El viernes por la mañana nos dirigíamos al Palacio Santa Cándida, en Concepción del Uruguay, cuando fuimos interceptados en uno de los muchos retenes que controlan el tránsito. ¿Cuál fue nuestra infracción ? Como era de día, el conductor omitió llevar encendida la luz de posición y la policía nos sancionó con una multa de veinticinco mil pesos pagaderos con tarjeta de crédito, para evitar el decomiso del vehículo, entre otras sanciones. No faltaron los infractores indignados, estacionados a la vera del camino, que denuncian a la policía local de poner en marcha el “plan platita” cuando se acercan las vacaciones y necesitan “hacer caja”.

Luis E. Luchía-Puig

luisluchiapuig@gmail.com

