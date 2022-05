Billetes sin valor, juez Mirabelli, no censados

Billetes sin valor

Un ministro de Economía con posgrados en universidades de EE.UU., un presidente del Banco Central con estudios y capacidad para dirigir dicha institución… ¿están en sus cabales cuando deciden mandar a imprimir billetes de 100 pesos, cuyo valor representa 80 centavos de dólar (cotización Banco Nación) o 47 centavos de dólar (cotización CCL), y anunciarlo en un acto presidencial? En sus épocas de estudiantes universitarios, ¿cómo se hubiera calificado esa idea si la desarrollaban en una tesis?

Ronnie Heffesse

ronnhef@hotmail.com

Juez Mirabelli

Me consta que el juez federal Lino Mirabelli es un hombre honrado, honorable y valiente. Lo que la gente, en general, no sabe es que no podía hacer otra cosa, pues sin acusación fiscal el juez no puede hacer nada. Es una cuestión meramente técnica. El fiscal es el titular de la acción pública penal y si renuncia a ella, en un sistema acusatorio, como es actualmente el nuestro, el juez no tiene más remedio que hacer lo que hizo Mirabelli. Esto demuestra su valentía pues, para él, hubiera sido mucho más fácil hacer lo que sabía que a gritos le estaban pidiendo. Sin embargo, actuó conforme a derecho, a pesar de que seguramente, en su fuero interno, prefería hacer otra cosa. Mis respetos hacia él, a pesar de mi ofuscación por la deleznable actitud del señor Presidente.

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

No censados

El señor Marco Lavagna me ha desencantado. Soy contador público, vivo en la comuna 14, Palermo, y venció en estos días la semana de recuperación de los hogares no censados, según él mismo lo expresara en la conferencia de prensa del 18 del actual. Mi domicilio está en Céspedes, entre Arcos y Vuelta de Obligado, con lo cual se podrá fácilmente seguir la trazabilidad de la tarea desarrollada por los censistas. El día del censo en mi edificio el censista que vino recogió los datos de solo cuatro departamentos sobre un total de 16. Personalmente estuve conversando con él y le pregunté si podía agregar a los restantes. Me mostró su planilla y me comentó que solo tenía indicados los cuatro censados y que el resto debería ser tarea de otro u otros censistas. El jueves de la semana pasada cumplí con el censo vía internet, al habilitarse nuevamente la página. En la cuadra mencionada hay otros 6 edificios: en 2 de ellos se censaron solo 4 departamentos en cada uno (rara la coincidencia de solo 4, dentro de universos mayores), mientras que a los 4 restantes no concurrió ningún censista. En la cuadra no hubo novedad durante la semana de recuperación de datos. Por todo esto me pregunto: ¿lo sucedido en esta cuadra será un mero error en la recopilación de datos o una razón de fuerza mayor? ¿O tal vez estamos en presencia de una medida diseñada para disminuir los habitantes de nuestra querida ciudad de Buenos Aires para, en un futuro cercano, aportar menos diputados a la Cámara de Diputados?

Victorio Giacomini

DNI 4.280.640

La inflación

El objeto de esta carta no es señalar nombres, acusar errores o descalificar a persona alguna. Solo pretende llevar un poco de luz en las tinieblas. Quien la escribe está próximo a cumplir 94 años, y recuerda lo que decía el ilustre economista francés Jacques Rueff: “Vivimos en la época de la inflación”. Que nadie se atribuya su autoría: viene de lejos. El inolvidable profesor universitario Julio Rey Pastor solía comentar: “Para la correcta solución de un problema, es preciso un exacto y detallado planteo del mismo. Solo así se podrá brindar una solución acertada y satisfactoria”. Nuestro país está atravesando una situación extremadamente crítica con pronósticos muy preocupantes. Lamentablemente, salvo mínimas y honrosas excepciones de la ciudadanía, demuestran conocer la médula del problema. Así y todo, sus reclamos parecen campanas de palo. Buena parte de gobernantes, políticos y gobernados parecen ignorar la magnitud y la extensión de este verdadero flagelo, que no es exclusivamente argentino: “Consumir más de lo que se produce y llenar la diferencia imprimiendo dinero”. Facilismo suicida para aquellos que no atinan a reaccionar ante el flagelo y complican la vida propia y la de terceros. Economistas altamente calificados esbozan teorías confusas y complejas que dificultan la solución auténtica y final del problema. Las consecuencias las sufre la mayoría de la población, aceptándolas como un mal que está fuera de su alcance entender y solucionar. No obstante, el ilustre economista Luis Pazos opina que es un mal curable: “Si ignoramos sus verdaderas causas –dice–, los precios seguirán aumentando y seguiremos elevando nuestra voz de protesta para pedir al Gobierno falsas soluciones que no frenan la inflación y causan mayores distorsiones en la economía”. Por más seudoargumentaciones que se esgriman, la inflación es un proceso provocado, básicamente, por los gobiernos para hacer frente a sus gastos crecientes.

Héctor Siracusano

Diputado de la Nación (M.C.)

Conciencia

Atento los hechos y actos de Gobierno que vivimos a diario, solo queda preguntarnos: ¿se le puede pedir cargo de conciencia a quienes no tienen conciencia del cargo?

Horacio García Belsunce

DNI 7.704.829

Sol

Nos castigan fuertes tormentas. Sufren y sufrirán mucho más los que viven a la intemperie y en la oscuridad, esos de los que todos hablan y muy pocos entienden. Pero no debemos olvidar que, por más negro que se ponga el cielo, ninguna nube pudo oscurecer el sol por mucho tiempo. Nuestro sol es la patria. Y, como dice una hermosa canción, “aunque no lo veamos, el sol siempre está”, para volver a brillar por sobre todas las tormentas.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

En la Red Facebook

Un sindicalista reveló por qué no marchan los fines de semana

“Dice el refrán popular: ‘Por la boca el pez muere’. No más comentarios”- María Córdoba

“Qué vergüenza. Total, si cortan durante la semana, ¿a quién molestan? A los que trabajan y pagan los planes, y si los niños pierden clases, no hay drama, ¡cuanta más falta de educación tengan, mejor!”- Alicia Rodríguez