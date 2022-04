Bochornoso, aduanas, renta inesperada

Bochornoso

Durante la inauguración oficial de la Asamblea del Grupo de Parlamentarios Europeos, llevada a cabo en el CCK, nuestra vicepresidenta protagonizó un espectáculo bochornoso al confundir un evento internacional con un mitin partidario. Comenzó hablando de sí misma, evocó a su marido, criticó sin nombrarlo al presidente de la Nación, arremetió una vez más contra la Justicia, y para ello se llevó también a un grupo nutrido de aplaudidores de La Cámpora que se comportaron como la barra brava de un club de fútbol. Por lo tanto, no era de extrañar que los parlamentarios europeos presentes le hicieran llegar su protesta formal al presidente de la Asamblea.

Jorge Tisi Baña

DNI 10.736.142

Aduanas

Resulta increíble, inhumano e irritante ver la pasividad de la aduana argentina y uruguaya al no prever el aumento obvio de demanda del turismo en Semana Santa. Es increíble que a ambos directores no se les ocurra duplicar o triplicar el personal. Es increíble que los trámites sean tan lentos, cargados a mano, sin QR, sin escanear, con sellos a mano que terminan en un papelito con unos garabatos de funcionarios hartos de atender, y que el turista tiene que entregar a un señor que ni lo mira en una garita a 300 metros, mientras un “arbolito” ofrece cambio. Mientras todo pasa la gente permanece estoicamente en sus autos por cuatro, cinco o hasta seis horas soportando en forma inhumana el maltrato injustificado hacia alguien que solo quiere viajar. Nada más. Y dentro de los autos hay bebés, chicos, ancianos, gente que necesita un baño o tiene hambre, y a la vera del camino no hay nadie, ni baño ni restaurantes ni información. Nada. Entonces a esos dos directores de aduanas que no acuerdan previamente agilizar el trámite, ni incorporan tecnología o ponen más personal, ¿qué habría que decirles?; ¿o hay que echarlos?

Porque decirles que piensen parece que es mucho pedir.

Martín Meyer

DNI 8.528.141

Renta inesperada

LA NACION informó que el ministro de Economía se encuentra elucubrando un impuesto aplicable a la “renta inesperada” proveniente de la actividad agropecuaria, cuyos fundamentos resultan imposibles de analizar en una mente racional, y tampoco tienen en cuenta que la renta y las utilidades de la actividad agropecuaria son siempre “inesperadas”, por estar sujetas a riesgos climáticos provenientes de sequías, inundaciones o incendios, además de medidas políticas y económicas de los gobiernos del mundo entero, de guerras o invasiones de países, de pestes y enfermedades, de negociados internacionales espurios, y la que es más grave aún, e imposible de asumir, es la proveniente de la imaginación de funcionarios que nunca han pisado la tierra, y que no saben diferenciar un animal de otro, ni una planta de maíz de una de trigo, pero que promueven soluciones y proyectos de leyes sentados detrás de un escritorio y después los trasmiten con aire de solemnidad, ignorando las consecuencias que su imaginación causa.

Manuel J. Campos Carlés

DNI 4.316.033

Ingeniero Rota

El domingo pasado se publicó una carta de lectores, firmada por el señor Carlos Tonelli, que hace referencia a los 50 años de la muerte del señor Sallustro. Me pareció bien que se lo recordara. Pero en ella el autor hace referencia también a la muerte de otra persona, que llama –erróneamente– ingeniero Gabriel Rota, director de control de calidad en Fiat de El Palomar, y agrega que falleció junto a una hija. Quiero aclarar que yo soy una de las hijas del ingeniero Rota. Mi padre se llamó Pedro Jorge Rota y fue asesinado solo, en manos del ERP, frente al campo de golf de la Goodyear. Y no junto a ninguna hija, ya que todas estamos vivas. Leer esta carta fue muy doloroso para mí, para mis hermanas, pero principalmente para mi madre. Imagínense vivir 46 años en un país que jamás reconoció el asesinato de su padre, sin justicia, sin derechos humanos, sin ningún beneficio, sin reconocimiento por una vida dada a este país. Mi padre fue, es y será el ingeniero Pedro Jorge Rota. Italiano. Director de la fábrica Fiat del Palomar de Caseros. Asesinado el 4 de mayo de 1976. Todos los involucrados indultados. Esposo y padre de 3 hijas.

Silvia Rota

DNI 17.225.076

Una esperanza

En medio de la persistente barranca abajo moral, ética y económica del país de las últimas décadas, la nota de Luciano Román “También existe una Argentina que invita a quedarse”, basada en hechos reales y concretos y no relatos, realizados por emprendedores y empresarios argentinos, logrados a través del esfuerzo, trabajo, e inversión en conocimiento potencia la esperanza de que aún podemos torcer la historia; nunca bajemos los brazos.

Alejandro Pablo Cardozo

DNI 12.966.383

Perón y Cámpora

Por la presente deseo felicitar al señor Horacio Landó por su carta de lectores recientemente publicada en la nacion. Como testigo presencial de los hechos ocurridos entre el general Perón y el entonces presidente Cámpora luego de su retorno definitivo el 20 de junio de 1973, y por haber sido personalmente quien estuvo en su habitación de Gaspar Campos durante 12 horas por día por varios días, puedo aseverar plenamente el disgusto que el general Perón sentía por Cámpora, entre otras cosas por la forma en que se había hecho la amnistía el 25 de mayo de 1973, como también por la presencia en el gabinete de los doctores Esteban Righi y Juan Carlos Puig. Y deseo agregar que el último acto de gobierno del general Perón fue firmar el decreto 1848/1974 de aceptación de la renuncia como embajador en México del doctor Cámpora “omitiendo agradecerle los importantes y patrióticos servicios prestados”. Acto este que se redactó así por precisas órdenes de Perón, para que quede documentado para la historia y para su movimiento su disgusto hacia el doctor Cámpora.

Remarco que este fue su último acto de gobierno de su vida, al que luego siguió la firma del decreto de transmisión del mando a la señora vicepresidente; falleció 48 horas después.

Pedro R. Cossio

pinaco3@yahoo.com.ar

