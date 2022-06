Boleta única, atentado de 1976, discursos de odio

Boleta única

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de boleta única, presentado por la coalición Juntos por el Cambio, en la cual el partido radical es uno de los más importantes. El gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, apoyó decididamente el proyecto nacional, pero no lo hace en su provincia. Esta posición contradictoria puede resultar en que el proyecto no sea aprobado en el Senado, donde el senador peronista por Jujuy podría votar en contra si el gobernador no aprueba la boleta única para Jujuy. Hay varias provincias que utilizan la boleta única, también la electrónica. ¿Podrán alguna vez los políticos dejar de lado sus artimañas de comité y pensar en un país normal?

Luis Zemborain

DNI 8.362.777

Atentado de 1976

Resulta esperanzador el reciente pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones Federal, que ordenó proseguir la investigación del atentado subversivo ocurrido en el comedor de la Policía Federal en agosto de 1976. El propósito de la denuncia no se centra en principios de venganza ni en lucrativas indemnizaciones como las que se han otorgado a autores de semejantes actos terroristas. Se persigue un resultado de elemental justicia y conocimiento de toda la población sobre lo verdaderamente acontecido y sus responsables. Hasta el presente los partícipes e ideólogos han disfrutado de plenas inmunidades y hasta de groseras gratificaciones. La Justicia tiene una obligación no cumplida respecto de las muertes y lesiones provocadas por ese ataque.

Luis M. Martínez Echenique

DNI 4.513.260

Discursos de odio

Felicito a la titular del Inadi por proponer leyes más duras contra las fake news. Y le sugiero crear el Ministerio de las Noticias Verdaderas. También, endurecer las leyes contra los discursos de odio. Así, las personas que propongan, por ejemplo, pegarle al ministro de Economía o probar las pistolas Taser con la hija del expresidente Macri nunca más hablen.

Juan Carlos Paludi

DNI 7.600.795

Idioma y habla

El idioma oficial de la Argentina es el español, que tiene sus reglas, y es obligación de las autoridades garantizar que los ciudadanos sepan el idioma oficial del país. Otra cosa es el habla, que es lo que las personas hacen con el uso cotidiano del idioma. Aquí es donde se instalan los cambios, algunos de los cuales permanecen en el tiempo y otros no. El habla es libre y funciona si los que lo hacen logran entenderse. Allí es donde quien quiera puede ser inclusivo, o no, sin que nadie se lo pueda impedir. El idioma sería la “anatomía” y el habla, la “fisiología”. Esta distinción entre el idioma y el habla es clásica y académica, y me sorprende que no se la esté mencionando en el debate público de estos días.

Eduardo Juan Koolen

DNI 4.199.991

Sensatez

Cada faro es reconocido a distancia, día y noche, por sus características visuales y lumínicas, Ofrecen certeza en la ubicación, evitando accidentes por desorientación. Lo mismo ocurre con el lenguaje. Empleado del modo universalmente ajustado a la realidad, permite una correcta comprensión de los mensajes que transmiten las realidades humanas. Felicito al gobierno de las ciudad de Buenos Aires por su sensatez en promover el lenguaje tradicional tan rico y tan claro.

Patricia Sylvester

DNI 10.795.305

Piquetes

¿Puede pretender Horacio Rodríguez Larreta gobernar la Argentina cuando no puede hacerlo con la 9 de Julio? Entiendo que llegó la hora de demostrar de lo que somos capaces de hacer.

Mariano Pérez Silva

DNI 7.671.576

Un grande

Instantáneamente, luego de la entrevista a Esteban Bullrich, no me quedó ninguna duda de que es una persona fuera de serie y, hasta me animaría a afirmar, inimitable. La forma en que aceptó y asumió “obligado” su cambio de vida es admirable. Creo que no tenemos derecho a protestar ni a quejarnos de nada. Es cierto que, en la vida, todos tenemos “nuestras cruces”, pero su garra, aceptación de la divina providencia y sus nuevas metas, a partir de tomar conocimiento de su enfermedad, en beneficio del prójimo, como así también su inquebrantable e impresionante fe en Dios resultan llamativos y ejemplares. No pasaron desapercibidas sus referencias a la situación actual de nuestro país, la grieta y sobre todo las internas, tanto en el oficialismo como en la oposición, que podrían ser claves para nuestro futuro. Fue impactante y emocionante que su diálogo –a través de sus ojos– sufriera interrupciones por sus lágrimas. Resulta un ejemplo admirable de persona y de político, de unión familiar, de honestidad, de solidaridad, inexistentes hoy. Deberíamos hacer, todos, un mínimo esfuerzo de aprendizaje de “su escuela de vida”.

Esteban, solo me resta felicitarte y admirarte, porque sos un gran verdad. Que Dios y la Virgen te bendigan y te acompañen siempre.

Marcos A. Machado

marcos53arg@gmail.com

Al general Güemes

Otro 17 de junio recuerda al general salteño Martín Miguel de Güemes. Prócer aún poco conocido a nivel nacional, pero eternamente honrado en su Salta natal. Militar de carrera, formado en Buenos Aires durante los últimos años del virreinato rioplatense. Participó en su defensa durante las invasiones inglesas, y dirigió la toma a caballo del buque Justine, encallado en el Río de la Plata. Años más tarde, de vuelta en su tierra, tuvo a su cargo la defensa norte de las Provincias Unidas. La llevó a cabo con éxito, formando y liderando milicias gauchas. Su victoria fue la de todo el pueblo en conjunta sinergia: hombres, mujeres y ancianos al servicio de la libertad de una Nación Argentina que recién nacía.

Herido de muerte el 7 de junio, recibía ofertas de atención médica realista a cambio de su rendición. Tan firme en batalla como en sus 10 días de agonía, no negoció ni se entregó a la tiranía. Güemes, obligado ejemplo para una sociedad que hoy camina sin rumbo ni referentes.

David San Román

DNI 36.346.156

En la Red Facebook

Iraníes en un avión venezolano

“Muy raro todo, investiguen. Sería bueno, porque la verdad meten miedo”- Blanca Colman

“¡Todo lo turbio siempre junto a ellos!”- Ana Cañete

“¿Alguien piensa que lo van a aclarar con la verdad? ¿Realmente es el primer avión, o es del primero que nos enteramos?”- Mirta Grecco