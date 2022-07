Buenos y malos, el Papa y Cuba, muerte en Bolivia

Buenos y malos

La expresión del Gobierno respecto de que no está de acuerdo con el paro del campo tiene el mismo valor que el sentimiento del campo con respecto a los políticos y su nula colaboración en recortar sus gastos para paliar el difícil momento económico que atraviesa el país. Se predica con el ejemplo, no con repetidos y poco creíbles relatos. Basta del: “nosotros somos los buenos y ellos son los malos”, porque el día que no estén esos “malos”, ¿a quién apuntará el “socio bobo” para reemplazar a ese chivo expiatorio? Res, non verba.

Mauricio Maurette

El Papa y Cuba

¿Puede alguien imaginarse la reacción que hubiera provocado un papa si hubiera elogiado a Pinochet o a Videla? El actual papa ha hecho algo análogo, ha evitado condenar al régimen cubano y parece inclinarse a simpatizar con el dictador Raúl Castro.

Raúl Davaro

Muerte en Bolivia

No es la primera vez que escuchamos que los argentinos no son atendidos en Bolivia cuando tienen problemas de salud. Esta vez se llegó al límite de la muerte y hay que tomar medidas. No existe la reciprocidad, ni en salud ni en educación. Hace tiempo que dejamos de ser un país rico. No podemos seguir atendiendo a extranjeros que vienen a hacerse tratamientos en nuestros hospitales (salvo en casos de urgencia), ni a estudiantes que ingresan en nuestras universidades en forma gratuita. Hay que aplicar aranceles de una vez por todas, salvo en esos casos de urgencia hospitalaria. Digamos basta. Si pedimos austeridad al pueblo argentino no regalemos nuestros recursos a otros.

Por otro lado, el embajador argentino en Bolivia debería tener más responsabilidad por el cargo que ocupa.

Jesús María Silveyra

Unidos o fundidos

No queda más tiempo. O nos unimos o nos fundimos. La Argentina de las grietas y del dejar pasar, ¡no da más! La torpeza política de pensar que “cuando ganemos vamos a…” no resiste más pruebas. Viene fracasando gobierno tras gobierno. Ya nadie nos cree y, lo peor, nosotros mismos no nos creemos. Solo nos queda unirnos (por costoso que nos sea) y trabajar mucho y bien como para capear las tormentas que se vienen. Los dirigentes políticos que no lo entiendan, tanto si hoy gobiernan o esperan hacerlo mañana, no tendrán un país al cual gobernar. Cuanto más tardemos en armar un proyecto común y en implementarlo, más dura será la reconstrucción de la Argentina.

Samuel Madrid Páez

Fiesta en la embajada

Dólar a 270, riesgo país exorbitante, cambio de ministro de Economía, anuncios referidos a la necesidad de prestar atención al déficit fiscal. Y en medio de la desesperanza generalizada de los argentinos nos enteramos de la fiesta brindada en la embajada de España a cargo de quien muestra como único mérito para el cargo ser el hijo del expresidente Alfonsín. ¿Qué recuerda mi generación de quien fuera primer mandatario? Que debió dejar el gobierno por la crisis de la mayor inflación que conoció la república. Mi abuela decía: “Lo que se hereda no se hurta”.

Siga así, embajador, total la fiesta la pagamos entre todos, todas y todes.

Eugenia María Sosa

Las exportaciones

Silvina Batakis (con la ayuda de Cecilia Todesca) ha demostrado en una entrevista de marzo de 2020 (ver en YouTube), en relación con los derechos de exportación (DE), que no solamente se equivoca alabando ese impuesto, sino que desconoce cómo se implementa y, además, deduce consecuencias falsas. En primer lugar, cree que un DE le permite al gobierno hacerse de dólares. Esto es falso. Los exportadores le entregan a la AFIP el monto de este impuesto en pesos calculado al tipo de cambio comprador oficial. El Banco Central recibe los mismos dólares, con o sin DE. En segundo lugar, cree que este impuesto tiene un efecto positivo sobre la preservación del suelo. Piensa que los productores no saben al día de hoy cómo manejar sus empresas: rotan sus cultivos, aplican fertilizantes, utilizan la siembra directa, de manera tal de preservar la calidad de sus tierras. Los países tan avanzados como el nuestro en tecnología agropecuaria (Estados Unidos, Francia, Alemania) subsidian a sus productores. En tercer lugar, apoya este impuesto por ser una buena “herramienta” para “redistribuir los recursos”. De nuevo equivocado. Para ello se ha creado el impuesto a las ganancias. En cuarto lugar, destaca que el DE permite desacoplar los precios internos de los internacionales. Para que un país aproveche sus ventajas comparativas en el comercio internacional es necesario que las señales sean transmitidas por el sistema de precios sin injerencia de los gobiernos. Así, la actual economía de mercado ha permitido el extraordinario desarrollo de los últimos doscientos años en el mundo. Cuarta idea falsa de Batakis. Si se desea mejorar el bienestar de los sectores de menores recursos la medida correcta es el subsidio focalizado en las familias.

Luis Zemborain

Sin banderas

Nací en este país, Argentina. Vivo en un piso alto en Barrio Norte y mi balcón se introduce en el centro de manzana. Hacia él convergen no menos de 200 balcones en los que, como dice el verso de Baldomero Fernández Moreno, no hay ninguna flor. El espíritu de cada ser es único, pero el sentimiento por el país, por el lugar al cual pertenecemos, también es uno solo. Miré a mi alrededor y no vi una sola bandera argentina para celebrar el 9 de Julio. Leo las quejas por el estado del país. Preguntémonos: ¿qué valores sostenemos y promovemos? Encontremos, pues, una respuesta a nuestra forma de ser y de proceder para intentar salir de nuestra anomia. Si no es así, que Dios nos ayude una vez más.

Claudia Boffelli

En la Red Facebook

Aníbal Fernández: Lo que ha hecho el Presidente por este país “es mágico”.

“¡Claro! Con un pase de magia desaparecen el combustible, el alimento de la mesa de los argentinos y las causas judiciales de los funcionarios, y con otro pase de magia se multiplican la delincuencia, los patrimonios de unos pocos, la ignorancia, la inflación, el precio del dólar”- Ángela Nanny

“¿Mágico? ¡Magia es lo que hacemos para sobrevivir!”- Nancy Tega