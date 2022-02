Caballo de China, reglas claras, tarifas eléctricas

Caballo de China

Se sabe que con las defensas bajas, el organismo está más expuesto a los virus. El gobierno actual, rendido a los pies de su gran socio benefactor, lluvia de inversiones. ¿El comunismo sería la salvación y el camino para la Argentina? Con los elogios del señor Sabino Vaca Narvaja al Partido Comunista chino, ¿estaremos ante un nuevo caballo de Troya? ¿Abrirle las puertas al comunismo con los regalos recibidos? Los que juegan a ser democráticos, pero que a su vez atacan la división de poderes, ¿estarán soñando con un cambio de régimen, no solo para la Argentina, sino para toda América Latina? ¿Llegó la hora para los adeptos al totalitarismo? No serían meras especulaciones, hay expresiones y gestos que hablan por sí solos.

Que la oposición no se distraiga pensando en las próximas elecciones barajando nombres de candidatos y que esté muy atenta al caballo chino que está llegando con el acompañamiento de miembros de la coalición gobernante.

Claudio Jorge Blanco

DNI 12.532.853

Reglas claras

Una pequeña anécdota, pero muy gráfica: me encontraba el lunes pasado revisando currículums para empezar el proceso de selección y entrevistas de dos puestos en mi empresa. Una persona para administración y una para depósito. Somos una pyme que por desgracia nos dedicamos desde hace 23 años a la importación. Damos trabajo hasta hoy en forma directa a 19 personas y en forma indirecta a muchas más (contador, fletes, sistemas). Y pagamos fortunas en impuestos. En ese momento recibí un llamado de mi contador, que me informó del cambio del CEF (capacidad económica financiera). Me lo redujeron en un 98%, dejándonos cero capacidad de maniobra y de poder continuar con nuestra actividad. No solo esas dos personas que íbamos a contratar seguirán sin empleo (los CV pasaron al cajón, los burócratas de turno siguen con sus puestos), sino que lamentablemente ya empezamos a delinear un esquema de reducción de personal. Hasta que haya reglas claras y previsibles, nada más. Reglas claras y previsibles.

Pedro Sterming

Tarifas eléctricas

Con respecto a la propuesta de segmentar la tarifa eléctrica zonificando por distribución geográfica, creo que sería mucho más efectivo segmentar la tarifa por consumo. Habría que establecer un precio para el primer tramo con una tarifa muy baja, pero para todos los usuarios. El costo de los sucesivos tramos se debería incrementar exponencialmente en tres o cuatro escalones, con lo cual se impactaría significativamente en los mayores consumos y quedaría claramente establecido que vale la pena ahorrar energía para pagar tarifas razonables. De esta forma se podrían equilibrar el costo de generación y la correspondiente facturación a los usuarios eliminando implícitamente los subsidios, ya que de todas formas los consumos bajos se beneficiarían con una tarifa económica, que podría ser considerada del tipo social. Para determinar el precio de esos sucesivos escalones tarifarios, se debe estudiar la composición del consumo total para definir el precio para cada escalón, a efectos de obtener una ecuación final que represente el costo real de la energía.

Sergio Coto

Alfredo Sábat

Tuve el honor de disfrutar del talento y la amistad de Hermenegildo Sábat, el Menchi. Estudié con él en su taller de Bartolomé Mitre y en el de la calle Defensa. De enorme talento, conocedor como pocos del jazz y de la música clásica, y de una amabilidad infinita. Un pintor y fotógrafo excepcional y un observador de la realidad implacable. A lo largo de los años demostró una conducta irreprochable y su arte es parte de la historia pictórica argentina. Pero hoy quiero destacar a su hijo, Alfredo, cuyos fantásticos dibujos acompañan a las firmas más prestigiosas de la nacion. Sus caricaturas tienen la fuerza que solo brinda la tinta, pero también nos provoca la risa con el absurdo de las situaciones diarias de nuestros inefables políticos. Ha sabido plasmar en sus figuras el espíritu complejo y escondido de nuestros líderes y de personajes de la historia internacional. Días pasados, a raíz del viaje del presidente Fernández a Rusia, recreó una escena de la genial serie de dibujos animados rusa Masha y el oso. El oso era Putin, y Masha, Fernández. Escenificaba así de manera mordaz y brutal el resumen de ese insólito viaje en medio de la crisis de Ucrania.

Carlos González Fernández

DNI 8.586.133

Gracias por la vacuna

Concluido el aislamiento debido a una infección por Covid-19, me siento obligado a agradecer. En primer lugar, a los investigadores y científicos que en breve tiempo identificaron el virus, lo estudiaron en profundidad y fueron capaces de crear en tiempo récord vacunas de las que fui beneficiario, al no haber tenido complicaciones. En segundo lugar, al sistema capitalista y de libre empresa, que permitió que los incentivos hayan hecho que industrias importantes invirtieran sumas enormes en investigación y desarrollo, y luego produjeran y distribuyeran esas vacunas en la cantidad y con el alcance que han logrado.

Juan Ernesto Cambiaso

DNI 4.435.122

Asaltos en Morón

Seguimos siendo asaltados en Morón Sur, en las intersecciones de las calles Pola, Grito de Alcorta, Peguy y Lanús. El domingo 6 de febrero, a las 7.30, en la parada de la líneas 236 Bº Belgrano, en Lanús y Pola, asaltaron a unos jóvenes que aguardaban el colectivo. Venimos reclamando desde hace tiempo a las autoridades sin obtener resultados. Solo se colocó –recientemente– una alarma vecinal sobre Pola. Espero que el señor intendente recuerde que el Barrio Agüero existe en su municipio y que vivimos en constante incertidumbre. Salimos a la calle con miedo a que nos asalten a punta de pistola, como ya ha sucedido infinidad de veces, en entraderas y arrebatos. Pedimos más presencia policial de día y de noche. En una ocasión, cuando llegaba a mi casa en auto con mi nieta de 6 años, nos asaltaron cuatro jóvenes. Dos bajaron del auto en el que circulaban, y tenían cubiertos sus rostros con capuchas. Cubrí a mi nieta como pude y terminé con un culatazo en la frente que me hizo una herida sangrante y el robo de la cartera con mi documentación, celular y billetera. Por eso le insisto al intendente que haga lo necesario para colocar en esas calles una alarma vecinal y cámaras de seguridad.

Alicia Varas

