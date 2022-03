Calidad institucional: el ejemplo de Mendoza; “lujos” del campo; ¿memoria o fiesta?

Carta de la semana

Calidad institucional: el ejemplo de Mendoza

Los ciudadanos mendocinos y sus representantes siguen avanzando por el camino de las reformas institucionales para mejorar la transparencia. Primero aprobaron la ley de ficha limpia, que impide ser candidatos a cargos electivos u ocupar funciones políticas a los condenados por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, exigiéndoles –con tal fin– la presentación de un certificado de antecedentes penales. Y ahora fue aprobada la ley de boleta única, similar a la que ya rige en Córdoba, Salta y Santa Fe, por la que se unifican en una sola boleta los candidatos a cargos provinciales y municipales, suprimiendo la lista sábana y facilitando la elección entre partidos de los mejores candidatos. Este sistema impide el fraude con el “voto cadena”, disminuye costos de impresión, evita robos de boletas en el cuarto oscuro y facilita la fiscalización, el control y la rapidez del escrutinio. Es de esperar que los diputados y senadores nacionales que incluyeron estas leyes en sus promesas electorales se pongan las pilas y se esfuercen por cumplir su palabra, para mejorar la calidad institucional a nivel nacional.

Ricardo E. Frías

“Lujos” del campo

Una vez más la gente de campo debe soportar que un funcionario de turno (que evidentemente nunca estuvo trabajando con hacienda en una manga, y mucho menos sufriendo frío en una tractoreada) hable de esos trabajadores del campo que exhiben (para él) artículos de lujo como las camionetas 4x4. ¿Será ignorancia o mala fe tildar de “lujo” a esos elementos que no son otra cosa que herramientas de trabajo? Más aún... no puede ignorar ese funcionario que las 4x4 son indispensables para poder concurrir al lugar de trabajo, por el pésimo estado de los caminos rurales, a pesar de las sumas exorbitantes que debemos pagar los productores para su mantenimiento, sumas que en general se utilizan para otros fines, como el de enmascarar el desempleo de los pueblos del interior con cargos para una pléyade de parásitos que exceden en mucho las necesidades de las administraciones municipales. Tenga en cuenta, señor secretario, que solo el campo puede salvar la economía de nuestra querida patria. Dejen trabajar a los hombres de campo y verán, como ya lo vienen haciendo, sus resultados.

César González Guerrico

¿Memoria o fiesta?

El 24 de marzo es una fecha que debería llamar a la serena reflexión y no al jolgorio que mostraron los manifestantes que se concentraron en la Plaza de Mayo y otros puntos de la ciudad. Una vez más se omitió, en los discursos de los gobernantes, toda mención a las víctimas de la subversión. Sin verdad no hay justicia ni memoria. La foto de la nacion que muestra al ministro Wado de Pedro a pura risa junto con el motociclista de La Cámpora que lo lleva es clara evidencia de que ellos están de fiesta, mientras los familiares de esas víctimas siguen de luto.

Carlos José Mosso

Precios

Señor secretario de Comercio, los precios no alimentan, no son alimenticios, son alimentarios. Su ignorancia supina del lenguaje está de acuerdo con su incapacidad de lograr la estabilidad de los precios alimentarios.

Juan Carlos Parodi

Ley de alquileres

Viendo el bosquejo del oficialismo para modificar la ley de alquileres, recuerdo que hasta 1948, cuando se sancionó la ley de propiedad horizontal, todas las construcciones multifamiliares eran para alquilar. No hay que ser un agudo observador para comprobar que aquellas construcciones eran generalmente de una calidad técnica y arquitectónica nunca más repetida; por y a pesar de que la renta por alquileres jamás fue un buen negocio. A partir de 1945, el Estado puso en práctica políticas estatistas, intervencionistas, y populistas, que de a poco fueron demoliendo la fe de aquellos inversores. Hoy nadie quiere invertir en un proyecto de viviendas para renta porque en la política argentina imperan solo acciones emergentes de un monumental e irracional realismo mágico; causal esta que logró hacer desaparecer a los inversores y multiplicar exponencialmente a los oportunistas del poder.

Vicente Lema

El Papa y Ucrania

Le ruego a su santidad el papa Francisco, como sucesor del apóstol Pedro, pastor de nuestra Iglesia Católica, revistiendo en el ámbito internacional el trato de jefe de Estado, que intervenga por el cese del genocidio que desató Putin contra Ucrania. Esperamos todos los católicos un gesto de su santidad, reuniéndose con este genocida para hacer cesar esta guerra en la que a diario mueren miles de inocentes.

¿Qué espera su santidad, que goza de inmunidad diplomática, para intervenir en forma directa? ¿Que sigan muriendo cada día más inocentes? Le ruego su inmediata intervención, viajando a Rusia y solicitando el cese de la guerra en forma inmediata.

Miguel Ezequiel Spinosa

Aerolíneas de todes

Cabe preguntarse por qué razón en un país fundido se mantiene a una empresa deficitaria como Aerolíneas Argentinas. Por soberanía nacional, evidentemente no, porque es una empresa de pasajeros, no militar, su misión no es la defensa del territorio. Por motivos ideológicos –en el supuesto caso de que se pretenda ofrecer tarifas accesibles, para que estén al alcance de los ciudadanos de menores recursos–, tampoco, ya que no es un servicio esencial y se podría viajar en otros medios de transporte. Para realizar esporádicamente algún viaje de emergencia con fines humanitarios, tampoco, porque se podrían utilizar aeronaves militares para esos fines. Entonces… ¿para qué mantener una empresa deficitaria, no esencial, en manos del Estado? Podríamos imaginar otra razón: para darles de comer a los militantes de cierta corriente ideológica, colocándolos en puestos bien remunerados, solventados por los impuestos de los ciudadanos rasos que no militan ni viven del Estado, es decir, los castigados de siempre en esta maravillosa Argentina.

Todos pueden fundirse, menos los políticos y sus hijos adoptivos, mejor conocidos como “la militancia”. Mamá ideológica cuida de sus polluelos y polluelas que le son fieles. La Argentina sigue a contramano de la racionalidad aunque exista una lógica pueril en el fondo y es la de que algunos privilegiados hayan elegido vivir del Estado.

Claudio Jorge Blanco

Espacios verdes

Coincido con el artículo del 8/2/2022, sobre las necesidades de espacios verdes para la ciudad. Al respecto, cabe destacar que existiría la posibilidad de transformar en espacios verdes una importante fracción de terrenos libres y descuidados en la franja que conforma la traza del Ferrocarril Mitre, ramal Retiro-José León Suárez, en Colegiales, en el tramo desde la avenida Federico Lacroze, adyacente a la estación Colegiales, hacia la siguiente estación, Belgrano R. En esa zona se concentran playas de maniobras ferroviarias, desde hace tiempo en aparente inactividad, con vetustos vagones en desuso y maquinaria vial. En el encuentro con la calle Zabala, sobre la calle Moldes, hay una antigua edificación, un corralón de materiales y un puente peatonal que vincula las calles Cramer y Moldes. Allí cerca hay una escuela y más adelante, terrenos alambrados y la plaza Juan José Paso, que finaliza en la calle Virrey Olaguer y Feliú. Continuando por la calle Vidal y doblando por la calle Virrey Avilés, se concentran, entre muros circundantes, diversos hangares y depósitos, espacio que concluye hacia el único paso a nivel ferroviario, frente a la Plazoleta Portugal, entre las vías y Cramer, numeración impar, que se extiende hacia la avenida El Cano. La mayor parte de las superficies libres allí permitiría, transfiriendo los terrenos fiscales, establecer un área de recreación para la población, con un parque diseñado con diversas atracciones, con el complemento de la Plaza Juan José Paso, con espacios verdes (tan necesarios). Incluso se podría elevar el tramo ferroviario entre las estaciones Colegiales y Belgrano R (tal como se hizo en las líneas Mitre, ramal Retiro-Tigre, y San Martín). Esto permitiría, además de integrar una mayor superficie, la movilidad peatonal y vial que actualmente impide la zona cercada. Por otro lado, es de lamentar el despropósito, por parte del gobierno de la ciudad, de haber posibilitado enajenar parte de la fracción con desarrollos inmobiliarios, que ya se encuentran en su primera etapa, con la construcción de dos torres de diez pisos para viviendas, sobre la calle Moldes. Antes de iniciarse las obras se advirtió un fuerte descontento de los vecinos. En caso de prosperar el estudio de una planificación urbana en la zona, deberían evitarse otras construcciones, en desmedro de los anhelados espacios verdes.

Alberto David Albertinsky

