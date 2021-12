Camino, claridad, las críticas de Soria

Camino

Mucho se va a escribir y decir sobre el discurso de despedida de Esteban Bullrich en el Senado de la Nación, y mi aporte es simple: que a los que les toque asumir su banca, que todos los días repasen estas frases y las lleven a cabo, y de esta manera vamos a poder en serio construir una mejor Argentina. Muchas gracias, Esteban, por remarcarnos el camino.

Miguel Martín y Herrera

Claridad

Asistimos profundamente conmovidos al renunciamiento del senador Esteban Bullrich, quien, en su lucha titánica contra una cruel enfermedad, con coraje, hidalguía, honestidad y simplicidad desnudó la inutilidad de la política despojada de humildad y empatía. Su ejemplo y legado deberían ser el punto de partida para construir un futuro común, con conciencia y respeto por el otro. Paradójicamente, en forma simultánea, el hasta ahora senador José Alperovich pierde los fueros, bajo los cuales se escondió cobardemente para no enfrentar la denuncia judicial por abuso sexual que pesa sobre él. Con licencia, pero sin dejar su banca, usó el lugar para el que fue elegido como un escudo personal. Uno renuncia en la enfermedad, otro se aferró al Senado, buscando dilatar su situación procesal. Nunca más claro que hacen falta más Bullrich y menos Alperovich para recuperar la esperanza de un país mejor y la confianza en una clase política que resulta esencial en una república.

Patricia Arsen

Las críticas de Soria

Leo con estupor los comentarios del ministro Soria sobre cómo actúa la Corte para resolver las cuestiones de su competencia, algunas con rapidez y otras con lentitud. Me gustaría saber qué opina el ministro sobre lo ocurrido en el caso de la vicepresidenta no solo en la Justicia, sino también con la Anses (que apela todos los fallos, excepto el de la referida funcionaria). ¿No sabe acaso, siendo ministro de Justicia y Derechos Humanos, que hay cientos de miles de jubilados que mueren sin tener resuelto sus justos reclamos? Esos ciudadanos no le preocupan. No existe la justicia para ellos. Espero que me responda.

Jorge Cervio

Palabras

Somos nuestras palabras, somos a través de ellas. Son nuestras palabras y la congruencia que ellas tienen con nuestros actos lo que nos califica como individuos. Algo similar sucede con los países. En política exterior lo que califica a un país, lo que refleja si es o no digno de confianza, de credibilidad, es entre otros motivos, la empatía que los dichos de sus políticos y representantes guardan con los hechos. En la Argentina, fronteras adentro, la palabra vive una decadencia generalizada y la de los políticos no es una excepción. Para la mayor parte de los ciudadanos, lo que dicen los políticos es cada vez menos creíble; fronteras afuera la realidad nos muestra una situación análoga, en los ámbitos internacionales la Argentina no es digna de confianza, la palabra de la Argentina resulta cada vez más inverosímil.

Hannah Arendt señaló: “La política es sin duda un lugar privilegiado de la mentira”. La realidad argentina indica que las palabras de Arendt conservan, hoy más que nunca, absoluta vigencia.

Miguel Budich

Vicente López

Soy vecina de Vicente López. El intendente Jorge Macri dejó su cargo para asumir como ministro en CABA y los ciudadanos del municipio no recibimos ninguna explicación. Como consecuencia del deterioro urbano-ambiental producido por el aumento de enormes construcciones que no necesitamos, que la infraestructura de servicios públicos no resiste y que agrava la falta de espacios verdes, su partido político ha perdido caudal de votos y un concejal. Muchas de estas construcciones se autorizaron mediante excepciones al Código de Ordenamiento Urbano (antes de asumir las había definido como corruptas e injustas) sin planificación urbana, saturando las cloacas con efluentes residuales que brotan de las alcantarillas. Perdimos espacios verdes y lugares considerados patrimonio histórico-arquitectónico que nos daban una especial identidad barrial. Sus últimos actos evidencian aún más que su paso por el municipio fue solo un peldaño en su carrera política sin interés por cuidar el futuro de los vecinos. Recientemente se autorizó, en el predio del tradicional Colegio San Andrés, la construcción de tres torres de gran altura con un centro comercial en plena zona residencial. También se cedió, en la margen del río, un espacio público para explotación de un restaurante en el Puerto de Olivos, violando el Código Civil. La casual alarma de incendio que sonó al ingresar en su primer día a la sede del gobierno porteño quizás no haya sido tan casual y sea una réplica de la alarma ambiental que aquí está sonando desde hace mucho tiempo.

Flavia Affanni

Bóvedas

Soy titular de la bóveda familiar en el cementerio de la Recoleta, construida por mi abuelo Rómulo Raggio hace más de 100 años. Antes de la pandemia concurría anualmente para abonar la tasa en el sector Notariales, sito en la administración del cementerio de Chacarita. Al querer abonar las tasas 2020 y 2021 me enviaron un complicado instructivo. Para empezar es necesario contar con una cuenta en buenosaires.gob.ar. Luego de numerosos pasos, se llega a “solicitud de mantenimiento de bóveda”, donde comienzan las exigencias burocráticas. En primer lugar hay que abonar el trámite… ¡para poder pagar! El costo es de $1640 para Recoleta, $1040 para Chacarita. El “instructivo” del GCBA exige para pagar la tasa que se adjunte título de propiedad de la bóveda y último pago, para que se envíe “factura” por mail. Es evidente que GCBA ha tercerizado el cobro de tasas de cementerios mientras su legión de empleados no atiende presencialmente, y el GCBA no cuenta con información actualizada de deuda de las bóvedas ni con los registros actualizados de propiedad de las bóvedas. Creo que el GCBA no tiene ningún derecho de cobrar por “trámite” para pagar una tasa en forma discriminada según el cementerio. Es como si hubiera que pagar el trámite para luego abonar el ABL o patentes.

Mario Raggio

