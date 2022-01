Camino suicida, ver la realidad, paradores estatales

Camino suicida

Mi impresión como ex-funcionario del FMI es que el camino elegido por el ministro de Economía y el gobierno de Alberto Fernández en la negociación con el FMI es suicida para el país. ¿Será que piensan que a río revuelto, ganancia de pescadores? Habiendo perdido el apoyo popular, ¿estarán pensando en alternativas para retener el poder?

Ricardo Adrogué (h.)

Ver la realidad

Esta carta no tiene como finalidad defender a la ministra Soledad Acuña, a quien no tengo el gusto de conocer, sino para que juntos tratemos de despegarnos de la estupidez que nos rodea cargando las tintas sobre quienes nos dicen la verdad y a los cuales algunos medios y periodistas también critican. Si no nos importa la educación de nuestros menores, con el señor Baradel a la cabeza, y los dejamos sin clases un año y medio, no es lógico que ahora nos rasguemos las vestiduras condenando a la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, que solo cuenta lo que pasa. Pero es mejor no decirlo y seguirle mintiendo al pueblo, como el gobierno nacional nos tiene acostumbrados. Nunca vamos a poder cambiar y progresar como país si antes no nos ponemos a ver la realidad. Pero no todo es malo, parece que gracias al senador Parrilli vuelve el Fútbol para Todos. ¿Será esta la realidad que el Gobierno quiere que veamos?

Jorge Robbio

Paradores estatales

Con respecto a la noticia sobre el avance del proyecto de “paradores estatales” para camiones y transporte de cargas al costado de las principales rutas, quisiera señalar que los productores agropecuarios tenemos que pagar la tarifa de los fletes al valor de una tabla confeccionada por la Catac (Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas). Al no existir la competencia del tren, los camioneros están cartelizados, con lo que definen la tarifa unilateralmente. En lo que concierne a los camiones pedreros, todos viajan por arriba de lo permitido (con el mismo costo directo transportan más carga, facturan más) ya que las balanzas existentes están cerradas y existe cero control de carga, rompiendo las rutas que con la excusa de la pandemia hace 2 años no se las mantiene, haciéndolas día a día más peligrosas por su mal estado. Resumiendo, los camioneros ya tienen una cantidad de ventajas increíbles, ¿ahora les vamos a pagar entre todos su lugar de descanso? ¿Es un chiste?

Hernán J. Lanusse

Venganza

El 19 de enero se cumplieron 48 años del ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la Guarnición Ejército Azul. Durante el ataque mataron al soldado Daniel González, al coronel Camilo Arturo Gay, y su mujer, Nilda Irma Caseaux de Gay. Al coronel Jorge J. Ibarzábal lo secuestraron, torturaron durante 10 meses y lo asesinaron. Todo ocurrió durante el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Nadie del ERP está preso, mientras tanto mantienen presos a militares, policías, jueces, sacerdotes ancianos, algunos superan los 90 años, todos enfermos, la mayoría sin condena. De algunos hasta se comprobó que no estaban en la Argentina en el momento de los hechos en los que fueron acusados, como el coronel Hugo J. Delme, que se encontraba destinado en Estados Unidos: fue juzgado dos veces por la misma causa, murió en la cárcel de Campo de Mayo de un infarto con 83 años, solo en su celda y con su rosario en la mano. Él fue uno de los 697 muertos presos, mientras sus familias los lloran por una Justicia que no es justa, es solo venganza.

Alejandro Patrón Costas

Miembro del Centro de Estudios Salta

Hidrógeno verde

Es necesario hacer algunas observaciones al editorial del 19 de enero. El hidrógeno verde es un factor de desarrollo estratégico local y regional en un país despoblado y mal poblado como la Argentina, con grandes regiones potencialmente productivas todavía vírgenes. Sin embargo, la producción masiva de hidrógeno para uso alejado de la fuente de producción puede tener graves consecuencias para el ambiente, por el tema que se conoce como “disponibilidad de agua remanente”, que en inglés tiene el sugerente acrónimo de Aware y está bien estudiado en los países desarrollados. El tema, naturalmente, está vinculado con lo que se denomina “agua implícita” en las producciones agrícolas. Por otro lado, se sabe poco de los efectos de la salinización costera, resultado de la purificación de agua de mar para la producción de hidrógeno, tema en el que estamos trabajando en una tesis doctoral. Hay una solución: que las empresas que requieran hidrógeno a partir de energías renovables instalen sus industrias en la Argentina, en la misma región de “captura”, de manera de cumplir localmente con el ciclo del agua; eso produciría migración poblacional desde las grandes ciudades, fundación de nuevas localidades y generación de polos de desarrollo. Cualquier otra alternativa hará que la del hidrógeno sea una actividad extractiva más, donde los costos ambientales suelen ser mayores que los beneficios.

Héctor J. Fasoli

Belgrano C

La obra de elevación del FC Mitre fue en su momento una maravilla aplaudida por todos los vecinos. Ahora nos resulta increíble enterarnos de que, en un Belgrano muy saturado ya, se considera instalar locales comerciales en todos los espacios baldíos que quedaron de la obra de la estación Belgrano C. ¿Nadie pensó en hacer lugares de estacionamiento a nivel, subterráneos o elevados como para que los colectivos dejen de usar las calles Sucre y Echeverría como playas privadas? No solo contaminan el aire, sino la vista del bello parque de las barrancas, incluida la pequeña rotonda de Sucre, donde se encuentra una de las fuentes más lindas de la ciudad. De paso, tendrían donde estacionar los innumerables vehículos que paran en las ochavas y en doble fila todos los días para acudir al Barrio Chino.

Daniela Di Segni

