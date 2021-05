Campo=patria, una gran Formosa y la segunda dosis

Campo = patria

Ha llegado el momento de decir “basta” al manoseo, maltrato y mal agradecimiento del actual gobierno al campo argentino.

Ya sea por ignorancia o por creer que el campo es una vaca lechera “oligarca”, como despectivamente llaman al productor argentino, que con su empresa y trabajo diario hace la patria cierta y no la demagogia, que usan los espíritus destructivos que poco hacen por el país.

Basta, señores gobernantes, yo tengo 85 años y una vida de trabajo con respaldo, como consignatario, ganadero y agricultor. Mis abuelos vinieron de la Vascongada y las tres generaciones hemos sido gente constructiva y de trabajo. Matar al campo es hambrear a la ciudad, no se equivoquen, no se aprovechen del poder, que a veces se vuelve ciego.

Roberto Julio Ildarraz

DNI 4.159.044

Una gran Formosa

Juan José Sebreli, a sus 90 años, está cada vez más preocupado por la Argentina. Acaba de advertirnos que si en las próximas elecciones “gana el Gobierno (kirchnerismo), todo el país será una gran Formosa”. Brindo mi testimonio en primera persona como formoseño, abogado con 45 años de ejercicio profesional en un marco de Justicia cooptada y empresario hotelero cuyo hotel sucumbió tras un año de cierre en este Estado policíaco, con retenes en calles y rutas, y cerrado hasta para sus propios residentes, quienes tuvieron que recurrir a amparos para poder ingresar a Formosa y retomar sus vidas; con comercios fundidos y con una policía que literalmente “caza” y encierra a los presuntos contagiados de Covid-19 en escuelas y estadios, con pocas probabilidades de mejorar su salud en un contexto de promiscuidad, abandono y encierro.

Por eso me sumo a las advertencias del querido pensador, porque cada paso nos acerca más al fracaso colectivo y a la desintegración social. No cedamos más terreno.

Ya sabemos que el cáncer solo triunfa cuando el enfermo muere.

Guillermo Federico Evans

DNI 5.081.846

La segunda dosis

Cada día que pasa me entero de más casos de personas infectadas que han recibido una primera dosis de vacuna. Quizás a muchos les pase lo mismo. ¿Existe ese dato contabilizado? ¿Esas mismas personas se hubieran infectado de haber recibido la segunda dosis? Ya sabemos que muchas muertes se podrían haber evitado si la vacuna hubiera llegado a tiempo. Se escucha decir a funcionarios de salud que se puede esperar un tiempo determinado entre dosis y dosis. Esto sobre todo para la vacuna de AstraZeneca. Pero recuerdo que al comienzo de la vacunación estaba como indicación esperar 21 días entre la primera y la segunda dosis, pero en la medida que pasaba el tiempo comenzó a decirse que el plazo podía diferirse. La justificación era que mejor vacunar a más personas con una dosis. Pero cada vez hay más infectados.

¿No será que no se están recibiendo suficientes vacunas para cumplimentar el plan?

¿Llegarán a tiempo?

Adriana Monachesi

amonachesi@yahoo.com.ar

Confusiones

El uso del lenguaje inclusivo genera confusiones. ¡Era al revés, Presidente! Vacunos es lo que hay que vender para poder comprar vacunas.

María Isabel Di Biasi

DNI 12.087.037

A Matías Almeyda

Estimado Matías Almeyda, quienes te conocemos hemos podido comprobar, además de tu humildad, tu hombría de bien, formada con seriedad y esfuerzo, siempre apuntalado con el ejemplo de tu padre y toda tu familia. Valoramos como azuleños y argentinos el hecho de haber intentado comprar vacunas contra el Covid-19, para nuestra ciudad de Azul. Los que con soberbia te aconsejan conocer la ley, deberían ponerse de acuerdo entre ellos, ya que el señor jefe de Gabinete dijo públicamente por televisión que cualquiera, ya sea provincia, municipio, empresas o personas, puede comprar vacunas. Además, las leyes se pueden modificar, el tema pasa por desear hacerlo. También el consejo que te dieron de aportar dinero para la compra de vacunas, es interesante, pero riesgoso, ya que debería concretarse con la obligación que no sean aplicadas en vacunatorios vip o que no sean utilizadas para hacer política. Amigos, militantes y funcionarios se vacunaron sin haberles correspondido, transgrediendo reglas básicas de la moral y sacándoles las vacunas a personas con alto riesgo, como lamentablemente ocurrió con tu querido padre, Oscar Almeyda. Como conozco tu capacidad de análisis, no es necesario un consejo al respecto. Lamentablemente la letra del tango “Cambalache”, de Discépolo, está cada día que pasa más vigente. Finalmente, aunque siempre has demostrado con múltiples acciones una gran sensibilidad social y ayudás a quien lo necesita, reitero mis felicitaciones por estar siempre dispuesto a ayudar a la comunidad en general, especialmente a los azuleños.

Mario Julio Layus

DNI 5.370.731

Tristeza

“Gorda, me van a ‘entubar’”... fue lo último que escuché de Fernando, mi marido cuando me llamó por teléfono desde el sanatorio. Le dije lo primero que se me ocurrió con todo lo que significaba para mí esa noticia...: “Es lo mejor, gordito, vas a estar mejor cuidado y vas a hacer lo que más te gusta, que es dormir, y te vas a despertar espléndido”.

Y así después de casi un mes Fernando de 63 años sigue dormido, grave, muy grave. Hacía 10 días que se había puesto la primera dosis... tarde, muy tarde, tardísimo.

Vivimos en Bella Vista. A quien le quepa el sayo, que se lo ponga. Nada más que decir, porque nuestra tristeza es infinita; nuestra impotencia, más.

Carmen Garzón Maceda

DNI 13.735.648

En la Red Facebook

“No tienen vergüenza”: la furia de la diputada Lospennato en el Congreso

“¡La felicito a la diputada! Lamentablemente, para este gobierno la prioridad es la impunidad para ellos. No les importan las prioridades del pueblo argentino”- Silvana Durante

“Bravo diputada, hay que decir las cosas por su nombre, desenmascarar a los corruptos y mostrar la realidad, no la ficción”- Eva Rueda

“Todos lo saben. Pero hay mayoría de diputados y senadores panqueques y vendidos”- María Segurado

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION