Cantidad vs. calidad, el caso Lucas, no sorprende

En su nota del domingo pasado, Santiago Dapelo cuenta que Alberto Fernández, luego de cerrar el acto del Día de la Militancia, al volver a su despacho acompañado por un puñado de funcionarios se mostraba con mucha alegría debido al apoyo que tuvo en la convocatoria y les confesó a los presentes que se había sacado una mochila de encima. Es muy triste y preocupante que el Presidente mida su gestión por la “cantidad” de gente que reunió el festejo armado por los sindicatos y organizaciones sociales, y no por la “calidad de vida” que le reclamaron la mayoría de los ciudadanos en las urnas,

El caso Lucas

Ya es tarde para salvar a Lucas, porque ha muerto. Si los muchos garantistas que tiene el peronismo hubiesen aceptado las pistolas Taser, Lucas estaría vivo. Y también muchos otros que, aun siendo delincuentes, podrían haber salvado su vida y, tras cumplir la merecida pena, tener la posibilidad de poder llevar adelante una buena vida después.

Que cada cual saque sus conclusiones.

No sorprende

Distintos integrantes de la coalición gobernante, ampliamente derrotada el 14-N, han redoblado sus ataques contra la prensa libre. Presidente, vicepresidenta, ministros, gobernadores, diputados , senadores y “periodistas” militantes en una lista interminable se encargan de denostar, tal como sucede en Cuba, Nicaragua o Venezuela en nuestra América, y en tantos regímenes dictatoriales en el mundo, la posibilidad de expresarse libremente. ¿Sorpresa? De ninguna manera; esa deleznable actitud es propia del peronismo de la primera época, que los actuales gerentes de aquel movimiento que supo ser mayoritario intentan instalar en este tiempo. Recordar la historia no es hacer gorilismo ni ser parcial, ya que simplemente pasó y está totalmente registrado, pero no podemos olvidar que la primera voz opositora que se escuchó por radio en ¡10 años! de férrea censura fue la del entonces presidente del comité nacional de la UCR doctor Arturo Frondizi, a quien seguirían (con cuentagotas) otros titulares de partidos políticos minoritarios. Esto duró lo que dura un lirio y la caída de Perón en septiembre de 1955 cerró esa etapa de total censura y persecución a quienes no pensaran igual que el gobierno. En aquel tiempo la recién inaugurada televisión, en manos del gobierno, era monocolor y la valerosa prensa escrita fue perseguida en todas partes, y así se clausuran medios como Democracia en Junín, La Ley en Mercedes, El Civismo en Luján , El Intransigente en Salta, que son algunos de los nombres en una lista interminable. Restaría agregar el clandestino Adelante, órgano de la UCR dirigido por Ricardo Balbín; sus “canillitas” terminaron presos en algunos casos, Balbín en Olmos y Alfredo Ghiglione (La Ley) y el socialista Pasini (El Civismo) en la U5 de Mercedes : todos condenados con cumplimiento efectivo, presos por defender la libertad. La Prensa fue expropiada y el papel de diario, racionado, a tal punto que la nacion redujo notablemente sus páginas . Si bien el fundador del movimiento nacional justicialista estaba en las antípodas de Trotsky, se tomó un concepto liminar de este respecto de que la verdad solo estaba en lo que sostenía el partido, fuere lo que fuere, y que no se lo podía contradecir.

La Revolución Libertadora impuso una censura inversa, prohibiendo el nombre de Perón, quien pasó a ser el “tirano prófugo”. Un absurdo total e igualmente condenable.

Hoy, aunque atacada ferozmente, hay libertad de prensa. Corresponde bregar para que se mantenga e incremente, ya que la libre expresión de las ideas, derecho garantizado por la Constitución nacional, hace a la esencialidad del régimen democrático.

Hogar Albisetti

Días atrás la Parroquia de Nuestra Señora del Socorro festejó los 25 años de creación y funcionamiento del Hogar Albisetti, para personas en situación de calle. Fundado por el entonces párroco monseñor Oscar Ojea y sus colaboradores Abel y Gabriela, fue y es expresión concreta de la fe y solidaridad de la comunidad del Socorro. Brinda a los huéspedes alimento (merienda, cena, desayuno), atención médica, escucha y orientación. Su estadía máxima es de 30/45 días y solo una vez. La idea es que en ese tiempo puedan descansar, expresarse (escuchar y ser escuchados) y tratar de revincularse con su familia, su posibilidad de trabajo, el regreso a su lugar de origen o su derivación a un hogar definitivo o de mayor tiempo de estadía. En su sostén y desarrollo colaboran fieles, voluntarios y trabajadores. Muchos hasta recordaron la donación de un camión con bolsas de azúcar que todos los años hacía la señora Nelly Arrieta de Blaquier. En la actualidad recibe un aporte del gobierno de la ciudad, en relación con el número de huéspedes atendidos, y lo conduce el actual párroco, Padre Rodrigo Valdez.

Sirva este recuerdo para renovar la esperanza en nuestra comunidad nacional unida y que supere las grietas con solidaridad, agradecimiento y servicio.

Arboledas ciudadanas

Ya pasó el lapacho, primer árbol en flor. Llegó el jacarandá vistiendo plazas, calles y avenidas de azul violáceo, para dar paso, al terminar, a la frondosa tipa, que tapizará las veredas con sus flores amarillas, en tanto espera el palo borracho para cerrar el ciclo en flor, que año tras año embellece nuestra ciudad con estas especies traídas del norte argentino, diseño genial producto de aquella generación dorada e ilustrada que hizo de Buenos Aires la admirada “París de América”, también llamada “La reina del Plata”, y que colocó a la Argentina en el top 10 de las naciones del mundo. Gracias y honor a aquellos progresistas que hicieron de esta una gran nación.

