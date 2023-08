Cartas de lectores: 60 manzanas, alquileres, Campaña del Desierto

escuchar

Según sostiene el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, el problema está en 60 manzanas de CABA. Se olvida de que en ese distrito no solo están las entidades bancarias, la City y hay un nivel económico mejor, sino que también están los mejores hospitales, facultades, escuelas, empresas, parte también de nuestra historia desde 1810, y que de todo el país vienen a aprender, a instruirse, a atenderse y también a disfrutar en esas 60 manzanas. Sí, también de las manzanas “pitucas”. ¿Tanto les molesta? Si hay muchos funcionarios de este gobierno que viven ahí y tienen oficinas. Después dicen que no hay grieta... esto ya es un cráter contra los porteños. Hasta las marchas, los cortes y los reclamos vienen de afuera para hacerlos en la ciudad. No se olviden de que la humanidad se inició y cambió por una sola manzana.

Sergio: CABA no es Tigre, y el país tampoco.

Guillermo Gómez

Alquileres

Excelente la carta de Guillermo Moreno Hueyo sobre la libertad. Es música para mis oídos en un país en el que el Estado se mete en mi vida y que muy a menudo no me deja hacer lo que yo quiero. Y me viene a la mente la ley de alquileres, que no debería existir. ¿Quién es el Estado para imponerles a los inquilinos y propietarios las condiciones de un alquiler? Sí estoy de acuerdo en que el Estado ponga a disposición de los ciudadanos un texto elaborado por profesionales especializados, el cual pueda ser utilizado sin tener que consultar a abogados; pero que no sea obligatorio y que pueda ser modificado con el acuerdo de las partes. Y es elemental que exista una Justicia que actúe rápidamente cuando sea necesario.

Patricio Leonard

Campaña del Desierto

Con motivo del proyectado traslado del monumento al general Julio A.Roca en Bariloche, surgen nuevamente las críticas a la campaña y los intentos de cambiar la historia. Si bien la expedición de Roca fue la más importante y exitosa, no fue la única que se realizó, pero sí es la única objeto de esas críticas revisionistas, lo que lleva a pensar en las intenciones políticas detrás de ellas. La Campaña al Desierto de Rosas se hizo en 1833, y coincidió con el viaje de Charles Darwin por la misma zona, por lo que resulta interesante lo que afirma el sabio en su Diario de Viaje: luego de describir horribles escenas de lucha cuerpo a cuerpo, dice Darwin: “Pero ¡cuánto más horrible es aún el hecho cierto de que se asesina a sangre fría a todas las mujeres indias que parecen tener más de veinte años de edad! Cuando protesté en nombre de la humanidad, me respondieron: ‘Sin embargo, ¿qué hemos de hacer? ¡Tienen tantos hijos esas salvajes!’”. También visitó Santa Fe en época del gobernador López, quien también había hecho su expedición contra los indios. A Darwin le mereció el siguiente comentario: “El gobernador López tiene una ocupación favorita: cazar indios. Hace algún tiempo mató a 48 y vendió sus hijos como esclavos, a razón de 20 pesos por cabeza”. Todas las citas son del libro Mi viaje alrededor del mundo, traducido por Constantino Piquer.

Enrique Rodríguez

De eso no se habla

Desde hace demasiados años ya, el Estado argentino viene siendo responsable de una persecución contra miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, empresarios, sacerdotes y funcionarios de la Justicia que participaron en la lucha contra la subversión marxista en los años 70. Esto, que el Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta (CES) denuncia desde sus comienzos, junto a otras organizaciones, hace que hoy consideremos indispensable conocer qué piensan al respecto los candidatos a presidente de la Nación en las próximas PASO, para que la opinión pública pueda, también sobre esta base, orientar su voto. La pregunta es si van o no van a continuar con la política inaugurada por Néstor Kirchner de que el Poder Ejecutivo se presente como querellante en los juicios-farsa de lesa humanidad en los que se quebrantan los principios jurídicos básicos y se condena arbitrariamente a miles de argentinos, en una clara violación de sus derechos humanos. En la actual campaña electoral, o bien el tema de los derechos humanos de los militares perseguidos es ignorado (como hace la derecha política), o bien es presentado como un acto de justicia (el kirchnerismo y la izquierda). En 2015 el macrismo prometió terminar con el “curro de los derechos humanos”, pero su Secretaría de DD.HH. continuó siendo querellante. ¿Los próximos candidatos darán continuidad a esta política kirchnerista? ¿O serán independientes?

Mario Cabanillas

Presidente del Centro de Estudios Salta

Avances en oncología

A propósito del editorial sobre los nuevos avances contra el cáncer creo oportuno recordar que la medicina de nuestro país ha tenido desde hace mucho tiempo un interés especial sobre esa enfermedad. Son numerosos los investigadores argentinos que trabajan aquí y en diversos países para adquirir nuevos conocimientos que conduzcan a la prevención y al tratamiento eficaz del cáncer. Como antecesor de ellos, debemos recordar al doctor Ángel Honorio Roffo, un pionero en la oncología de su época, principios del siglo pasado, y a Helena Larroque de Roffo, su esposa, una tenaz y multifacética colaboradora. Ambos fueron convocados desde Francia, donde se encontraban trabajando: él, en La Sorbonne, y ella, como ayudante investigadora de madame Curie, para incorporarlos al entonces denominado Instituto de Medicina Experimental para el Estudio y Tratamiento del Cáncer, luego renombrado como se lo conoce actualmente: Instituto de Oncología Ángel Honorio Roffo. Fue el primer establecimiento oncológico de Latinoamérica. Elena Larroque fundó además, en julio de 1921, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec) con la intención de concientizar sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz de la enfermedad. Ambas instituciones, más que centenarias, continúan desarrollando una encomiable actividad y son un testimonio de la importancia que el tema tuvo y tiene en la Argentina. La oncología argentina tanto en los aportes científicos actuales que señala el editorial como en los aspectos asistenciales constituye un verdadero orgullo nacional.

Carlos Acosta Güemes

