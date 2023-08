escuchar

A los que no votaron

Estas líneas son un mensaje a los 11 millones de compatriotas que no votaron, enojados y descreídos de los políticos. El resultado de las PASO mostró que casi dos tercios de los votantes dijeron: “Basta de populismo”. Ahora cambia el panorama, porque las elecciones de octubre brindan la clara posibilidad de que los políticos que ustedes rechazan desaparezcan definitivamente. Reciban esta invitación a votar para que su voluntad quede expresada y el gobierno que venga sea seguramente gente renovada cumpliendo con las condiciones exigidas para gobernar correctamente.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

“No entendimos”

El exgobernador de San Juan José Luis Gioja expresó su sorpresa por el triunfo de Javier Milei y señaló: “Quizá nos equivocamos nosotros también porque no entendimos la profundidad de la crisis que se vive”. Después de más tres años y medio de gobierno con inflación creciente, índices de pobreza e indigencia por las nubes, escalada de la inseguridad, el narcotráfico y el delito en general, ¿qué es lo que no se entendió? ¿Acaso piensa que todo podía resolverse con más asistencialismo, endeudamiento externo y emisión?

Carlos Alberto Correch

DNI 4.914.663

Armas electorales

Ir con Horacio Rodríguez Larreta a vencer al peronismo-kirchnerismo hubiera sido como ir con un arma de juguete. Con Bullrich, el arma electoral será más contundente. Es lo aconsejable, porque ir con Milei implicaría estar empleando armas nucleares; mejor no.

Jorge Armando Maldonado

maldonado50ja@gmail.com

Renovación

El resultado de las PASO en San Isidro muestra que luego de 40 años la dinastía Posse fue desplazada del poder a través del voto popular. Los sanisidrenses nos cansamos de ser tomados por estúpidos. La pretensión del actual intendente de entronizar a su hija veinteañera tropezó con el hartazgo. No sirvieron las plazas renovadas en las últimas semanas ni las veredas hechas a nuevo en los centros comerciales. La gente quiere una renovación y las urnas la expresaron. Será el tiempo de gente nueva e ideas nuevas. Esperemos que no nos defrauden.

Tomás Klepetar

tklepetar@gmail.com

Revancha y perdón

Los tristes episodios acaecidos en nuestra década del 70 en el marco de la lucha antisubversiva persisten –no obstante los años transcurridos– y subsisten en sus atribulados efectos. El principal problema es quedarse instalado en el rencor bajo el ropaje de leyes, calificativos y motes que no contribuyen a atisbar todo lo realmente acontecido. Sin embargo, hubo intentos frustrados por ideología que, sin superar el pasado, volvieron a los desencuentros con alcances cada día más tristes y separatistas. La revancha y el odio son dos caras de una misma moneda; dos actitudes complementarias que funcionan como tierra seca y quemada que no da frutos. Frente a las heridas no resueltas estas regresan a la intimidad por la puerta trasera. Y se cuelan, arrebatando la paz y la tranquilidad interior. La única salida posible es el perdón, acto de sabiduría superior que no niega ni ataca al otro, sino que lo abraza. Es renunciar a la venganza y el odio, que envenenan la vida. El perdón no consiste en una especie de borrón y cuenta nueva, en un aquí no ha pasado nada. No es eso. Exige renunciar a la venganza y al odio por un fin superior. Perdón: fino licor de la sabiduría más excelsa, tender la mano al otro sin pedirle explicaciones ni esperar nada a cambio, que haya un vacío de la rabia contenida que causa estragos. Si repasamos la historia, es el misterio de la grandeza de los santos: que tuvieron una felicidad incomparable porque no teniendo nada lo tuvieron todo. Jesús de Nazaret es la medida del perdón. El perdón con el esfuerzo por olvidar es la forma más elevada del querer gratuito. Es la gran y única salida. Merced al perdón se deshacen los nudos. Llegar a adquirir la cultura del perdón es estar cerca de una de las puertas de entrada al umbral de la felicidad. Decía en este medio el entonces arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer (19/11/17), que la manipulación del concepto de lesa humanidad permite que la venganza continúe camuflándose como justicia. Un interrogante: ¿por qué el enriquecimiento de los funcionarios del Estado a costa del empobrecimiento del pueblo no ha de considerarse también delito de lesa humanidad? Por lo visto –señalaba–, cuando quiere, la “Justicia” se demora, se distrae o se presta al servicio de los ideólogos. Se impone por el tan invocado “bienestar general” superar los hechos tristes y negativos y transformarlos en aras de la felicidad y la concordia. Para ello, claro está, deben primar el corazón y la espiritualidad antes que la sosegada razón anclada en el pasado.

Mariano Gagliardo

Estudio@glc-abogados.com.ar

Edificio Dakota

Un reciente artículo informa sobre la mudanza de Yoko Ono del edificio Dakota, donde ella vivió durante más de 50 años y donde John Lennon fue asesinado, en 1980. Este edificio fue construido a fines del siglo XIX por encargo del magnate de las máquinas de coser Edward Clark, director de la compañía Singer. Esto representa un segundo y casual vínculo entre Los Beatles y las máquinas de coser. El primero podemos observarlo en Help!, segunda película de Los Beatles. Una placa al final de la película informa que está “respetuosamente dedicada a la memoria del señor Elías Howe, quien, en 1846, inventó la máquina de coser”.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

PAMI

En la primera semana de julio de 2023 solicité la afiliación al PAMI, me dieron un número de trámite y según me indicaron debía recibir por mail la constancia de afiliación y la cartilla de prestadores. Transcurridos varios días en varias ocasiones concurrí al PAMI y me respondieron que estaba caído el sistema, que no me podían dar ninguna contestación e ignoraban cuándo se restablecería. Al tratarse de un organismo que atiende a jubilados y pensionados y presta servicios esenciales y en muchos casos urgentes, queda en evidencia la falta de aptitud e idoneidad de la directora del PAMI, Luana Volnovich, y que los cargos en el organismo, como en otros entes del Estado, se otorgan por afinidades políticas, soslayando la capacidad real del postulante.

María Biggeri

DNI 8.586.912

En la Red Facebook

El Gobierno suspende por 15 la exportación de carne vacuna

“Y siguen sin entender el mensaje del pueblo en las urnas. El pueblo pidió libertad individual, libre mercado y libertad económica. ¿Y qué hacen? Van y reprimen más aún las libertades. Por eso salieron terceros”- Ariel Lothbrok

“Menos entrada de dólares. ¡Genial! Nunca busquen aumentar la producción...¿no?- Etel Mena

