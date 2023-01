Cartas de lectores: A los Reyes Magos; gel íntimo; Miranda, Ber Gelbard

escuchar

A los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos: les escribo para pedirles tres regalos que escasean mucho en mi país: justicia, respeto y trabajo. Justicia para terminar con la corrupción, que siempre mata. Sin justicia no hay república, no hay democracia, no hay libertad, no hay paz. Respeto a la Constitución nacional, a la división de poderes, a la verdad, a los derechos humanos. Trabajo para todos. El trabajo dignifica; los planes someten.

Los espero con mucha ilusión y esperanza. Les dejo agua para este largo camino y aquí estoy para lo que pueda ser útil.

Mercedes Moreno Klappenbach

mercedes@ama2019.com

Gel íntimo

El kirchnerismo se siente dueño del Estado, usando sus recursos en beneficio propio. En el Kremlin platense, también. Gastan según les place. Con fondos públicos, financian sus antojos. La compra de un millón de potes de gel íntimo lo confirma.

Heraldo Rodríguez Delgado

DNI 12.001.038

Miranda, Ber Gelbard

Deseo felicitar a Jorge Ossona por su artículo del 3 de enero sobre la política económica inspirada por Miguel Miranda en 1946 y como, tres cuartos de siglo más tarde, muchos de sus sellos nos siguen condenando al fracaso. Sin profundizar sobre el artículo, cabe destacar algunas características de Miranda: empresario mercado-internista, con iniciativas supuestamente apoyadas en una teórica tercera guerra, pero exclusivamente apuntadas a dotar a Perón de la suma del poder, con nula visión sobre los impactos negativos a corto y a largo plazo del proteccionismo industrial, los déficits fiscales y la sobreemisión de dinero. No fue él quien inauguró en la Argentina el proteccionismo y la sustitución ineficiente de importaciones. Fueron mentes como las de Pinedo, Prebisch y Bosch, obligados a moverse en la inédita crisis global de la década de 1930, crisis agravada y prolongada por muchos nacionalismos que pretendían enfrentar la amenaza bolchevique. Pudiendo Perón haber convocado a aquellas mismas mentes, que ya en 1940 habían advertido sobre las consecuencias del proteccionismo excesivo, convocó a Miranda, que, ignorando todo lo que el mundo había aprendido, desaprovechó el boom del comercio que aprovecharon vencedores y vencidos de la guerra, mató toda posibilidad de impulsar las exportaciones y, además, desinvirtió en infraestructura (caminos, puertos, petróleo, energía) e introdujo la inflación como fenómeno endémico.

Casi lo mismo puede decirse de la decisión de Perón de convocar a José Ber Gelbard en 1973. Mismo perfil, mismas ideas e idénticos resultados: boom de consumo y crisis en un par de años. Perón tuvo la fortuna de no tener que pagar por sus decisiones. En 1955, porque fue expulsado y, en 1974, porque falleció. ¿Eligió a estos hombres por sus ideas o los eligió por su obsecuencia, por su subordinación a sus fines y por la obsesión de no tener cerca mentes brillantes que le pudieran hacer sombra?

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Asunción de Lula

Vi por TV la asunción de Lula como nuevo presidente de Brasil. Y hubo dos circunstancias que me llamaron la atención. En primer lugar la huida de Jair Bolsonaro para no entregar el poder a su sucesor. Parece que la mala educación de algunos o algunas que fueron vencidos en las elecciones les impidieron afrontar con dignidad el traspaso del mando... En segundo lugar, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, concurrió con dos expresidentes de distinta orientación política, José “Pepe” Mujica y Julio María Sanguinetti. Nuestro presidente no se animó a seguir ese ejemplo y lo llevó al canciller y a la vocera Cerruti... ¡Qué diferencia de señorío!

Horacio G. Gotta

horaciogotta11@gmail.com

Oír a las plantas

Leo con placer las columnas de Ariel Torres. A raíz de su expresión “hablarles a las plantas” le recomiendo un curso del site Coursera, de la Universidad de Tel Aviv, “Todo lo que usted creía saber sobre las plantas pero en realidad ignora” Magnífico. El sonido que identifican las plantas (yo creía que era música instrumental de Mozart) es el correr del agua. El curso para amantes de las plantas es magnífico. Yo lo hice nivel elemental, pero es un placer.

Gracias por sus artículos. Siempre son jugosos.

Ana Ines Raggio

DNI 4.475.659

¿Unidos?

El lunes pasado recibí un mail de Previaje con deseos de un feliz 2023, firmado por el señor Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación. En uno de los párrafos decía: “El reciente título mundial de nuestra selección no solo nos reconforta y llena de alegría, sino que nos recuerda el potencial enorme que tenemos los argentinos y las argentinas cuando estamos unidos y luchamos por un mismo objetivo”.

La selección argentina, con su esfuerzo, respeto y humildad, pudo ganar la copa tan deseada. Su logro mayor fue demostrar cómo un trabajo en equipo puede hacer maravillas. Estos deportistas jugaron por y para un país, defendieron esa camiseta que tenían puesta y no el club al que pertenecen; la selección representa a un país, y en este caso a toda la Argentina. Lástima que el gobierno en el que el señor Lammens es ministro no se da cuenta de que debe gobernar para todos los argentinos y argentinas, porque una vez que fue elegido, lo que debería haberle importado era el bienestar de todos los habitantes del país, y no solo el los de su partido. Esa discriminación es seguramente la causa fundamental por la cual la Argentina no puede repuntar, porque siempre se trata de destruir al que piensa diferente, en lugar de asociarlo para tener un país mejor.

Laura Gubbay

DNI 11.632.563

En la Red Facebook

Dura crítica contra un gobernador aliado a la Casa Rosada que no firmó el pedido de juicio político a la Corte

“Evidentemente no todos piensan igual, hizo lo que sus valores le indican, veremos cómo lo tratan ahora”- Héctor González Pessoa

“Al fin uno que se dio cuenta de que para todo hay un límite” -Olga Carrizo Piazza

“Los gobernadores que no firman son perseguidos” -Elena Tedesco

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION