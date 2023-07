Cartas de lectores: ¡A votar!, la libertad, elección imaginaria

escuchar

¡A votar!

A los indiferentes, los “desencantados” y los “embroncados”, y muy particularmente a la juventud, les digo y exhorto: interésense, participen, mediten su voto y ¡vayan a votar! Lo que viene será particularmente grave y doloroso. No dudo en afirmar que el futuro de la Nación está dramáticamente comprometido, como nunca en democracia. ¡La hora está llegando con todos nosotros adentro, compatriotas! No habrá rendija por donde escabullirse ni útero al que volver. Los que elijan no involucrarse para no sentir, para su sorpresa, lo sentirán con particular rigor. La “bronca” y el desencanto para retraerse son excusas de cobardes, y ni que hablar de la indiferencia. Quien no participe habrá perdido hasta el derecho a la queja. ¡No claudiquemos!

Juan Carlos Sorondo

jcsoro@yahoo.com.ar

La libertad

La palabra “libertad” simboliza la esencia misma de la persona humana; sin ella es imposible ser. Se ha escrito sobre el concepto desde Aristóteles, pasando por Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino y la naturaleza misma del ser humano, ya que por su “libre albedrío el hombre se mueve a sí mismo a obrar”. Transcurridos los siglos, doctores, filósofos y ensayistas se han inquietado persiguiendo el sentido y la definición del concepto de esa esencia del ser “sí mismo”. En tiempos más cercanos al nuestro, se han ensayado teorías señalando los más diversos aspectos sin los cuales tampoco la libertad tendría razón de ser. Es “el orden de la Naturaleza” (Ferrater Mora dixit). Por eso, este ser natural y racional que es el hombre no puede vivir sin ella. Hegel sostuvo: “Libertad es, en última instancia, ser sí mismo”. Bien recordó Alberto Benegas Lynch en su artículo del 14 de julio pasado que en su Sinfonía N° 9 (con los detalles que allí da) Beethoven tituló “Oda a la Libertad” a la que hoy conocemos como “Oda a la Alegría”. De allí que duelan al hombre y a la mujer que la noción de la “libertad” se encuentre hoy desdibujada en algunas versiones –nada menos que por un candidato a presidente de la Nación– que la menciona haciéndola seguir con una expresión ordinaria a los oídos generales que, según algunas definiciones del diccionario, puede significar hasta “nada de nada”. ¡Vaya infamia embustera a tan sagrada concepción! Recuerdo la carta de la lectora Adriana Di Paolo (6/7/23) que sostiene con certeza que “… las malas palabras y las expresiones chabacanas se han convertido en moneda corriente … (cuando) se utilizan palabras que no son académicas, desvalorizando lo que se desea trasmitir”. Eso es lo que ocurre con ese señor que pretende ser candidato a presidente.

Tengo para mí, desde siempre, que entre nosotros la libertad tiene su definición en el artículo 19 de la Constitución nacional, al que me permito transcribir para aquellos que no lo conocen o no se han detenido en el análisis de su texto. Dice así: “Art. 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación está obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Es sencillamente un poema, que no merece guarangadas en su contra. Debo señalar que estos principios, o textos casi idénticos, figuran en todos los ensayos constitucionales o reglamentarios de la Provincias Unidas del Río de la Plata y se consagraron desde la primera versión de la Constitución de 1853.

Para colmo de todas mis ansiedades, hace 50 años que vivo en la calle Libertad.

Guillermo Moreno Hueyo

DNI 4.368.307

Elección imaginaria

En el bolsillo o portafolio de cada candidato yace agazapada una lapicera de oro. Su tinta es tan roja como nuestra sangre, pero aún no está a la vista pues no han firmado nada oficialmente. La primera inicial grabada en ellas por el joyero desconocido pero no tanto, pues siempre es el mismo, es la F de farsa, la segunda es una M de mentira y la I de inmunidad es la tercera. ¿De quién será la mano que en nuestro nombre trace la firma renovada que reafirme el nuevo pacto con el viejo vampiro? ¡Mano tal vez tan distinta, pero tan la misma! Rodeados de miradas de admiración y entusiasmo que ocultan tal vez mezquinos intereses, ellos lucen en sus rostros la sonrisa triunfal del final feliz y visten impecables trajes, cortados una vez más por la misma tijera. Tú ves. Antes de votar perdimos otra vez. Unos se darán cuenta, otros muy poco o nada, pues cunde entre el pueblo una ignorancia deliberada con sutil eficacia por ciertos medios cultivada. Pero tanto unos como otros continuaremos financiando, inconscientemente, el costo de tanta ambición desmedida y despiadada que el poder ejercita desde siempre para su propio beneficio. Tal es el juego hasta ahora. Ellos, los elegidos, se quedarán impunemente con todo lo más que puedan, pues no les importamos nada. Para ellos solo se trata de tener siempre más de muy astuta manera. Y lo que más me inquieta es una pregunta abierta, tal vez sin respuesta, y que contribuye a la confusión y al desconcierto: ¿en qué medida con nuestra pasividad e imaginaria elección somos cómplices de la constante pérdida que nos toca vivir históricamente como nación?

Tito Horacio Petrera

DNI 4.189.079

Depende de nosotros

A pocos días de las elecciones PASO es llamativo el grado de sobresaturación de información electoral, especialmente de propaganda en la vía pública como en medios masivos de comunicación. Más que nunca este año los argentinos deberemos vencer la apatía y el hartazgo ante semejante despliegue publicitario para ejercer nuestro deber cívico por medio de un voto responsable, consciente y bien informado. Es la mejor manera de contribuir al bien común y a tener un país mejor a partir del 10 de diciembre. De cada uno depende que ello suceda.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

CCK

Brevemente sugiero que el Centro “Cultural” Kirchner lleve el nombre de alguien que nos represente a todos los argentinos en el “ámbito cultural”. Terminar con cuestiones partidarias.

Ejemplo: Sabato / Borges / Mercedes Sosa / Ruiz Guiñazú / Favaloro, y tantos otros que podría sugerir.

Álvaro Alonso

DNI 13.495.281

La Red Facebook

La muerte de Jorge “Piti” Colombo, héroe de Malvinas

“Respeto y reconocimiento a este hombre, que sirvió a nuestra patria con honor y cumpliendo su rol”- Ana María Valori

“Honor y gloria a nuestro patriota”- José Luis Tejerina

“Gracias por defender nuestra patria, héroe de Malvinas, honor y gloria al cielo”- José Fernando Santillán

