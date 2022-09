Cartas de lectores: Adoctrinamiento; el odio, algo nuestro; requisito

Adoctrinamiento

El término adoctrinamiento se refiere a la acción de inculcar o alinear a una o más personas con respecto a ciertas creencias o principios, con una finalidad en particular. La escuela tiene como finalidad brindar al estudiante una educación integral, pero por sobre todo propiciar el pensamiento crítico, para que en el futuro pueda desenvolverse en la sociedad proponiendo ideas propias en función del bien común. Dos ideas que confrontan entre sí y que ponen en tela de juicio la verdadera función de la escuela. Es muy llamativo el interés del gobierno de la provincia de Buenos Aires por incorporar al aula un manual con ideas para discutir el intento de magnicidio con estudiantes de secundaria, además de inapropiado. En estos últimos años, en la Argentina han sucedido muchas tragedias incomprensibles, que nos han marcado como sociedad, que aún están sin resolver y no han tenido un espacio para discusión, como se intenta hacer ahora. Pero, además, muchos docentes no estamos dispuestos a tratar un tema que está por fuera de nuestra currícula. Los docentes tenemos la obligación de formar a nuestros alumnos, pero principalmente formarlos en la materia para la cual nos preparamos. Exigirnos ser parte de un adoctrinamiento político, con fines pocos claros, no es potestad del Ministerio de Educación, menos aún obligación de los docentes acatarlo. Acciones como esta ponen en peligro la democracia y la libertad de expresión. Según el instructivo, la secuencia didáctica tiene como fin “fomentar el debate” y “el ejercicio de la libre expresión”. Pero el debate lo debe fomentar cada docente según la materia para la cual se preparó, y el Estado (o, mejor dicho, sus representantes) deben respetar nuestras decisiones y darnos el lugar que nos merecemos. Solo así podremos terminar con el tan nombrado odio al que siempre hacen referencia.

Silvia Cilia



El odio, algo nuestro

Los que tenemos más de 80 años no necesitamos recurrir al ejemplo venezolano como inspirador de odios, con ley o sin ella. En los gobiernos peronistas anteriores el odio, ya contenido, ya desatado, era cosa diaria. Clausuraron diarios honorables, como La Prensa; y hubo otros a los que se les escatimó el papel, lo que incluyó a los diarios provinciales que estaban políticamente en la vereda de enfrente. ¿Mayor odio que obligar el uso de las divisas negras cuando murió la jefa, y vigilar y denunciar a quienes no las usaban y hacer simulacros de velorios, laudatorios de virtudes muy dudosas? ¿El incendio de las iglesias fue provocado por un encendido amor? En las “marchas” se apedreaban casas y se cortaba la luz. Así ocurría en el pueblo chico en el que viví aquellos años. ¿El exilio de Libertad Lamarque fue para que aprendiera a cantar canciones mexicanas? La prohibición a Albert Camus de dar una conferencia o la negativa a darle pasaporte a Victoria Ocampo, “encerrándola” en el país, fueron conductas que rebosaban un odio cobarde. Nombrar a Jorge Luis Borges inspector en un mercado de aves mostraba esa voluntad de humillar que anticipa al odio feroz.

Reconozcámoslo: el odio es algo muy nuestro y además, como casi siempre, ridículo. Y probablemente lo exacerbamos con las torpezas idiotas de quienes nos gobiernan. Si queremos que desaparezca, cumplamos los mandamientos de la ley de Dios y la Constitución. Un consejo viejo que no se demostró errado.

Miguel J. Maxit



Requisito

Para ocupar algún cargo como funcionario en la Argentina el mejor currículum son tres palabras: “Soy amigo de Máximo”.

Sergio Ohanessian



“Primavera Ortiz”

El 20 de febrero de 1938, Roberto M. Ortiz asumió la presidencia de la República. Durante sus años de ejercicio la inflación anual fue del 1% y la Argentina se ubicó en lugar prominente en el comercio mundial. El PBI argentino era equivalente a la suma de todos los productos brutos de los países sudamericanos. Se continuó con la política de construcción de rutas, lo cual ocasionó el auge del transporte vial de cargas y pasajeros; como consecuencia de lo cual las compañías privadas de ferrocarriles, obligadas a competir, hubieron de bajar sus tarifas. En 1938 se nacionalizó el ferrocarril central Córdoba, el cual, en manos del Estado, dio ganancias. Se creó para guardia de nuestras extensas fronteras la Gendarmería Nacional y se continuó con la política de protección de los parques nacionales.

La honradez en la función pública y el descubrimiento y la investigación de negociados públicos fueron norma continua en su mandato. Pero lo más significativo de su gran gestión sucedió el 3 de marzo de 1940: ese día, por presión del presidente Ortiz, la provincia de Buenos Aires fue obligada a efectuar elecciones honestas y republicanas, como consecuencia de lo cual triunfó la opositora UCR con el 54,2 de los votos emitidos. Un hálito de optimismo cundió por los cuatro puntos cardinales del país; el presidente había cumplido con la palabra empeñada de “terminar con el fraude electoral”. Y entonces el futuro político de la Argentina era promisorio y seguramente en las elecciones presidenciales para la renovación del mandato en 1944 estaba asegurada la voluntad soberana del pueblo.

A todo ello se denominó la “primavera Ortiz”. Lamentablemente cuatro meses después, debido a su diabetes y la ceguera consiguiente, el presidente Ortiz se vio obligado a delegar el mando, truncándose el afianzamiento de las instituciones argentinas.

Jorge Andrés Garlan



Manuel Corchon



Regalo

Recibí el regalo, sin mérito ninguno de mi parte, de ser sobrina de Magdalena Ruiz Guiñazú. A veces de lejos, a veces de más cerca, marcó mi vida en muchísimos aspectos, y esto fue posible a través del cariño y la admiración. Nací en una familia que ama el país desde hace mucho tiempo, y en eso Magdalena fue y sigue siendo señera para marcar el camino. Mi gratitud hacia ella, de todo corazón.

Clara Inés Gorostiaga



