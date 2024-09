Cartas de lectores: Aeroparque, 2024; los otros rehenes, molinas ajenos

Escuchar

Aeroparque, 2024

En el noticiero de LN+ aparece la señora Gloria, quien acaba de superar una grave enfermedad. Sus hijas le regalaron un viaje a las Cataratas para festejar juntas su cumpleaños. Todas dejaron sus familias, sus trabajos, y hace tres meses prepararon ese momento tan esperado. Gloria llora rodeada de un cementerio de valijas en Aeroparque porque le han anulado el vuelo y no sabe si podrá concretar alguna vez su sueño. Y así, miles de casos. Mientras tanto, el titular de APA (Asociación del Personal Aeronáutico) se fue de vacaciones a España con toda su familia en un vuelo de Aerolíneas, con pasajes gratis pagados por todos nosotros, provocando un caos en los aeropuertos.

Aerolíneas Argentinas no es nuestra línea de bandera, es un nicho político camporista manejado por los que decían en la campaña “Primero la gente”. ¿Qué gente? La propia. Mientras tanto, el latiguillo del “reclamo salarial justo” se repite sin que se sepa realmente lo que ganan y lo que pretenden. Lo que sí sabemos con certeza es que lo que menos les importa somos los argentinos.

Sonia Decker

DNI 6.664.397

Los otros rehenes

Aerolíneas Argentinas, prestigio de servicio y buena gente. Siempre fue así. Por años, la mejor compañía aérea. Desde hace tiempo y aún hoy, tan político-sindicalizada como empobrecida y poco competitiva, perdiendo rutas. Parece que ya no les importara la gente, igual que los políticos que arruinaron a este país. ¿Son rehenes las buenas personas que siguen formando parte de Aerolíneas Argentinas? Todos esos buenos empleados de muchos años, honestos con la empresa y con la gente, que siempre han querido trabajar con la misma vocación de servicio que la diferenció… ¿qué pasa con ellos? ¿No los dejan?

Antonio Britti

DNI 8.591.025

Molinos ajenos

Basta de infiltrados en las marchas de los jubilados. Les agradecemos a todos los que dicen apoyarnos, pero lo mejor será que se queden en sus casas y nos dejen reclamar en paz. No nos hace falta la presencia de piqueteros o de movimientos sociales que marchen junto a nosotros. Algunos manifestantes pretenden llevar agua a su molino para su propio beneficio. Provocan a las fuerzas de seguridad, causando toda clase de disturbios, desvirtuando así el justo reclamo de la gente mayor por la caída en sus haberes jubilatorios.

Déjennos movilizarnos libremente, para protestar solos y pacíficamente.

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534.

De eso se trata

El veto de la ley sobre las jubilaciones por lo menos debe poner en consideración de la sociedad una problemática que a fin de cuentas sigue vigente. ¿El Estado puede aprovechar y usar durante años los aportes de los trabajadores como una caja fácil para sus políticas populistas? ¿Un gobierno con buenas intenciones, en aras de la estabilidad de las cuentas públicas, puede verse obligado a vetar la ley que precisamente ayuda un poco los bolsillos de los viejos argentinos? La sociedad debería sacar conclusiones correctas de esta situación que afecta a 7 millones de jubilados. La estafa con ellos ha sido tan grande durante tantas décadas que resulta imposible hoy resarcir sus economías. A partir de ahora solo resta que la política haga honor de lo que tanto la Constitución nacional como el reconocimiento de convenciones internacionales la obliga moralmente: respetar el valor de las prestaciones previsionales y ocuparse del bienestar de los adultos mayores. De eso se trata vivir en libertad. Y sobre todo con justicia.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Jueces en México

El presidente de México, López Obrador, dijo que resulta importantísimo que los jueces sean elegidos por el pueblo mediante el voto popular, para así poder “terminar con la corrupción y la impunidad”. Vale decir que la decisión es elegir a los jueces mediante el voto para que terminen con la corrupción y la impunidad, principalmente de los políticos... ¡que fueron elegidos por ese mismo voto popular! Lo maravilloso es que tenga los votos y que la gente se lo trague.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Taiwán y la ONU

El 79º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se inauguró el 10 de septiembre en la sede de la ONU en Nueva York. El debate general se llevará a cabo del 24 al 28 de septiembre y el 30 de septiembre. Este año, el tema del debate general es: “No dejar a nadie atrás: promover conjuntamente la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana para las generaciones presentes y futuras”. Sin embargo, irónicamente, los 23,5 millones de habitantes de Taiwán siguen siendo excluidos del sistema de las Naciones Unidas. La causa principal de esta injusticia es la distorsión malintencionada de la resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU por parte de China. China intenta engañar a la comunidad internacional para que acepte que la resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas equivale a su llamado “principio de una sola China” y afirma falsamente que Taiwán es parte de la República Popular China. También alega incorrectamente que dicha resolución autoriza a China a representar a Taiwán en el sistema de las Naciones Unidas, con el fin de eliminar jurídicamente el hecho de que la República de China es un Estado soberano y suprimir el derecho legítimo de Taiwán a participar en el sistema de las Naciones Unidas, construyendo así una base legal para una futura agresión militar contra Taiwán. Esta distorsión malintencionada de la resolución 2758 representa una grave amenaza para el statu quo en el estrecho de Taiwán y la paz y estabilidad en la región del Indo-Pacífico. Las Naciones Unidas deben reconocer esta situación y tomar medidas activas. Es importante resaltar que la resolución 2758 aborda únicamente la cuestión de la representación de China en la ONU. No menciona a Taiwán. No afirma que Taiwán sea parte de la República Popular China ni otorga a la República Popular China ningún derecho a representar a Taiwán en el sistema de la ONU. En otras palabras, la resolución no tiene nada que ver con Taiwán.

Taiwán es un socio responsable y confiable. Durante muchas décadas, ha hecho contribuciones significativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Aceptar la participación significativa de Taiwán sería, sin duda, la mejor opción para la ONU para mitigar cualquier posible crisis regional, mantener la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y fomentar la prosperidad mundial. Para un mundo más seguro y mejor, el sistema de las Naciones Unidas debe incluir a Taiwán.

Emb. Florencia Miao-Hung, Hsie

Directora General Oficina Comercial y Cultural de Taipéi

Rugbiers

Hemos asistido recientemente a un histórico triunfo de los Pumas sobre los Wallabies de Australia, que para quienes pudimos verlo, disfrutarlo y también criticarlo, fue una disputa por momentos brutalmente jugada con alto riesgo para los jugadores de ambos bandos. Me refiero a esos rudos enfrentamientos denominados “pick and go” (levantar y seguir) que se llevan a cabo por atacantes y defensores, próximos a un ingoal, a una altura de 30 centímetros del piso y donde muchas veces se chocan tanto las cabezas de los que atacan como las de los que defienden. Quienes jugamos al rugby en otra época (medio siglo atrás) recordamos que nuestros encuentros con los rivales ni por asomo pasaban por esos pasajes que muestra el rugby actual. Tal vez por eso, porque no sufrimos semejante violencia permitida en el juego, hoy podemos, ya con más de setenta años, contarlo sin lamentar “averías” de importancia en nuestro cuerpo y nuestra cabeza. Sabemos que el rugby es un deporte de contacto y no nos oponemos a ello, pero movidos por la importancia de velar por la salud de quienes disputan este magnífico juego hoy tenemos el imperativo de conciencia de levantar la voz para preservar la integridad física de los rugbiers de daños que puedan ser, sobre todo en cabezas y cuellos, fatalmente insuperables.

Quieran nuestros queridos clubes de rugby reflexionar al respecto y establecer nuevas reglas de juego que eviten poner en jaque la salud física y mental de los jugadores. Si rápidamente se lograra esto, ¡jugadores y espectadores seremos los favorecidos por esas nuevas reglas y el juego del rugby sin duda que también!

Bernardo M. Clément

DNI 10.390.405

Plaza

La placita de Agüero y Charcas tuvo varias obras en 20 años y ahora destruyeron el mobiliario de hormigón con la excusa de reparar un pavimento que está en buenas condiciones. ¿Nada harán con el palo borracho de la esquina, que amenaza caerse y arrancar todos los cables aéreos, a pesar de mis reiteradas denuncias? En este momento de la economía del país hay otras prioridades antes que un trabajo suntuario y mal diseñado. Profesionales de la salud sufren sueldos insuficientes y faltan recursos hospitalarios. Pero los impuestos aumentaron sideralmente. Se hicieron remodelaciones innecesarias en esos 20 años, algunas muy costosas.

Carlos Senderey

DNI 4.553.277

