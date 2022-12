Cartas de lectores: Agresión a Luciani, contrasentido, Mesías

escuchar

Agresión a Luciani

Se informó en algunos medios que el fiscal Diego Luciani fue agredido verbalmente en un restaurante de Mar del Plata por una señora que acompañaba al encuestador kirchnerista Artemio López, sin que aparentemente nadie del local ni de los presentes saliera a defenderlo, lo que habla de que la decadencia moral de nuestro país ha llegado a niveles alarmantes. Luciani es un fiscal de la Nación que sobre la base de pruebas fundadas pidió la condena a 12 años de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta, y un tribunal le dio la razón por este último cargo. Agredir verbalmente a un fiscal que defiende los intereses de todos los argentinos o no salir en su defensa mientras lo hacen es vergonzoso. Luciani es un verdadero ejemplo que debiéramos aplaudir y respetar.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

Contrasentido

En el comunicado que lanzó junto con los gobiernos de México, Bolivia y Colombia, que reclama se reponga en el poder a Pedro Castillo, respetando así la voluntad del pueblo, el gobierno argentino está reclamando que se reponga en el gobierno a la persona cuyo intento de cerrar el Congreso peruano hubiera impedido que el pueblo expresara su voluntad a través del órgano que lo representa.

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

Mesías

Aprovechando que en este Mundial no paro de escuchar a los comentaristas hacer mención a “Messi” como el “Mesías” –si bien no están en discusión las genialidades que hace con la pelota y los valores de Lionel–, es una muy buena oportunidad para que los argentinos también nos preparemos para la venida de Jesús en esta nueva Navidad, de quien si bien no sabemos de sus condiciones deportivas, sí podemos afirmar que con su nacimiento cambió al mundo y nos llenó el corazón del amor que tanto nos hacía falta y que perdura para siempre. Que podamos darle espacio en nuestro corazón para recibir una vez más a este niño que nos invita a esa felicidad eterna, que se asemeja a la de un campeonato del mundo.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Fallo judicial

Ya pasaron ocho días desde que los jueces condenaron a la vicepresidenta de la Nación. En cualquier país serio, un caso similar hubiera significado la inmediata renuncia del funcionario. Cristina Fernández de Kirchner, condenada –junto con otros funcionarios K– por robar miles de millones de pesos, no tiene ninguna intención de hacerlo. Obviamente, todos sus seguidores están en contra de esa sentencia y dicen cualquier cosa contra la decisión judicial. Si la Justicia hubiera condenado a una vicepresidenta de Pro por un caso similar, ¿se imaginan lo que estarían diciendo los K? En fin, esperemos que 2023 sea el fin de esta pesadilla.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

El artículo 114

El Consejo de la Magistratura que diseñaron el peronismo y el radicalismo en la reforma constitucional de 1994 es la causa eficiente del desastre que este engendro institucional ha producido en el país en materia de Justicia. La encarnizada batalla política que se está librando en el Senado entre el oficialismo y la oposición con el único designio de someter a la Justicia a sus intereses espurios es una muestra cabal de esta calamidad. Hasta el más desprevenido se pregunta: ¿acaso el trasfondo de esta guerra política es el propósito altruista y patriótico de afianzar la independencia y la autonomía de la Justicia, en aras del bien común de la sociedad? En los hechos, el artículo 114 de la Constitución, que instituyó el Consejo de la Magistratura, subordinó la Justicia a los intereses del poder político de turno. La Argentina es el único país del mundo que integra el Consejo de la Magistratura con senadores, diputados y un representante del Poder Ejecutivo Nacional. La injerencia –en el más exacto sentido del término– de los otros poderes del Estado en el Poder Judicial vulnera en forma flagrante el principio republicano de división de poderes. Esta es la única razón por la cual ningún país republicano del mundo civilizado incurre en este desatino. La presencia dominante de los otros dos poderes del Estado en el órgano de gobierno del Poder Judicial (el 45% del total de los consejeros) convierte a este órgano extrapoder en una “unidad básica” o en un “comité” partidario, en el cual solo se debaten cuestiones políticas de facción y ninguna vinculada con la “independencia”, autonomía y eficiencia de la Justicia. La única solución de este infortunio que afecta a la república es una reforma constitucional circunscripta a reemplazar el nuevo art. 114 de la Constitución por otra norma que no incluya a los otros poderes del Estado ni a políticos en el órgano de conducción y administración de la Justicia. La República del Perú, mediante la reforma constitucional de 2018, reemplazó el anterior Consejo Nacional de la Magistratura, politizado y desprestigiado como el argentino, por la actual Junta Nacional de Justicia, integrada solo por personas e instituciones vinculadas al mundo del derecho y sin ningún representante de la corporación política.

Los partidos del gobierno y de la oposición ¿serán capaces de hacer prevalecer el interés superior de la república por sobre sus intereses de facción y restituir la Justicia a la sociedad, su única y excluyente destinataria según la ley suprema?

Luis René Herrero

Exjuez de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social

lherrero@fibertel.com.ar

Suba del agua

Cerca de Retiro vive mi hijo adulto, discapacitado, en un departamento interno de algo más de 50 metros. Gracias a la señora Galmarini, el servicio de AySA subió de $785 a $1959, o sea un aumento del 150%, que me parece irracional: la superficie es chica y no queda en Puerto Madero ni Barrio Parque.

¿Obtendré una respuesta? Lo dudo.

Gerónimo Keen

DNI 4.266.106

En la Red Facebook

Mundial: Argentina en la final

“¡Gracias equipo por está hermosa felicidad!”- Lidita Pascal

“Qué partidazo, que emoción. Muchachos y señor Messi, te amamos”- Alessandra Cataldo

“Ese es el secreto del éxito. “Saber que se puede”- Susy De Tone Sanz

“¡Grande Argentina! No pudieron frenar las gambetas de Lionel Messi, y con la fuerza, voluntad y el oportunismo de Julián Álvarez”- Rolando Tejerina Carvajal

