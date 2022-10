Cartas de lectores: Alarmas; Argentina, 1985; basta de egoísmos

Alarmas

Dicen que la acusación fiscal en la causa Vialidad condujo a nuestra vicepresidenta a un estado de shock, y enervada al visualizar la posibilidad cierta de resultar convicta, apretó el botón nuclear poniendo en marcha acciones que pueden llevar a destruir la poca institucionalidad que nos queda, aun cuando ella misma pueda ser afectada. Los ataques contra instituciones y medios por los Kirchner no son nuevos, comenzaron al asumir Néstor Kirchner en 2003 (juicio político a la Corte y reducción de sus integrantes, cambios en el Consejo de la Magistratura, ataques a los medios, y muchos otros como bien reseñó la senadora Giacoppo en la sesión del Senado, pero al asumir este gobierno, en diciembre de 2019, comenzó una embestida diferente en magnitud e intensidad, como cuestionar la idea de la república, reformar la Constitución, copar o destruir a la Corte Suprema y al Ministerio Público Fiscal, cuestionar la autonomía de la CABA, y aun modificar la ley de consultas públicas para intentar cambios ilegales mediante referéndums. En 2011, el país se levantó para defender al campo y sus ingresos, ¡qué no debería hacer ahora la ciudadanía si tocan a la Justicia! Es verdad que aquello producía efectos inmediatos, pero vivir sin Justicia – aunque difícil de percibir– es el apocalipsis: es como el aire que respiramos, que no lo valoramos, pero que, cuando nos falta, es letal. Las últimas acciones y lo ocurrido en el Senado recomiendan encender todas las alarmas. Creo que los magnicidios también pueden cometerse contra las instituciones.

Horacio M. Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

Argentina, 1985

Con la aparición de la película Argentina, 1985, algunos periodistas dicen que de haber ganado las elecciones Ítalo Luder en vez de Raúl Alfonsín este film no se hubiera estrenado y directamente no hubiera existido. Yo les pregunto a esos mismos periodistas si de haber ganado la guerra sucia de los años 70 los terroristas de las organizaciones de montoneros y el ERP si aún existirían diarios y periódicos como la nacion, Clarín, La Prensa y Perfil o solo existiría Página 12, el Granma argentino. Además, pregunto si han leído el libro El pacto, sobre las negociaciones entre Néstor Kirchner y Verbitsky. En algún momento tendríamos que tener un debate sobre una cuestión crucial: a la luz del episodio de la libertad de los terroristas el 25 de mayo de 1973 –que habían ido presos con la Constitución nacional y las leyes vigentes en mano por la Cámara Federal en lo Penal–, ¿qué hubieran hecho todos los que critican el accionar de las Fuerzas Armadas y de seguridad si la responsabilidad de luchar contra el terrorismo hubiera sido de ellos?

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

Basta de egoísmos

Más que nunca la Argentina necesita de una oposición que tenga un pensamiento claro del rumbo a tomar en caso de poder ser gobierno en 2023, pero por sobre todo es imprescindible dejar de lado todo tipo de egoísmos y deseos personales. La unidad, en este caso, de Juntos por el Cambio, alianza que constituye la oposición mayoritaria, es indispensable. La actitud del legislador Manes es absolutamente inaceptable e irresponsable dentro del contexto de extrema gravedad social, económica e institucional que vive el país. El futuro de la Argentina está amenazado y precisa de gestos políticos superadores y generosos por encima de los personalismos. Ojalá así lo entiendan la mayoría de los que conforman la oposición en nuestro país.

Cynthia Acher

DNI 16.977.474

Esclarecimiento

El editorial de LA NACION del 23 de septiembre, “¿Atentado?: demasiados interrogantes y sospechas”, aporta una perspectiva novedosa que trasciende la crónica del hecho del que fue víctima la vicepresidenta hace un mes. Al comparar el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner con la muerte del fiscal Alberto Nisman, la columna recuerda que en ambos casos la mayoría de la opinión pública mostró fuerte discrepancia con la versión oficial que buscaba instalar el gobierno. En el primer caso, que se trata de “un montaje inventado por el kirchnerismo”; en el segundo, que el fiscal fue asesinado, no se suicidó. Agregaría que ambos episodios comparten, llamativamente, los mismos hechos sobresalientes: hay un arma en el medio y ocurren cuando la vicepresidenta debe enfrentar serias acusaciones en sede judicial. También se repite la respuesta que ensayaron sus abogados en los dos casos: culpar a los fiscales y jueces y victimizar a su defendida. la nacion avanza en su análisis y se pregunta si la banda de vendedores ambulantes que actuó tenía conexiones subterráneas con la Policía Federal o con agentes de inteligencia con el propósito de crear un clima de violencia y de crisis institucional. Surge el mismo interrogante que envolvió el crimen del fiscal Nisman: ¿quién o quiénes serían los beneficiarios de ambos hechos? Incluso si se tratara solo de una banda de “loquitos”, alarma que un grupo de vendedores de copos de azúcar lleguen tan cerca de perpetrar un magnicidio. ¿Quién cuida a las máximas autoridades del Estado? El intento de atentado a la vicepresidenta es muy grave, y debe ser esclarecido, porque afecta la paz social, la seguridad pública y la autoridad del Estado.

Matteo Goretti

DNI 92.042.696

Canje de millas

El sistema de fidelización de la compañía aérea nacional denominado “Aerolíneas Plus” es de antigua data y en el pasado fue muy beneficioso para los pasajeros frecuentes, sobre todo para canjear las millas acumuladas para realizar vuelos internacionales. Actualmente es casi nula la posibilidad de hacerlo dado que es escasa la oferta de pasajes para obtenerlos con millas, a lo que se suma que es más elevada la cantidad requerida de ellas para tal fin. Esta realidad sobre el canje de millas es una muestra más del paupérrimo gerenciamiento de la línea aérea estatal y lleva a considerar que sería más acertado denominar al sistema “Aerolíneas Bluff”.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

En la Red Facebook

Violencia mapuche

“Hacer respetar la ley argentina es una obligación del Estado nacional. ¡Habrá que construir cárceles si no alcanzan! No puede ser gratis violar la ley”- Néstor Guisasola

“Cuidemos la soberanía, por favor”- María Celia Roeta

“Por favor que trabajen y no hagan usurpaciones”- Marisa Fernández

“A la cárcel por no respetar la Constitución y los símbolos patrios, y accionar en banda fuera de la ley”-Hilda Cortés

