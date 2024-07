Cartas de lectores: Aplaudamos de pie, sumo cuidado, economía

Escuchar

Conmovido y muy identificado con esos argentinos con mayúscula que hacen patria en las gélidas estepas de Santa Cruz. Pongámonos de pie por favor para rendir homenaje al Ejército Argentino (siempre están, como los amigos en las malas) dando asistencia desinteresada, salvando las vidas y los recursos de los verdaderos patriotas, aquellos que con su trabajo nos dignifican. Palabras especiales a Leandro Leupichun, un gaucho del puesto La Verdadera Argentina (nombre memorable) que se encuentra aislado con sus doce perros. El propietario de la estancia, Enrique Ibáñez, no consigue convencerlo de que evacúe ,”ya que no quiere abandonar a sus perros”. Coraje y amor verdadero por la patria.

Entre tanta corrupción, políticos mendaces, organizaciones sociales con merenderos que no existen, gerentes de la pobreza que castigan con su corrupción al pobre que deberían defender, pongámonos de pie, derramemos una lágrima de emoción y aplaudamos a aquellos que solo cumplen su deber con entrega y patriotismo, sean puesteros, soldados, coroneles, cuyo único objetivo es servir y ayudar al prójimo con valentía y desinterés. Allí descubrimos que somos todos argentinos y estamos mancomunados.

La Argentina tiene futuro cuando leemos estas historias. Viva la patria.

Gustavo Somaruga

DNI 11.889.645

Sumo cuidado

Fue un tiempo, casi delictivo, en que el kirchnerismo esquilmó la república. No hubo alternativa: Milei o seguir contemplando el vaciamiento. Hoy, insultando a quien expresa una opinión diferente, me recuerda el accionar de quienes se fueron tras la última elección. Si quiere asegurar el éxito que todos le deseamos tenga, gobierne con más calma y menos iracundia.

José Azpiroz Costa

DNI 10.306.873

Economía

Escuché las declaraciones de la Sra. Cristina F. de Kirchner con profundas críticas al plan económico de este gobierno. Además de una profunda ignorancia sobre temas económicos, demuestra haberse olvidado que fue vicepresidenta de la Nación (y anteriormente presidenta durante dos períodos) hasta hace menos de un año. Por ende, debería llamarse a silencio, vivir sin resentimientos y dejar que otros, más versados en temas económicos, hagan lo que tengan que hacer. Como abuelo le aconsejaría dedicarse a sus nietos, que a esta altura de la vida la necesitan mucho.

Tomás Klepetar

tklepetar@gmail.com

No hay plata

No quiero ser partícipe del gasto innecesario del viaje del señor presidente a Brasil, ya que, a mi juicio, no corresponde pagarle un viaje que no tiene interés nacional con nuestros magros ingresos. Si el señor Javier Milei está interesado en hacerlo, que lo haga con su propio dinero, aunque yo no lo considero útil, ya que la Argentina lo requiere ocupándose de los muchos y graves problemas que tiene el país.

Señor Presidente: lo voté una vez y no lo pienso votar más.

Pury Vázquez Deira

vzpuri@gmail.com

133 años de la UCR

El pasado 26 de junio, la Unión Cívica Radical cumplió 133 años de su fundación. Es oportuno destacar que Leandro Alem profetizó el centralismo que hoy tenemos, cuando en 1880 se opuso a la idea de establecer la capital en la ciudad de Buenos Aires en la Legislatura bonaerense. Allí sostuvo: “La capital en este centro poderoso entraña gravísimos peligros y puede comprometer seriamente el porvenir de la república… La suerte de la República Argentina federal quedará librada a la voluntad y a las pasiones del jefe del Ejecutivo nacional… Su gobierno terminará por absorber toda la fuerza de los pueblos y de los ciudadanos de la república… hasta ser en el papel federal y representativa y en el hecho unitaria”. Esta teoría fue confirmada en 1983, cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín propuso el traslado de la capital al sur de nuestro país. ¿Por qué el partido continúa vigente? Tal vez porque las bases fundamentales de la causa radical giraron en torno a la defensa de ideas sobre nuestra organización política, como el federalismo o la república –y no siguiendo a un líder–, temas aún pendientes de resolver.

Ariel Iván Espié

DNI 20.851.653

Desfile militar

Coincido con el lector Jorge Echezarreta. Su sugerencia de incorporar a los veteranos de las unidades de las FFA.A. atacadas por el terrorismo al desfile militar de celebración de la próxima fecha patria es más que oportuna y sobre todo justa. Aquellos cruentos atentados se produjeron durante el gobierno constitucional iniciado el 25 de mayo de 1973. Esto hace definitivamente execrable el accionar de los guerrilleros de aquel entonces. Se ha deformado pertinazmente la sustancia del terrorismo que azotó a nuestro país durante ese gobierno constitucional. En las últimas dos décadas han buscado reescribir aquellas páginas sombrías y a fuer de ser sinceros han logrado generar en franjas de nuestra sociedad confusión y dudas. Por eso, me asocio a esta propuesta. Seguramente marcharán junto con los combatientes de Malvinas, quienes, dicho sea de paso, deberían encabezar el desfile, tal como sucede en los demás países del mundo con los veteranos de guerra. La gratitud para con quienes lucharon por la patria es una de las virtudes más excelsas.

Alberto Asseff

Presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de a Diputados de la nación (2022/2023)

DNI 4.394.932

Salto al molinete

Quien quiera observar un espectáculo de atletismo debería visitar la magnífica estación de Plaza Constitución. Allí se puede ver a diversos jóvenes practicando el salto en valla sobre los molinetes de acceso a los andenes. En general se mueven en medio de la muchedumbre, calzan buenas zapatillas y a menudo llevan el celular en mano. Aun así, los saltos resultan impecables. Amén de ser un deporte saludable, indudablemente, permite un buen ahorro para la tarjeta Sube.

Ironías aparte, esta situación es una triste demostración de la falta de educación y orden. Me pregunto si será tan difícil afectar personal del ferrocarril, con el correspondiente apoyo, al control de los pasajes. Para algunos quizá sea solo viveza criolla, como tantas otras. Vivezas que los irresponsables de siempre usufructúan con los aportes ajenos.

Aníbal Eduardo Piñeyro

DNI 12.767.244

