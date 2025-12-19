Cartas de lectores: Aprendizaje; vecinos, buitres y caranchos; imprescindible

Aprendizaje

Es difícil entender nuestro presente y construir un futuro próspero como país si no se conoce debidamente el pasado. Un problema ampliamente extendido del pueblo argentino es que conoce poco y mal la historia nacional. Un país sin memoria histórica no tropieza una vez sino muchas con la misma piedra: no aprende de los errores cometidos, no avanza, no progresa. La Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX era muy distinta de la actual. Entonces cabe preguntarse: ¿por qué no pudimos ser una nación avanzada, como todo lo hacía prever? La respuesta está en la propia historia, aquella que muchos se niegan a estudiar y comprender.

Patricio Oschlies

Vecinos, buitres y caranchos

Tal cual se explicó en la solicitada publicada bajo el título “Un fallo judicial que atenta contra las organizaciones sociales y los vecinos”, si se confirma la decisión de la Justicia del Trabajo que condena a la Fundación Pro Vivienda Social a pagar una indemnización millonaria por una relación laboral que nunca existió, se sentará un precedente para los otros juicios que pesan sobre la entidad. Teniendo en cuenta que fueron armados por un grupo de gasistas buitres y abogados caranchos, la justicia habrá perdido el juicio y la industria del juicio habrá ganado. Las organizaciones sociales y los fideicomisos comunales llevan calidad de vida a las comunidades, como lo demuestra la Fundación Pro Vivienda Social que contribuyó decisivamente en la organización de barrios en el conurbano para, mediante la conformación de fideicomisos de vecinos y la obtención de financiamiento, conectar al sistema de luz y a la red de gas a más de 40.000 familias del Gran Buenos Aires. Si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires no revierte este fallo arbitrario e injusto, estará condenando a una ONG a su desaparición, a miles de vecinos a regresar a la vulnerabilidad y al mismo tiempo, perpetuará una condena que los argentinos venimos sufriendo históricamente: ver como intereses privados fuertes triunfan ante instituciones públicas débiles.

Carlos March

Imprescindible

La nota de José Claudio Escribano sobre el juicio a las Juntas Militares que publicó el suplemento Ideas del sábado pasado es de los textos más importantes del periodismo argentino de los últimos tiempos. En ella el destacado abogado y periodista describe objetivamente los hechos que marcaron una etapa oscura de nuestra Historia, en general tratada siempre con una mirada sesgada y teñida de fanatismos ideológicos. Con una pluma firme y exquisita el autor nos brinda un ágil y vibrante relato que arranca en los años sesenta y que, trazando imaginarias líneas, se proyecta hasta el presente, constituyendo un verdadero compendio de la historia reciente, lo que nos permite bucear en nuestro pasado, sin las pasiones que siempre turban el pensamiento y nublan la mirada de los hechos.

Resulta de lectura imprescindible y valiosa para jóvenes y adultos inquietos en conocer y comprender la verdadera historia de los últimos 60 años, sin ambages ni trampas dogmáticas. Como decía Ortega y Gasset, “la claridad es la cortesía del filósofo” y esa cortesía intelectual impregna el artículo,

Jorge R. Enríquez

Presidente Asociación Civil Justa Causa

Oro para el Conicet

A decir verdad, de los múltiples Premios “Martín Fierro” que se otorgaron en seguidilla este año, el que más alegría y orgullo me dio fue el merecidísmo Oro que ganó el Conicet por su transmisión especial “Fondo del Mar”, que se llevó a cabo junto al Schmidt Ocean Institute, y se emitió a través de formatos digitales para el formato streaming. El objetivo de este ambicioso proyecto fue “acercar la ciencia al público” y “mostrar procesos de investigación científica en tiempo real”. Vaya si lo lograron. Todos fuimos privilegiados testigos de esa histórica campaña submarina que alcanzó 18 millones de visualizaciones y permitió descubrir la friolera de 40 nuevas especies marinas. En representación del enorme equipo de trabajo, recibieron el galardón Nadia Cerino, Emiliano Ocampo y Mariano Martínez. No lo podían creer. El Conicet fue una presencia distinta y prestigiosa en esa Feria de Vanidades en la que los egos de los demás ternados brillaban en todo su esplendor. Una clara muestra de lo importante que es apoyar la investigación, en pos del bien de la humanidad toda.

Irene Bianchi

Cuchillos, dagas, facones

Agradezco a Andrés Ramón Jacquelin el excelente artículo itulado “Cuchillos, dagas y facones” del 13 de diciembre, publicado en la sección Campo. Lo considero muy enriquecedor e instructivo sobre un elemento que aún hoy es imprescindible para el trabajo diario del hombre de campo. En la nota el autor define al gavilán del facón como “pieza metálica, bronce, alpaca, hierro, que con variadas formas de S o U protege la mano del usuario de sablazos del oponente ” (sic). Hay aquí una imprecisión que no empaña el artículo, pero amerita una aclaración: el gavilán del cuchillo (en especial del facón), es la parte de la hoja inmediata al cabo o mango. Es más grueso que el resto de la hoja y se utiliza para hachar, cortar madera y hasta cortar alambre cuando es de buen acero y temple, como eran los facones de pelea o los caroñeros que bien describe el autor. A los lectores que les interese el tema pueden consultar el vocabulario y refranero criollo de Tito Saubidet o las obras de Enrique Rapela, Justo P Saenz y Lopez Osornio.

César González Guerrico

