Cartas de lectores: Apretar a los jueces, gana la democracia, el Mercosur

Apretar a los jueces

Todos recordamos la conversación telefónica de Cristina con Oscar Parrilli que pudimos escuchar legalmente por televisión, en la cual ella le sugiere a Parrilli: “Hay que apretar a los jueces”. En este caso el que respondió a la tácita sugerencia de “apretar a los jueces” fue el presidente Alberto Fernández, quien cumplió los deseos de Cristina Fernández por cadena nacional el día anterior a la publicación del fallo en el proceso que la tiene como principal acusada. Dio validez a un hackeo ilegal para intentar influir sobre los jueces que deben juzgar a la vicepresidenta. Publicitar ilegalmente encuentros privados no comprobados ni acusatorios en ningún sentido e intentar desde el Poder Ejecutivo influir sobre la Justicia y los jueces son dos violaciones flagrantes a la Constitución y las leyes de la república, ¿es este el nuevo proyecto que encarnan y proponen Cristina Fernández, Alberto Fernández y Sergio Massa para 2023? El pueblo argentino tiene la respuesta y la palabra.

Alfredo Andreotti

Gana la democracia

Luego de 14 años de la denuncia formulada por Elisa Carrió referida a irregularidades en la relación de la vicepresidenta Cristina Fernández con Lázaro Báez en el otorgamiento de la construcción de rutas que fueron pagadas a pesar de no estar concluidas, que derivó en una causa judicial en la que fue imputada luego de muchos años como titular del Poder Ejecutivo o acompañando a su marido fallecido cuando este ejercía la primera magistratura, llegó la hora de la sentencia. Los delitos que se le imputan son asociación ilícita y administración fraudulenta, siendo la primera vez que el juicio se dicta mientras el vicepresidente se encuentra en pleno ejercicio de su cargo. Escribo estas líneas cuando falta una hora y media para que se conozca el veredicto del tribunal, esto es, que se la absuelva o resulte condenada. Pero esto ya constituye un precedente que pone en evidencia la plena vigencia de la democracia, ya que se llega al fin del camino tras un proceso donde la vicepresidenta y los demás procesados han ejercido sin restricciones las garantías del debido proceso tal como manda la Constitución Nacional. En suma, es un triunfo de la democracia republicana que hace historia y por ello se debe destacar.

Héctor Luis Manchini

Exjuez de la Cámara en todos los Fueros de Zapala

DNI 7.779.947

El Mercosur

El canciller Cafiero olvida que él representa los intereses de todos los argentinos. Su ideología no debe interferir con los intereses de todos, porque es perentorio que nuestro país avance en el sentido de su integración al mundo y, fundamentalmente, con su comercio. Uruguay viene dando muestras de racionalidad, de visión adecuada y de apuesta al futuro. El Mercosur, que podría ser una herramienta formidable, está siendo reducido a un conjuntillo de países donde prima la ideología que ha fracasado, a expensas del bienestar de todos. A un grupo de países mediocres que son influidos por grupos cuyo interés es cerrar la economía para continuar con sus negocios que solo los favorecen a ellos. El Mercosur debería anteponer los intereses de todos, negociando y comerciando como bloque con todo el mundo sin dejarse atravesar por ideologías vetustas o hasta dignas del psicoanálisis. Y nuestra nación debería tener un servicio exterior profesional, integrado por expertos y reconocidas figuras de la diplomacia que nos representen, aconsejen y negocien con solvencia, capacidad y conocimiento.

Enrique T. Vidal Bazterrica

98 años no es nada

Después de 14 días internada en el hospital y en vísperas de tu cumpleaños 98, se concretó la visita de tu hijo de 70. Como el juez consideró que tal encuentro era suficiente, decidió anular la ya concedida visita para tu 98º aniversario, porque no era motivo especial. Tu hijo, soldado desde los 16 años, que sobrevivió el terrorismo de los años 70, que defendió, y aún defiende fervientemente, la república y la democracia, padece por tres causas inventadas por los terroristas para mantenerlo caprichosamente en cautiverio valiéndose de la dependencia de los tres poderes. Lo sabrás perdonar, Iaia, después de todo, ¿qué se puede esperar de un mocoso de 49 años funcional a un gobierno de corruptos?

Lia V. Duret Velasco

Humildad

Con respecto a la carta del lector Alberto Luis Zuppi, que cita la columna de César Chelala sobre Leloir, quisiera agregar que tuve el honor de trabajar como veterinario en el campo de Balcarce de nuestro premio Nobel. Recuerdo haber llegado con mis 30 años de edad y, mientras desayunaba con Leloir, me preguntó con la humildad de los grandes qué les iba a hacer a los toros. Yo no lo podía creer, y con cierto nerviosismo intentaba aclararle su interés. Un excelente científico y un ejemplo como persona.

Carlos Martín Acuña

DNI 7.609.981

Más carriles

A 10 años de inaugurar la rutina de ir los fines de semana a Pilar, puedo sacar las siguientes conclusiones: siguen los mismos carriles de entonces en la Panamericana y la cantidad de autos que la transitan se ha visto incrementada de igual o mayor forma que el aumento en el costo de los peajes. Las cámaras instaladas para el control de velocidad no han surtido mayor efecto que recaudar e incrementar las arcas del desaforado Estado, ya que al no haber control policial efectivo el automovilista que no respeta las normas lo hace apegado a un abultado bolsillo y una escasa o nula conciencia que lo habilita para circular en zigzag, lo cual provoca los usuales accidentes. Ya no hay horario que resulte beneficioso para ir o volver, todas son horas pico, horas de descanso o de trabajo que se pierden. En estos 10 años pasaron las gestiones de Scioli, Vidal y Kicillof, mismo panorama, mismo resultado. Acabo de recorrer en auto de Savanna a Boston, en los EE.UU. Autopistas gratuitas, policías eficientes. Estado presente, impuestos que vuelven. Señores políticos, ¿hasta cuándo ? Bájense del helicóptero y transiten a ver si entienden que es imperiosa la construcción de más carriles o definitivamente de otro acceso a la zona norte.

Margarita Di Lella

DNI 11.663.308

En la Red Facebook

Tras la condena Cristina dice que no será candidata

“Lo increíble es que piense en terminar su mandato, siendo una condenada por corrupción y que de última el Presidente no le pida la renuncia”- Mario Muñiz

“Con lo que le gusta el poder ,tengo mis dudas”- Teresa Del Valle Román

