Cartas de lectores: Armas ilegales, multar al Gobierno, peligrosa ignorancia

Armas ilegales

El pérfido homicidio de Andrés Blaquier, así como el de tantos otros honestos ciudadanos de toda condición socioeconómica, hace reflexionar sobre la absoluta inacción del Estado en la realización de operativos para el secuestro de las armas de fuego de tenencia y portación ilegal, masivamente en manos de la delincuencia. Ellas, como dice Cervantes, dan “causa que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero, y que sin saber cómo o por dónde, en la mitad del coraje y brío que enciende y anima a los valientes pechos, llega una desmandada bala (disparada de quien quizás huyó y se espantó del resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina) y corta y acaba en un instante los pensamientos y vida de quien la merecía gozar luengos siglos”.

Pedro J. M. Andereggen

Multar al Gobierno

El Gobierno presentó, y tiene media sanción, el incremento de las multas a las empresas por infracciones a la ley de defensa del consumidor, que pueden llegar a un 4200%. Por un lado buscan fijar precios máximos sin un análisis real de los costos internos y sin parar la inflación, y por el otro amenazan a las empresas con estas multas. Nosotros, los ciudadanos comunes, ¿cómo multamos al Gobierno por el desgobierno? ¿Por la falta de un plan económico? ¿Por la ausencia de insumos importados para la fabricación? ¿O por el incremento a la asignación de la partida presupuestaria en viajes, viáticos y catering?

Sabemos que con el voto los castigamos, pero mientras tanto la fiestita de Olivos sigue.

Hernán Martínez

Peligrosa ignorancia

El ministro del Interior de la Nación acaba de exponer que está trabajando en un proyecto para eliminar las elecciones de renovación legislativa que se realizan cada dos años. Esa afirmación implica una verdadera provocación que pone en serio peligro la continuidad de la república. ¿Ignora el ministro que para llevar a cabo su proyecto habría que reformar la Constitución? ¿La conoce? ¿O se burla de sus preceptos? Por las dudas le recordamos el artículo 50. “Los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles, pero la sala se renovará por la mitad cada bienio […]. Y de paso, el artículo 56. “Los senadores duran seis años en el ejercicio de su mandato y son reelegibles indefinidamente, pero el Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos electorales cada dos años”.

Es vergonzoso que quien conduce la cartera política del Ejecutivo nacional ignore esas disposiciones de la ley fundamental. Como mínimo, es un acto de ignorancia imperdonable.

Jorge Norberto Butera

Viaje innecesario

¿Qué necesidad tuvo Alberto Fernández de viajar a Brasil para festejar el triunfo de Lula? En lugar de gastar miles de dólares en un viaje innecesario, debió haberse quedado a acompañar a la familia de Andrés Blaquier, quien seguramente con sus impuestos paga su sueldo y el de toda la comitiva que lo acompañó. Otra muestra de que viven en Narnia.

Andrés Braconi

Vejez y felicidad

En la edición del 24 de octubre se publica una nota del señor Pacho O’Donnell titulada “Vejez, la etapa más feliz”, en la que hace una serie de consideraciones muy positivas respecto del período que empieza después de los 65 años. Entiendo que, al dar ejemplos literarios, se refiere a la vejez en otros países y no a los jubilados en la Argentina, que son alrededor de 5.500.000, de los cuales el 50% perciben 50.353 pesos mensuales.

Osvaldo Mezzotero

Nombres y vidas

Sin duda alguna, quien posee capacidad de síntesis jamás necesitará de largas peroratas. Así de simple, didáctica e inteligente es la columna publicada el lunes pasado en la contratapa por Carlos Reymundo Roberts titulada “Nombres y vidas”, en la que relaciona los apellidos o nombres con las profesiones o cargos, por ejemplo entre muchos, el jefe de violencia Familiar del Hospital Elizalde llamado Norberto Garrote o la columnista de arte Alicia de Arteaga. Una interesante analogía con los apellidos en el teatro argentino apareció allá por 1929 en la pluma de Alberto Vaccarezza, quien en uno de sus famosos sainetes le hace decir a uno de los personajes: “Hace tres Mezzadri que lo ando Buscandiotti y no lo puedo Trovesky. Ando medio Roncoroni y aquí va a correr Sanguinetti”, que se traduce: “Hace tres meses que lo ando buscando y no lo puedo encontrar. Ando medio embroncado y aquí va a correr sangre”.

Seguramente en el presente más de uno expresa “qué me Contursi” (qué me contás) ignorando probablemente que se refiere a Pascual y su hijo José María, dos de los más grandes letristas del tango.

Mis felicitaciones para el periodista.

Jorge Eduardo Dimov

Gyula Kosice

Es muy importante que la nacion haya destacado –en la página 2 de la edición del sábado pasado– el valor de la obra del hidroescultor, poeta y real visionario de trascendencia mundial que fue Gyula Kosice, de quien tuve el honor de ser amigo y acompañarlo en la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE.)

Antonio Las Heras

Gentileza

Entre tantas cosas negativas, me gustaría resaltar un cambio de actitud que he notado en estos últimos dos años en los choferes de colectivo. Digo ¡hola! o ¡buen día! cuando subo y me responden. Y contestan las preguntas. Días atrás un conductor se tomó el trabajo de asistirme en ver cuánto era el saldo de mi tarjeta Sube. Y veo que lo mismo ocurre cuando ascienden otros pasajeros. Qué fácil y qué lindo ser gentil, ¿no? No cuesta nada y no tiene precio.

Alicia I. Halberstein

