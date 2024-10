Cartas de lectores: Auditoría, Cátedra Che Guevara, 12 de octubre

Escuchar

Auditoría

Es pertinente haber extendido la auditoría de la Sigen a las universidades nacionales. La ausencia de auditoría ha permitido durante muchos años abusos e irregularidades, como la creación de un “Museo de la Deuda Externa” en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, organismo tan absurdo como sería un “Museo del Cáncer” en la Facultad de Medicina, en vez de profundizar las investigaciones para combatir esa enfermedad. Cabe destacar que el rectorado suprimió las partidas presupuestarias para la Cátedra Libre de Deuda Pública Externa de la Facultad de Derecho, cuyos docentes continuaron dando clases ad honorem. Nada de eso empequeñece mi admiración y agradecimiento a la UBA, en la que me doctoré, cuyo nivel académico es reconocido internacionalmente.

Miguel Ángel Espeche Gil

DNI 4.247.500

Cátedra Che Guevara

Reproduzco una información de la Universidad Nacional de La Plata: “La Cátedra Che Guevara se fundó en 2003 con inscripción libre y gratuita. Se dictaba en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de La Plata, como también se daban charlas y ciclos en diferentes regiones, universidades, espacios, centros culturales y espacios académicos. Los tres principales cursos que se daban eran: Pensamiento y Acción del Che-Las Revoluciones en América Latina-Historia del PRT-ERP. De la investigación, debate y análisis que provino de la gran participación en la cátedra –desde intelectuales hasta las personas que asistían– se han recopilado y elaborado una gran cantidad de documentos y libros” (https://archivos.unlp.edu.ar/index.php/c-tedra-che-guevara). Va de suyo que nominar una cátedra implica reconocer los méritos de la persona designada. Recuerdo que ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1964, el Che reconoció públicamente los fusilamientos en Cuba. “Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte” (https://www.elojodigital.com/contenido/8515-los-mitos-sobre-ernesto-che-guevara-hemos-fusilado-fusilamos-y-seguiremos-fusilando-m). El reclamo presupuestario de las universidades nacionales ¿seguirá incluyendo la partida para rendir homenaje a un asesino serial y para financiar los cursos sobre las organizaciones terroristas que abrevaron en su ideología?

Augusto José Padilla

DNI 4.319.100

12 de octubre

En un video difundido por canales oficiales el pasado 12 de octubre, el gobierno nacional reinstaló la celebración del Día de la Raza, “en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano”. Aquel día se habría inaugurado “una nueva era de progreso y civilización en el nuevo mundo, que sentó las bases de la modernidad”. ¿De veras fueron estos los móviles de la expedición de Cristóbal Colón?

En las “Capitulaciones de Santa Fe”, del nombre de la ciudad, cerca de Granada, en la que se escribieron, el 17 de abril de 1492, los acuerdos alcanzados entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, se le concedió el título de Almirante, virrey y gobernador general, y se le otorgó un diezmo sobre todas las mercaderías que hallase, ganase o que hubiese en los lugares conquistados, “sean perlas, piedras preciosas, plata, speciería e otras cualesquiera cosas e mercadurías”. Es un reparto anticipado de los beneficios de la conquista de lo que después se llamaría América. Ninguna mención al progreso, la civilización ni la modernidad. El proceso “civilizatorio” del sistema colonialista que se implantó implicó conflictos bélicos, sometimiento y dominación de los pueblos originarios. Fueron procesos violentos: “descivilizatorios”, cuyo trágico legado procuró de algún modo enmendar la Constitución reformada en 1994. Hace treinta años, el nuevo artículo 75 inciso 17 reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; garantizó el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, y un conjunto amplio de derechos territoriales y de libre decisión sobre los asuntos que los afectan. Fue uno de los dos únicos artículos de la nueva Constitución aprobados por unanimidad, en un contexto muy emotivo, con la presencia de todas las etnias indígenas que habitan el país. Desde 2010, la Argentina conmemora oficialmente el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, establecido por el decreto 1584. Esta es la celebración legítima y emocionada que nos convoca. Ya nuestro General José de San Martín invocaba a “nuestros paisanos, los indios”, en una apelación profunda al sentimiento de país, suelo y pueblo compartido, constitutivo de nuestra nación que a todos nos une y nos identifica.

Elva Roulet

Vicegobernadora de Buenos Aires, 1983/87; convencional nacional constituyente, 1994

Villarruel

He tenido la oportunidad de escuchar comentarios periodísticos por televisión, de carácter irónico e hirientes, provenientes de una extrema ignorancia sobre el tema tratado, acerca del estricto cumplimiento del protocolo existente en el Vaticano en las oportunidades en que se concurre a una audiencia con el Papa, quien además de ser el pontífice máximo de la Iglesia Católica es el jefe del Estado Vaticano. Esos comentarios aludían al modo en que allí asistió respetuosamente la vicepresidente Victoria Villarruel, con velo y vestimenta de color negro, por considerárselos anticuados, exageradamente contrarios al mundo moderno, agregando que la Iglesia se debe adecuar a los tiempos. Sin embargo, se debe reconocer que ese protocolo, aunque no siempre se cumple, está vigente. No es este el momento de argumentar contra esas ideas periodísticas, que se vierten en absoluta libertad y se respetan aunque no se compartan, pero sí resulta oportuno recordarles que si se concurre a un monasterio budista o hinduista, a La Meca musulmana, al Muro de los Lamentos en Jerusalén, o la Puna de la Pachamama debe ajustarse al protocolo que rige esas creencias o ideologías, tal como ha ocurrido con la vicepresidente Villarruel en audiencia con el Papa.

Manuel J. Campos Carlés

DNI 4.316.033

Fallo

“Millonario fallo contra el país por manipular el PBI” (Sic). El origen de esta condena no debe ser tenido como un acto político, por ende, resulta judiciable y, en consecuencia, algún fiscal deberá investigar al o a los responsables de tal delito y solicitar su procesamiento.

Roberto A. Meneghini

DNI 6.069.678

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION