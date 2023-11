escuchar

Auditorías

Sugiero a las nuevas autoridades auditar, poco después de la asunción, todas las áreas donde el Estado ha intervenido y que las conclusiones se den a conocer públicamente. Estos informes deben ser “abiertos” y no definitivos, para ser ampliados por nuevas auditorías si las circunstancias así lo requieren. Esto servirá de documento de la realidad “encontrada” y de diagnóstico para sus posteriores acciones, soluciones y resultados.

Isidoro Vinocur

DNI 4.396.884

Rol del kirchnerismo

El clima social poselecciones me preocupa. Entiendo que quienes esperaban otro resultado se sientan frustrados y descontentos. Pero convengamos en que Milei ganó en buena ley, puesto que lo votó la mayoría. De eso se trata la democracia: respetar la voluntad popular. La decepción de quienes esperaban un nuevo gobierno kirchnerista no debería traducirse en el deseo de que esta gestión fracase, porque estamos todos en el mismo barco y todos deberíamos desear vivir mejor, más allá de nuestras ideologías personales. Sin embargo, sobrevuela un tufillo a golpe de Estado civil, como si no hubiéramos padecido algo así ayer nomás. Es correcto y necesario que los ciudadanos estemos atentos, que aspiremos a no perder derechos adquiridos, pero todo eso en el marco de la ley, sin desbordes, sin derramamiento de sangre, sin muertes, sin caos. Querer que a Milei le vaya mal es querer que a todos nos vaya mal. El kirchnerismo debe cultivar la tolerancia a la frustración esta vez, cosa que muchos venimos haciendo hace más de 20 años.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Lentitud de la Justicia

Después de estas elecciones quiero tener una esperanza. Desde que nací vi muchos políticos que vivieron muy bien con la política. Me acuerdo en mi juventud verlos tomando un café y caminando sin custodias. Envidio a los uruguayos, quienes todavía lo hacen, y ante alguna sospecha son apartados de sus cargos. Me entusiasmaron las palabras “el que las hace las paga”. Creo que sería muy bueno avanzar con las causas del gobierno saliente y además investigar a quienes vivieron de la política por más de treinta años, incluyendo a los opositores, ya que también tuvieron funcionarios por largos períodos. No puede ser que un condenado como Boudou reciba una pensión como exvicepresidente. Como abogado retirado no admito la lentitud en la Justicia. Que quienes cometieron ilícitos las paguen, sin distinción de partidos.

Ernesto Vacarezza

DNI 7.595.105

Llamado del Papa

Celebro fervorosamente el llamado del papa Francisco al presidente electo. No se trata solamente de una muestra de reconocimiento a quien en pocos días asumirá el mando en nuestro país. Significa que el Papa nos enseña en forma práctica aquello de “perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden”. Gran enseñanza.

Deseo que hayan tomado nota de esto los miembros del clero, como el padre Pepe y el padre Paco Olveira.

Tomás Klepetar

tklepetar@gmail.com

Grandeza

“Como no sabían que era imposible, lo hicieron”, genial frase de William Shakespeare. Los argentinos han sabido votar y han escuchado el rugido del león para liberarse de los monstruos que los estaban oprimiendo y esquilmando. Pero no hay que olvidar que este triunfo fue posible por la grandeza y generosidad mostrada por la señora Bullrich y el ingeniero Macri, que tras la derrota, por el bien de la patria, se unieron en la lucha por desenmascarar a los corruptos que han llevado a la Argentina a este estado. Gracias por la ejemplar y generosa actitud.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

Miradas

¿Y contento? Esta pregunta, con cierta mirada cómplice, se repetía hoy en la ciudad medianamente chica donde vivimos, entre los conocidos de siempre.

Cierto brillo recuperado en las miradas, junto a moderados gestos de alivio, nos reflejan el inicio de una nueva y esperanzada época. Parece que nos encaminamos a recuperar la coherencia. Ojalá así sea: nuestros hijos y nietos bien se lo merecen.

Germán Guglieri

DNI 18.555.018

Ansiedad

Javier Milei es el nuevo presidente. Se esperan cambios, no milagros. Un país destruido salvajemente durante 15 años no se reconstruye en una semana. Racionalidad sí, neurastenia no. Para el exceso de ansiedad, consultar a un psiquiatra.

Héctor Siracusano

Diputado de la Nación (m.c.)

DNI4.484.181

Ley de aborto

Para el gobierno que asumirá en diciembre y dice ser provida, derogar la ley de aborto, pena de muerte del niño por nacer, debería tener urgencia y no dilatarse en el tiempo. ¡Todos los días mueren seres humanos indefensos! La vida no se debate, se defiende.

Bettina Ugarte

DNI 21.832.816

Nuevos billetes

Solicito a nuestro presidente electo Javier Milei que evalúe la posibilidad de emitir cuanto antes billetes de 10, 50 y 100.000 pesos. La brutal inflación que deja el actual gobierno pulverizó el valor de nuestra moneda, por lo que nos vemos obligados a movernos con gran cantidad de billetes con escaso poder de compra, incluso para realizar las compras cotidianas básicas. Muchos comercios solo aceptan cobrar al contado. Transitar en la vía pública con tantos papelitos de colores incrementó la inseguridad ciudadana. Nuestro billete de mayor denominación apenas alcanza para tomar un café con leche con dos medialunas en un bar, y probablemente ni siquiera para eso dentro de una semana. Además, los cajeros automáticos de los bancos dejan de funcionar porque se llenan rápidamente de billetes, y muchos de ellos no aceptan los nuevos de 1000 y 2000 pesos.

Matteo Goretti

mat.goretti@gmail.com

En la Red Facebook

El futuro de Scaloni

“Vamos que te bancamos”- María del Carmen Méndez

“Se cansó y valora su salud mental. Decisión más que acertada”- M. Cecilia O. Leiro

Errata

En nuestro editorial de ayer, de la página 30, titulado “‘Clase magistral’ cancelada” debió haberse citado al doctor Roberto Carlés como candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no la Procuración General de la Nación, como se publicó.

