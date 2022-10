Cartas de lectores: Bandera mapuche, crecer con lo nuestro, populismo light

Bandera mapuche

Alberto Fernández se reunió en San Martín de los Andes con una delegación de mapuches. Allí lo recibieron diciéndole que estaba en tierra mapuche, y el visitante estuvo sentado ante una mesa con la bandera de esa etnia. Resulta inadmisible que un presidente de la República Argentina desconozca que el territorio nacional abarca todo lo que indica nuestra soberanía, y que si hay etnias son solo ocupantes de nuestro suelo. Yo estuve en esa ciudad y vi con asombro que en la plaza principal flameaba la bandera mapuche, que también estaba presente en la oficina de turismo. Recordemos que se trata de un grupo que ha llevado a cabo hechos de violencia. Solo hay que aceptar el diálogo cuando acepten la soberanía argentina y no cometan actos terroristas.

Horacio Martín Doval

DNI 4.078.553

Crecer con lo nuestro

Todos leemos la importancia que ha adquirido el yacimiento en Vaca Muerta y los esfuerzos por exportar gas y petróleo, que parecen no poder emplearse completamente en nuestro país. Y se habla cada tanto de “crecer con lo nuestro”. ¿Y si pensamos al revés? Dada la importancia de la energía en el costo de producción de tantos bienes industriales, ¿por qué no diseñamos un plan integral de radicación de empresas en la Argentina, en lugar de exportar materia prima (gas y petróleo), generando trabajo y desarrollo localmente? Me atrevo a imaginar una Patagonia pujante y llena de industrias en clusters sobre la costa, bajo las condiciones de inversión que existen en tantos países del mundo. Tenemos la energía y los recursos humanos. Faltan seguridad jurídica, políticas de Estado firmes y duraderas. La inversión seguramente vendrá.

Enrique Mario Haub

DNI 10.389.396

Populismo light

Halcones versus palomas, moderados versus liberales, para la Argentina llegó el momento de definir un rumbo claro que la aleje del abismo de lo indefinido, que provocaría un fracaso irreversible como país. No hay mas opciones, el modelo de Estado presente que reparta las riquezas equitativamente o comunismo institucionalizado llegó a su fin. Solo los ciegos fanatizados se niegan a reconocer esa realidad. Sin reservas de divisas en el Banco Central no se puede seguir emitiendo pesos para repartir, y si se emite sin respaldo se cae en un proceso inflacionario, entrando a un círculo vicioso. El expresidente Macri reconoció que no se debe seguir el camino de un populismo light, según la concepción de algunos posibles candidatos moderados. El cambio debe ser claro y pasa por un ajuste fiscal; no se puede gastar más de lo que se tiene; las reservas hay que usarlas para crecer, no para repartirlas graciosamente con un festival de emisión monetaria. Los libertarios alzaron su voz e hicieron su aporte, quien quiera oír que oiga. La Argentina debe aprender de sus errores, de su historia. El populismo del Estado presente funciona con sobrante de divisas; cuando estas escasean el modelo cae estrepitosamente. La salida es ir al liberalismo, no hay vuelta atrás. Es ahora o nunca, sin medias tintas.

Claudio Jorge Blanco

DNI 12.532.853

Búsqueda pasiva

El gobierno nacional, al referirse al tema de los mapuches en Villa Mascardi, indicó que se iba a hacer una búsqueda pasiva de los que vandalizaron y tomaron tierras, y que si vuelven serán detenidos.

Si robo un banco, asalto una joyería, no pago mis impuestos, cometo algún delito en contra de los bienes nacionales o atento contra el orden institucional, ¿seguro que me van a buscar pasivamente? Prometo no volver. Por ahí me salvo. Y de paso quedan impunes el salvajismo y el no reconocimiento de la soberanía del Estado argentino y de la Constitución.

Hernán Martínez

DNI 13.513.297

Maternidad

El sábado pasado fui a ver la obra de teatro La vida artificial. Me impactó la seriedad para tratar el tema de la maternidad y el poder creador de las mujeres. Allí se aborda la problemática de la autonomía para crear vida en la actual lucha por los derechos de la mujer, prendiendo una luz de alerta en lo que ganamos y podemos ganar, y en lo que perdemos pensando que estamos ganando hasta que ya es demasiado tarde. No importa el género, la ideología, si tenés pañuelo o de qué color es. Lo que aquí se trata excede y engloba los diferentes puntos de vista. Distintas personas estarán o no de acuerdo con situaciones que plantea la obra, y eso da fuerza al punto de unión final desde lugares enfrentados.

¿No nos estaremos perdiendo la línea de llegada mientras seguimos peleando entre bandos en una calle lateral?

Natalia Sciola

natisciola@yahoo.com

Precio del helado

Durante mucho tiempo me ha llamado la atención, sin poder encontrar una explicación, el precio de la venta de helado en nuestro país. Habitualmente al comprar un producto que se vende por kilogramo (carne, verdura, fiambres, quesos) siempre se paga en forma proporcional al peso de la cantidad que se adquiere. Si el kilo de tomates cuesta $300, el medio kilo se vende a $150, y así sucede con las otras mercaderías. En el caso del helado es diferente, si bien el precio se fija y se ofrece por kilogramo, no se respeta la proporción de lo comprado. Por ejemplo, si el kilo cuesta $2000, el medio kilo cuesta $1300, y el cuarto kilo $ 700 o 750. Nunca encontré una respuesta lógica o racional sobre este fenómeno. Quizás algún lector o algún funcionario de la Secretaria de Comercio me pueda explicar si existe alguna norma que permita estas diferencias, siempre en favor del comerciante, y que parecen totalmente inexplicables e injustas.

Héctor Román

hectormanuelroman@yahoo.com.ar

