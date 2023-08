escuchar

Carta de la semana

Basta de listas sábana

Vamos a cumplir 40 años de democracia y seguimos estando obligados a votar con el sistema de lista sábana. Solicito a los candidatos a presidente de la Nación que aclaren si van a proponer o no un proyecto de ley para erradicar este sistema prebendista, por el cual el partido o los cabezas de la lista muchas veces otorgan lugares en las listas no por su idoneidad, sino a cambio de algún favor. El bajo compromiso ético de nuestra dirigencia política se debe en parte a que muchos llegan al poder por “estar en la lista”, sin haber sido individualmente elegidos por los ciudadanos. Considero que reformar este sistema es esencial para que la Argentina salga de su estancamiento secular.

Carlos Ignacio Sanguinetti

bochasangui@gmail.com

Templanza

Estimado Dr. Julio M. Sanguinetti, gracias por ocuparse permanentemente de nuestra querida Argentina. Soy una ciudadana que ha vivido todas las vicisitudes de este amado país y aún tengo “la esperanza” de que en las próximas elecciones nuestra sociedad tenga la templanza, la razonabilidad que usted nos desea.

Irma J. Godoy

DNI 2.350.423

¿Pérdida de derechos?

El kirchnerismo utiliza como principal discurso de campaña, ante un triunfo de Patricia Bullrich o Javier Milei en las próximas elecciones, que se perderán los derechos otorgados o recuperados por Cristina, la condenada vicepresidenta. Sería muy interesante que los voceros del kirchnerismo enumeraran cuáles son los derechos que se perderán. ¿Tal vez las mejoras recibidas en los “barrios populares”, tales como el moderno servicio de agua potable, energía eléctrica, gas natural, calles asfaltadas e iluminadas, servicios cloacales? ¿O quizá la posibilidad de créditos hipotecarios a largo plazo, para tener la posibilidad de comprar o construir una vivienda, que no sea de madera, cartón, chapas y trozos de nylon? ¿Perderán el excelente servicio de educación pública que reciben, a pesar de los permanentes paros provocados por Baradel? ¿Los jubilados serán privados del 20% de aumento que otorgó Alberto Fernández con los intereses de las Leliq que dejó de pagar? ¿Los padres de chicos que comen cuatro veces por día dejarán de comprarles ropa y juguetes nuevos?

¿No volverán a transitar con seguridad por las calles del conurbano bonaerense exponiéndose a la acción de motochorros o arrebatadores? ¿Dejarán de ser atendidos en los hospitales y guardias de la provincia de Buenos Aires, privándolos de la comodísima espera nocturna para obtener un turno de atención, de la que solo las primeras 10 o 20 personas de la fila serán atendidas?

La enumeración de derechos adquiridos es demasiado extensa como para detallarlos en una sola carta. Sería bueno escuchar a Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Andrés “Cuervo” Larroque y a la irreemplazable Gabriela Cerruti completar el listado e ilustrarnos sobre el tema.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Procesos judiciales

No fueron Venezuela, Nicaragua, Cuba, China ni Rusia. Es Estados Unidos, un país donde el hijo de un presidente en ejercicio es enjuiciado por evasión tributaria, y un expresidente, procesado y prontuariado por maniobras electorales ilícitas.

María Isabel Di Biasi

dibiasiail@gmail.com

Créditos hipotecarios

El único medio para facilitar la vivienda a la clase media y que los alquileres no sean exorbitantes es la creación de nuevos créditos hipotecarios. Como tengo 4 hijos que alquilan y sueñan con su casa propia, aguardo atentamente las propuestas de los candidatos.

Marta Lavalle

DNI 13.137.994

Brics

La eventual y espero efímera incorporación de nuestro país a los Brics no hace más que corroborar la mediocridad de la política exterior del gobierno.

Andrés Milá Prats

amilaprats@yahoo.com.ar

A Patricia Bullrich

Estimada señora Patricia Bullrich, quisiera expresarle la enorme preocupación que tengo, y es también la de millones de argentinos, por el peligro que corremos de perder la oportunidad que se va a presentar en las próximas elecciones de poder cambiar el país. Veo por televisión que Milei ya presentó su programa de gobierno completo y ¿JxC ? No ha dicho ni una palabra, no, mucho peor, peleándose entre sí. Por favor, dejen los egos para otro momento, sean patriotas. Si queremos tener chance de ganar, tendríamos que hacer varias cosas. Primero, los políticos unirse, pero de una manera clara y patriota. Segundo, ¿qué pretendemos hacer? Por lo pronto, eliminar la corrupción por completo, ficha limpia. Presentar un programa de gobierno lo más concreto y detallado posible: política económica a seguir, devaluación o no, cómo se va a bajar el gasto, fomentar las exportaciones incentivándolas, volver a tener relaciones exteriores con países lógicos como siempre tuvimos, etc., etc. Con la administración: achicar el plantel monstruoso que hay en las oficinas. Recuperar la cultura del trabajo que hemos perdido. Prioridades: educación, viviendas, sanidad y seguridad. No me extiendo más para dejar sitio a otros que quieran agregar las muchas cosas que han quedado en el tintero. En mis muchos años de vida no recuerdo un momento tan crucial en la historia de nuestra querida patria. Rezo para que salgamos adelante.

Esperamos de usted muchas cosas, no nos defraude.

José A. Llorente

DNI 411.673

Joyería del poder

Una excelente nota del señor Alconada Mon informó días pasados que los dueños de una lujosa joyería habían sido procesados por contrabando y lavado de dinero. En ella se decía que “jueces federales como Ariel Lijo y fiscales de los tribunales de Comodoro Py son o fueron algunos de los clientes habituales de la joyería”. Creo que sería muy positivo conocer los nombres de tales jueces y fiscales cuya habitualidad como clientes se destaca en la nota.

Daniel Zolezzi

dezolezzi@gmail.com

Valores no negociables

Creo que en tiempos de elecciones es oportuno recordar y priorizar los valores denominados “no negociables” por el papa Benedicto XVI en concordancia con la doctrina cristiana bimilenaria, y que demandan nuestra coherencia y responsabilidad: el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas.

Efraín Páez de la Torre

DNI 11.263.140

La labor del Conicet

El profesor doctor Bernardo A. Houssay, nuestro primer premio Nobel, fundó el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina (UBA). Cuando recibió tan alta mención, fue casi ocultado por el gobierno de aquel entonces. Fue incluso expulsado de su cátedra. Hoy lo ponen como bandera del Conicet. El doctor Luis Federico Leloir, otro genio, premio Nobel, realizó sus investigaciones en la Fundación Campomar, del Instituto de Investigaciones Bioquímicas, hoy Instituto Leloir. El Dr. Cesar Milstein debió realizar sus investigaciones en Inglaterra, logró el Nobel en virología. Aquí no tuvo apoyo. En la ex Casa Cuna existe la Fundación Laboratorio de Investigaciones Pediátricas (FLIP), una entidad científica con aportes mayoritariamente privados... y así un sinfín de organismos, como la Academia Nacional de Medicina, Lalcec, etc.

El Conicet debería hacer públicas sus investigaciones y sus investigadores..., y cuando digo públicas, me refiero también a canales de acceso más enfocados al público y a las escuelas como disparador motivacional. Creo, modestamente, que debe mostrar nuevas banderas, porque el “nombre impresiona”, pero quizás más impresionará conocer sus logros, que son de todos los argentinos, antes de generar una nueva grieta.

Horacio A. Gabrielli

DNI 11.266.472

Leer y escribir, en un año

Tengo 89 años. De 1952 a 1980 fui maestra, casi siempre de primer grado. Enseñaba a leer con el método fonético y a escribir con letra cursiva. A fin de año casi el 100% de los alumnos sabían leer y redactaban oraciones sencillas. Este resultado lo obtuve en escuelas de distintos niveles sociales de La Matanza y Morón. El neurólogo Stanilas Dehaene, en su libro El cerebro lector, destaca la eficacia de la enseñanza de la letra cursiva y la lectura, que activan cantidad de circuitos neuronales y regiones del cerebro. En el país las últimas pruebas tomadas en tercer grado muestran que un gran porcentaje de niños no saben leer. Esto se extiende al ciclo secundario, lo que los incapacita para el mundo del trabajo y estudios superiores. No es que todo tiempo pasado fue mejor, pero después de 20 años de fracasos, los responsables de la educación primaria en el país deberían replantearse con urgencia aplicar métodos que demostraron ser eficaces, para no caer en un caso de mala praxis educativa, con las graves consecuencias que ya notamos.

Ana María Piaggio

DNI 2.938.152

