Bono

El bono extraordinario implementado por el Ministerio de Economía que deben pagar las empresas a sus empleados para amortiguar la inflación es como el perro que se muerde la cola, ya que el aumento del costo que genera irá a los precios.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Suma fija

La suma fija anunciada por el ministro de Economía para ser abonada por el sector privado es inconstitucional, pues violenta cuando menos las garantías establecidas por los artículos 16, 17 y 99, inc. 3 de la Constitución nacional. Se arroga a la misma el carácter de “no remunerativa” pese a que la Corte Suprema de Justicia y los tribunales del Trabajo le han quitado toda validez a dicha conceptualización. Por ende deberá ser tenida en cuenta para abonar SAC y otros adicionales. Se agrega así a los múltiples impuestos que soportan las empresas –y sobre todo la pymes– una nueva carga que tendrán que trasladar a precios, generando más inflación. Es lamentable que se haga campaña electoral vulnerando el Estado de Derecho y con el dinero de los demás.

Ricardo Beati

DNI 8.110.249

Jueza Figueroa

Excelente el editorial de la nacion del 29 de agosto: “Inconcebibles anomalías para lograr impunidad”.

Me pregunto, ¿la Justicia está anestesiada? ¿Qué espera la Corte Suprema para anular las condenas dictadas por Figueroa?

Agustín Smart

DNI 17.200.703

Basta de maquinita

Aun comulgando con las ideas del diputado Tetaz acerca de que, tan pronto asuman “van a romper la máquina de emitir dinero” (también dijo que va a construir un muro entre el Ministerio de Economía y el Banco Central), no he escuchado nunca que diga cómo va a cubrir la cantidad de pesos que mensualmente le faltan al Tesoro nacional para pagar a la Justicia, a los militares, a las policías ( Seguridad Aeroportuaria y Federal) a la medicina pública y a todo aquel organismo que dependa del Estado; igual que a las provincias (Buenos Aires a la cabeza) a las que les manda de forma indiscriminada dinero de forma sistemática y a medida que se lo piden.

Muy probablemente tenga pensado hacer como el ingeniero Alsogaray, que cuando fue ministro de Economía pagaba hasta que se le acababa la plata. En ese momento empezaba a pagar con bonos del Empréstito 9 de Julio.

Opino que eso es exactamente lo que se debe hacer, pero... si lo dice, ¿gana las elecciones? Lo dudo.

Guillermo E. Cassese

DNI 8.511.665

Subas de AySA

A principio de 2022, AySA decidió cambiar el sistema de facturación, pasando de lo individual al consorcio. Así fue como la primera facturación por el consorcio fue de $ 14.298 (mayo 2022). Luego se sucedieron ajustes sucesivos a 18.874 (octubre 2022) y 47.125 (noviembre 2022). En este monto quedó hasta agosto 2023. Ayer recibimos el nuevo ajuste a $ 139.000. Se trata de un edificio de 8 pisos en Belgrano, habitado en general por gente mayor. ¿Cómo se explica un ajuste de 636% en menos de un año (desde el 10/22 al 9/23)? ¿Eliminación de subsidios? ¿Acaso la inflación en ese período lo explica? De ninguna manera. ¿Está AySA financiando al candidato del oficialismo?

Se trata de un monto confiscatorio y excesivo por un servicio deficiente. Y, por supuesto, debemos pagar. Vale este mensaje como protesta y para que condenemos el abuso de la empresa.

Gustavo A. Nemirovsky

DNI 4.538.821

Edad para votar

Hace unos 70 años para poder votar había que ser mayor de edad. La mayoría de edad era entonces a los 22 años. Un tiempo después la mayoría de edad bajó a los 21 años. Más recientemente (2009) pasó a ser de 18 años. Y hace pocos años se concedió el voto, aunque sin obligatoriedad, a los 16 años. Es decir que un adolescente que legalmente no puede ni comprar una cerveza ni ha terminado de crecer sí puede elegir al presidente de la Nación. Así nos ha ido en los últimos años.

Mariana del Campo

marianacw7@hotmail.com

María Kodama

Al felicitar a Norberto Frigerio por su artículo, me sumo al recuerdo que por estos días el diario que usted dirige dedica a María Kodama, viuda de Borges, fallecida hace pocos meses. Conocí a María Kodama cuando la invité a participar del Día del Japón (primera vez que la embajada tuvo un stand) en la Feria del Libro allá por la década del 80. Nos hicimos amigos y desde entonces fui su colaborador permanente en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, como así también en el Museo Borges. Tomando eternos cafés organizamos numerosas actividades cada día: conferencias; viajes; asistencia a la TV; ciclos de cine con embajadas extranjeras; clases magistrales; prólogos para libros traducidos al japonés, y redactamos los informes oficiales que requería el Japón para conocer su enorme tarea como albacea de la obra del genial escritor y que diera paso a la condecoración a ella concedida por su majestad el emperador Akihito del Japón. En un bar nació también, “la Cátedra Japón, Borges”, que presidió y dirigió hasta sus últimos días y de la cual soy su coordinador.

Sumo a lo escrito por Frigerio la última tarea que me encomendó: donar libros a la gente en situación de calle para que los vendan “porque los libros tienen que circular”. A su pedido me puse en contacto con el padre Sergio, del Santísimo Redentor, que se dedica a distribuir donaciones recibidas. Justamente durante la misa por él celebrada, en la parroquia de Beruti y Larrea, al cumplirse un mes de su fallecimiento, se hicieron presentes algunos de los vendedores y desde la puerta del templo, me dijeron que “fueron para agradecerle a María” los libros donados que les permitían dormir alguna vez en una cama y comer, cada tanto, una comida caliente. Vale recordar que con igual propósito se donaron muchos libros al Cottolengo Don Orione y a Misiones Rurales Argentinas. Por todo ello me gustaría recordarla con un: “Dômo Arigatò Gozaimasu” Kodama-San (¡Muchas gracias, María Kodama!)

Horacio Marcó

DNI 7.600.436

