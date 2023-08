escuchar

Día de la Niñez

Busco una familia

Este es el tercer año consecutivo que LA NACION dedica esta sección a difundir cartas de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares de todo el país y sueñan con una familia. Se encuentran en convocatorias públicas de adopción: es decir, toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos puede hacerlo. No hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente. Las juezas y los jueces recurren a las convocatorias cuando uno o varios niños llevan mucho tiempo sin encontrar una familia por medio de la adopción. En general tienen más de seis años, son varios hermanos o tienen alguna discapacidad o problema de salud.

Estas cartas fueron escritas por las chicas y los chicos o redactadas en colaboración con los equipos que velan por sus derechos. Sus nombres fueron cambiados para preservar su identidad. Para postularse, hay que escribir a cada uno de los mails indicados, junto con el número de referencia. Para conocer más historias, se puede ingresar al especial “Quiero una familia”: www.lanacion.com.ar/quierounafamilia.

Fútbol y paseos

Somos Natalia y Bautista, dos hermanos de 15 y 13 años. Tenemos muy buen vínculo con nuestros amigos y maestros. Somos de la provincia de Buenos Aires. Nos gusta jugar a la pelota juntos y queremos con todo nuestro corazón tener unos papás que nos lleven a pasear, a jugar a la pelota y a andar en bici y patineta. Lo más importante es que sea una familia que nos ame.

Natalia y Bautista

regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: 23597

Amigable y cariñoso

Me llamo Bautista y tengo 8 años. Soy sociable, amigable y cariñoso. Actualmente, estoy en un hogar de Salta. Tengo una discapacidad intelectual leve, hago tratamiento fonoaudiológico y cuento con apoyo psicopedagógico. Voy a 4º grado de una primaria común con una maestra de apoyo y participo activamente en actividades como juegos y grupos de boy scouts. Me gustaría mucho poder tener una familia que me acompañe y me cuide.

Bautista

regadop3@justiciasalta.gov.ar

Referencia: 644.468/18

Caminar acompañadas

Soy Milagros (17) y con mi hermana Lara (13) nos gusta salir a caminar y escuchar música juntas. Soñamos con una mamá y un papá que nos quieran, nos cuiden y salgan a caminar con nosotras. Vivimos en un hogar de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos que nos respeten en nuestros tiempos y nos acompañen. Yo tengo una leve discapacidad madurativa, mi comida preferida es la pizza y amo el chocolate. A Lara le encanta jugar a la mancha, a la escondida y también al rugby.

Milagros y Lara

regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: 28133

Hermanas maravilla

¿Cómo están? Me llamo Ariadna, tengo 11 años y tengo tres hermanas. La más chiquita se llama Lula (2) y es cariñosa, tranquila y le encanta jugar con muñecas y bailar. Aldana (6) es activa, simpática, cariñosa, inteligente y espontánea. Hace danza y estudia computación. Victoria (9) va a 3er grado, es amigable, soñadora y su personaje de televisión favorito es la Mujer Maravilla. Su animal preferido es el perro. Yo voy a 4° grado y soy un poco tímida, muy observadora y coqueta. Me gustan las muñecas y me pone contenta estudiar y jugar. De grande, me gustaría ser doctora o cocinera. Vivimos en un hogar de Misiones. Las cuatro somos muy unidas, por eso queremos encontrar una familia que nos abrace a todas.

Ariadna, Victoria, Aldana y Lula

ruaam@jusmisiones.gov.ar

Referencia: 62404/2021

Reflexivo y buen oyente

Me llamo Camilo y tengo 15 años. Los que me conocen me definen como carismático, afectuoso y alegre. También dicen que soy reflexivo, que me encanta charlar y que me preocupo por los demás. Disfruto de escuchar música, jugar con la computadora y compartir actividades al aire libre. Estoy cursando 2° año de la escuela secundaria en CABA. Tengo hermanas y hermanos con diferentes proyectos de vida, y con quienes mantengo un fuerte lazo. Por eso, necesito una familia que pueda acompañarme para que siga teniendo ese vínculo con ellos. No quiero faltar a la escuela, me gusta: el año pasado no me llevé ninguna materia y soy responsable.

Camilo

convocatoriaspublicas@buenosaires.gob.ar

Referencia: 0142

Papás divertidos

Tengo 14 años, me llamo Cecilia y me gusta bailar. Sueño con una mamá y un papá divertidos, que les guste pasear y compartir tiempo juntos. Quiero estar en una casa donde me quieran mucho y me cuiden. Estoy en un hogar de la provincia de Buenos Aires, curso segundo año de la secundaria y me gusta jugar al hockey y hacer actividades al aire libre. También mirar películas, escuchar música y divertirme con la computadora.

Cecilia

regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: 26665

Una familia en Chaco

Tengo 12 años y me llamo Gael. Estoy en un hogar de Chaco y sueño con tener una familia de cualquier tipo: mamá-mamá, papá-papá, mamá o papá solos, mamá y papá. Hay una sola condición: que vivan en Chaco. Voy a la primaria y tengo un apoyo especial. Necesito asistencia permanente y estimulación para mi desarrollo. Tengo certificado de discapacidad y me gustan las actividades plásticas y hacer deportes. Soy alegre y estoy esperando ansioso una familia. En el hogar me dicen “guerrero” por mi capacidad de resiliencia, mi coraje, templanza y paciencia.

Gael

registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar

Referencia: 32020

Unidos y deportistas

Soy Luisina (13) y mis hermanos se llaman Alejandra (7), Antonio (9) y Leticia (10). Vivimos en un hogar de la provincia de Buenos Aires. A mí me gusta hacer yoga, cerámica y canto. Además voy a scouts. Quisiera tener una familia feliz. Y también conocer a un cantante (cualquiera). A Leticia le gusta nadar y patinar. Va a una escuela de música donde aprende a tocar el contrabajo y hace pelota al cesto. Antonio disfruta mucho de jugar al fútbol, el tenis y aprender inglés. Alejandra, que va a clases de cerámica y hace taekwondo y natación, quiere tener un perro que se llame Ana, y poder ir a pasear y al cine. Los cuatro soñamos con una mamá y un papá.

Alejandra, Antonio, Leticia y Luisina

regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: 3000 490

Creativos y lectores

Me llamo Serena, tengo 14 años y tengo tres hermanos. Esperamos ansiosos una familia en un hogar de CABA. Me gustan los deportes y especialmente la natación, pero también leer, sobre todo novelas. Voy a 3er año de la secundaria y lo que más me interesa son las ciencias exactas. Mi hermana Luz (13) es extrovertida y sociable, ella también disfruta de la literatura, en su caso de ficción, y va a 2° año de la secundaria. Francisco (10) tiene mucha imaginación y va a 4° grado. Él tiene algunos desafíos en su desarrollo, por lo que asiste a espacios terapéuticos que le brindan apoyo. Teo (9) es superafectuoso, simpático, ocurrente y creativo. Va a 4° grado y juega al fútbol.

Serena, Luz , Francisco y Teo

convocatoriaspublicas@buenosaires.gob.ar

Referencia: 0107

Pequeño músico

Tengo 3 años, me llamo Mateo y vivo en un hogar de Salta desde que tengo dos meses. Ya puedo subir escalones, trepar y una de mis actividades preferidas es salir a caminar y ver los autos que pasan. Me gustan los mimos, los abrazos y que me hagan upa. Soy alegre, tranquilo y disfruto escuchar música: tengo mucha facilidad para seguir el ritmo, el tono y el timbre. Mis favoritas son las canciones de la granja. Me gusta esconderme y sorprender a las seños cuando llegan. Estoy en tratamiento fonoaudiológico, kinesiológico y psicopedagógico, y avanzando mucho en mi desarrollo. Tengo un trastorno del espectro autista (TEA) y necesito una familia que me acompañe para seguir desarrollando todas mis potencialidades.

Mateo

regadop3@justiciasalta.gov.ar

Referencia: 700.990/20

Afectuosa y observadora

¡Hola! Soy Rocío, tengo 15 años y vivo en CABA. Acá en el hogar me definen como afectuosa y observadora. Me gusta mucho hacer amigos e ir todas las semanas a mis clases de vóley. También amo ir a la escuela: estoy en 2°año de una escuela técnica con jornada completa. Sueño con encontrar una familia que me proteja y me quiera, y me acompañe en mi presente y futuro.

Rocío (15)

convocatoriaspublicas@buenosaires.gob.ar

Referencia: 0149

