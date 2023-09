escuchar

Carta de la semana

Cada argentino, un Messi

Viendo jugar a la selección de fútbol no pude evitar hacer un paralelismo con los argentinos. Cuando estamos en un atolladero, girando en redondo, sin claridad, esperamos (y casi siempre tenemos la suerte) de que aparezca Messi, la ponga en el ángulo y todos felices. También frecuentemente pagamos el precio de los “Messi” salvadores malintencionados que nos hunden aún más.

Es hora de que entendamos que cada uno de nosotros es su propio Messi y que solo con esfuerzo y un objetivo claro podemos al menos intentar “ponerla en el ángulo” y ser artífices de nuestro destino, sin vivir esperando salvadores.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Del bronce a la vergüenza

Felicito a LA NACION por el editorial del 4 de septiembre, por enfocar un tema tan silenciado como afligente, que afecta a la mayoría de los vecinos de la ciudad. Toda persona con quien lo he comentado se ha visto afectada por estos robos. Herrajes y porteros eléctricos del edificio donde habito han debido ser reemplazados por otros de menor costo, menos atractivos para estas personas que se sienten autorizadas a sustraerlos para mejorar sus ingresos, como he oído cándidamente decir a un jubilado en un programa de amplio rating, tiempo atrás. Nos resignamos a sustituirlos sin protestar, conscientes de que ni la policía, ni la Justicia, ni autoridad alguna nos podrían ayudar a prevenirlo o evitarlo en el futuro. El trágico caso del ingeniero Barbieri, cuyo homicidio aparentemente perpetrado por un condenado con frondoso prontuario es ominosa advertencia de los riesgos a que esta tolerancia nos expone. La designación de un apóstol del garantismo en un cargo expectable en el Vaticano y la del arzobispo de Buenos Aires, baqueano en villas y cárceles, son claves que nos pueden permitir entender de qué están hechos los invisibles nudos que atan nuestras conciencias y nuestras conductas sociales y políticas ante estos ilícitos, intolerables pero consentidos.

El cuento de la rana, lentamente adormecida por el calor del agua que la matará, es pavorosa alegoría de esta situación, que debemos revertir.

Germán Carvajal

DNI 10.200.998

Caín y Abel

Durante demasiados años, quienes se habían alzado en armas en nuestro país en los años setenta, y habían derramado sin piedad la sangre de sus hermanos para alcanzar el sueño de la toma del poder, lograron que su versión del pasado fuera aceptada como la historia oficial por una sociedad aturdida por la propaganda sobre la represión. En esa versión interesada de los hechos, estos nuevos Caínes que hasta ahora gozaron de impunidad eran las víctimas y no podía haber otros. Con el paso del tiempo, sin embargo, el velo empieza a descorrerse y la sangre de los inocentes salvajemente amasijados por ellos, como la de Abel en su momento, empieza a clamar al cielo. No es tan extraño que, el lunes pasado, tantos nostálgicos de aquella demencial revolución que desgarró a la Argentina hayan querido impedir por la fuerza el homenaje que iba a rendirse en la Legislatura porteña a las víctimas de Montoneros, el ERP y otras organizaciones criminales de aquellos años. Su versión amañada del pasado, la historia oficial, depende de que esas víctimas sean olvidadas. Porque, se sabe, sin víctimas no hay victimarios. Pero la pregunta hecha a Caín, “¿dónde está tu hermano?”, emerge cada vez con más fuerza. Porque hubo víctimas y hubo victimarios. Es hora de que estos nuevos Caínes con piel de cordero rindan cuentas. Es hora de que se reabran los juicios para conocer lo que hicieron y sentar en el banquillo no solo a las cúpulas de esas organizaciones, sino a sus lugartenientes, y de allí bajar hasta el último responsable. Es hora de que finalmente se sepa la verdad completa.

Mario Cabanillas

Presidente del Centro de Estudios Salta

DNI 11.282.776

Intolerancia

El miércoles pasado se viralizó una de las tantas diatribas a las que recurre el candidato Milei. Agredió verbalmente al economista Roberto Cachanosky, llamándolo “pedazo de mogólico, imbécil, tarado”, en alusión a un déficit intelectual, incurre en un acto de discriminación flagrante. Desde As.Pa.Si.D. rechazamos enfáticamente “mogólico” como insulto asociado al Síndrome de Down. Y señalamos, de paso, que Milei en ningún momento se ha pronunciado sobre la discapacidad, que afecta al 12% de la población en el país. Un número no menor de eventuales votantes. Pero más allá de la violencia episódica, su intolerancia y descalificación del otro, refleja incapacidad para la argumentación conceptual que hace a la crítica. Más aún, cancela a su interlocutor despreciando su opinión y lo destrata cuando Cachanosky apunta a la necesidad de dar “una batalla cultural”.

Coincidimos en que la cuestión de fondo es ese giro distintivo, que favorezca el diálogo fecundo, la crítica franca, el consenso necesario y el respeto por el otro, cualquiera sea su condición. Dicha actitud resulta indispensable en una etapa tan conflictiva como la que transitamos. Sin embargo, quien se dice liberal y defiende la libertad a ultranza va a contracorriente cada vez que habla. Lamentable para un candidato a la presidencia.

Beatriz Arbasetti

Asociación Paranaense de Síndrome de Down (As.Pa.Si.D.)

DNI 6.276.714

Primera guerra global

Estamos viviendo online la primera guerra global (PGG). Comenzó en 2014 con la invasión rusa de Ucrania (Crimea). Y se profundizó en 2022 con la invasión del Donbass explicada como “misión especial para desnazificar el este ucraniano”. Es global porque impacta en las cadenas de abastecimiento, precios de commodities y fragmentación del mundo en una nueva bipolaridad multinacional: UE-EE.UU. y aliados vs. Rusia-China y aliados. Con intereses adicionales de extrema peligrosidad (Taiwán, Corea del Norte, Irán, Turquía, etc.). Nuevamente nuestro país debe definir de qué lado de la historia está. En este momento se está reescribiendo la historia del siglo XX. La ausencia de los presidentes de Rusia y China en la reunión del G-20 en la India no es casualidad. Es causalidad. La invitación de “cortesía” a participar de los Brics ampliados con 5 países (incluido Irán) tampoco es casualidad. Si nuestro gobierno y diplomacia se suman a este nuevo reparto de territorios y poder del lado de los totalitarismos, una vez más habremos equivocado el lado de la historia elegido. En el mismo sentido populista aunque inverso están las expresiones del candidato Milei anunciando el corte de relaciones con países cuyos gobiernos son de ideologías populistas o socialistas, o el apoyo a gobiernos autocráticos en países que están en conflicto armado permanente con sus vecinos. Ocurre que esos dos países son nuestros principales aliados comerciales. Los intereses nacionales también cuentan en los actos de gobierno. El Poder Legislativo y las organizaciones de la sociedad civil deben emitir opinión sobre las acciones y los ideologismos vinculantes de los gobiernos y candidatos, ya que las consecuencias de sus opiniones o ideologías las pagamos todos.

Fernando Brom

fernandobrom@gmail.com

Uso de la Hidrovía

A propósito de la nota en el suplemento Comercio Exterior sobre la Hidrovía, considero incorrecto el tratamiento que se le está dando a esta vía fluvial, máxime porque es aprovechada por 5 países. Y paso a explicar por qué. El campo, nuestra principal economía de escala, exporta sus productos fundamentalmente vía marítima a través de dos puertos: uno fluvial, en Rosario, y otro marítimo, en la zona de Quequén/Bahía Blanca; el primero está influido por las mareas del Paraná, que con las bajas lleva a que los buques salgan con sus bodegas sin completar, complementándolas en el puerto marítimo de Bahía Blanca, y esto lleva a elevar costos. La Hidrovía técnica y administrativamente debería ser manejada adecuadamente, de manera que los réditos que produzca le permitan mantenerse eficientemente y lograr que los buques operen con bodegas completas y, en consecuencia, vale aclarar que a mayor profundidad, menor consumo de combustible.

Miguel Schiavoni

DNI 10.460.622

Alquileres

El verdadero problema de los alquileres no es la ley, sino la política de subsidios del Gobierno, que tiene como uno de sus componentes principales el sostenimiento de salarios miserables. Para muchos rubros, como por ejemplo el caso del transporte público, la población accede a su utilización debido a que no paga el valor real de su pasaje, que de no recibir subsidios tendría un valor mínimo de varios centenares de pesos. No es así en el rubro alquileres, debido a que su costo debe ser afrontado totalmente por los inquilinos y donde se pone claramente de manifiesto que la verdadera causa que está obligando a muchísimos de ellos a dejar sus viviendas es dicha política de subsidios (cuyo fin último es el de mantenerse en el gobierno indefinidamente). Resumiendo: no se trata de problemas con la ley, sino que sencillamente una población con sueldos cada vez más miserables ya no está pudiendo acceder al pago del alquiler de su vivienda.

Héctor Ferazza

DNI 93.466.311

