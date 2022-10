Cartas de lectores: Carpetas; La vara, más baja; 17 de octubre

escuchar

Carpetas

Alberto Fernández preguntó a los empresarios en Idea: “en este gobierno, ¿alguién los mandó a espiar?” Seguramente se le pasó por alto que cuando allanaron en el sur la vivienda de la vicepresidenta había una gran cantidad de carpetas con seguimiento de jueces, políticos y empresarios

Cristina Sánchez

cristinasanchezcorreo@outlook.com

La vara, más baja

En el discurso del Presidente en el coloquio de Idea me desconcertó con que vara tan baja mide Alberto Fernández su gestión. Preguntó al público, lo más campante, si alguien de su gobierno los espió, les pidió coima, etc... muy seguro y orgulloso de que la respuesta es no. ¿Esos son todos sus logros? La vara con que nos medimos cada vez está más baja.

Ana Astigueta

DNI 12.431.271

17 de octubre

El 17 de octubre es una fecha icónica para los peronistas. Rememora el bautismo del justicialismo y alude a su inspirador: Perón. Sin embargo, hay varios actos distintos para exaltar ese acontecimiento parecen muchos. La justificación, tal vez, deba hallarse en que la memoria del líder de los “descamisados” no unifica, aún, los sentimientos de sus seguidores. Cada uno se adueña de las ideas que propició, las tamiza y metaboliza de acuerdo con su conveniencia. El Perón que propuso “al enemigo ni justicia” riñe con aquel que se autopercibió “león herbívoro”, se abrazó con Balbín y soñó con un gran acuerdo nacional. Las disidencias actuales responden, en gran medida, a las contradicciones del padre del movimiento nacional justicialista que, lejos de aglutinar posiciones, prefirió atomizarlas. Una estrategia que probablemente, si hoy viviera, procuraría enmendar en pos de la unidad de los argentinos.

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

Tres mujeres

Tres mujeres, tres ministerios. Sin dudas un hecho histórico. Alberto Fernández incorporó a su gabinete a Victoria Tolosa Paz, fracasada titular de la “Mesa del Hambre” para que solucione el problema desde el Ministerio de Desarrollo Social; a “Kelly” Olmos al de Trabajo Empleo y Seguridad Social, que ve con buenos ojos un impuesto a las viviendas desocupadas, y a Ayelén Mazzina como titular del ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, quién lideró un Programa de Gestión Menstrual Sostenible en el que trata la problemática de las personas menstruantes y no menstruantes.

El Titanic va rumbo al iceberg y en cubierta suenan los violines. Corrijo, los bombos.

Gabriel C. Varela

DNI 4.541.802

Hay futuro

Estimados conciudadanos y futuros votantes, a los que piensen que nuestro querido país no tiene futuro, les agradeceré que se hagan a un lado con su discurso pesimista, y le den paso a los que, cualquiera sea su edad, todavía tenemos esperanza en volver a ser un gran país. No les estoy diciendo que se vayan de la vapuleada república argentina, solo que se queden a un lado con sus opiniones negativas y apocalípticas y permitan que empiece a oxigenarse el aire de la esperanza. Si no lo hacen por ustedes, háganlo al menos por sus hijos, nietos o bisnietos, que son nuestros verdaderos soldados, aquellos que ya decidieron quedarse y se mantienen firmes defendiendo estoicamente su amado lugar en este mundo. “Fácil de decir, dificil de hacer... pero debe ser hecho”.

Mauricio Maurette

mau_rette@fibertel.com.ar

Cambios de reglas

El Gobierno de CABA tenía un convenio con el Automóvil Club Argentino por el cual éste último brindaría cursos de conducción y tomaría los exámenes teóricos y prácticos a los fines de obtener la licencia de conductor. Por tal motivo, inscribí a mis dos hijas y pagué el curso para que rindieran el examen de conducción en el Automóvil Club Argentino. Mis hijas terminaron el curso y estaban listas para rendir el examen, a cuyo fin, concurrieron a la sede de la avenida Libertador del ACA para sacar turno, momento en el que les informaron que no podían hacerlo porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires impuso cambios para obtener la licencia y el ACA ya no podía examinarlas. ¿Qué pasa con la gente que cursó, se asoció al ACA y hoy no puede hacer uso de lo que pagó? El ACA también se ve afectado, ya que cobró por un servicio que ahora no puede dar. El gobierno de CABA puede cambiar las reglas de aquí para adelante, sin duda. Lo que no es serio es que se cambien las reglas en la mitad del partido. Algunos creímos que el gobierno de CABA se diferenciaba del gobierno nacional. Ahora sabemos que no tanto.

Eugenia Oliver

DNI 18.531.257

Polémica

He advertido la pequeña polémica que se armó entre los lectores Jorge Augusto Cardoso y Sergio Stradolini ,respecto al “terrorismo en los 70″ y la disolución de la Cámara Federal en lo Penal en 1973. Sobre ello sólo puedo decir que, sin perjuicio de las razones de ambos, no cabe duda de que es muy fácil “opinar con el diario del lunes”. ¿O nos olvidamos, acaso, de todo lo que sucedía por aquel entonces, y de lo que sucedió inmediatamente después? ¿O nos olvidamos acaso de lo que sucede hoy? No sé, sólo me pregunto.

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Carriego en la música

En la excelente nota de Daniel Gigena se señala que ningún poema de Evaristo Carriego fue musicalizado. Le hago una corrección: en 1987 se publicó el excelente disco titulado “Se llamó Carriego”, autoría del músico Rubén Brenner, hijo del célebre productor artistico Ben Molar. Este disco, dedicado integramente a musicalizar los poemas de Carriego, es una verdadera gema a descubrir. Los arreglos fueron realizados por el maestro José Carli y en la orquesta participaron leyendas de la talla del zurdo Roizner en bateria, por ejemplo.

Juan Simeran

DNI 16.975.314

En la Red Facebook

Solo tres países tendrán más inflación que la Argentina en 2022

“¡Profunda tristeza! ¿Quiénes gobernaron este país durante 70 años? Así estamos”- Raquel Boggero

“Uno de los países más ricos del mundo gobernado por décadas por corruptos”- Ramón Coronel

“Todos los políticos deberían sentir vergüenza, los de todos los partidos que gobernaron en algún momento”- Guillermo Vidal

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION