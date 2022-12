Cartas de lectores: Cháchara, escenario, fecha de vencimiento

escuchar

El fallo por la causa Vialidad

¿Y si en vez de exponer con tanta ira y verborragia una “cháchara” antijudicial la vicepresidenta hubiera dedicado el mismo tiempo y la misma energía en explicarnos a todos los argentinos el origen de su fortuna? ¿No hubiera sido mucho más apropiado de un líder popular hablar con claridad de su enriquecimiento multimillonario y no patear la pelota al córner?

César Monicat

moc26@live.com.ar

Escenario

Hoy el pueblo argentino está de fiesta; más allá de que si el fallo fue benigno o no –todo lo puede revisar Casación–, lo importante es que este vio la luz, como algo inédito y un acto de valentía y solvencia del tribunal, y especialmente de los fiscales. ¿Qué habría pasado si el escenario fuera contrario a este hecho tan alentador? Pues, pesimismo y depresión sobre el futuro de nuestro querido país. Hoy creo en Dios.

Víctor Manuel Monti

victormanuelmonti@gmail.com

Fecha de vencimiento

¿Cristina condenada o beneficiada? Un fallo benévolo, pero habrá que tener en cuenta que enjuiciar a una persona que ejerce el cargo de vicepresidenta de la Nación no es tarea fácil. No hay que saber mucho de abogacía para darse cuenta de que en la Argentina durante muchos años existió una asociación ilícita. Las innumerables pruebas expuestas por el fiscal Diego Luciani dejan de manifiesto que la corruptela existió. Las evidencias son abrumadoras. Por lo cual se desprende que el fallo se ajusta a derecho, y deja transmitir un mensaje encriptado por los jueces que bien podría decir “impunidad nunca más”. Párrafo aparte hay que destacar los dichos de Cristina Fernández, quien para desligarse de las imputaciones en su contra, argumentó que “Lázaro Báez era un amigo de Néstor Kirchner en los negocios”. Dejando entrever que ella no tenía nada que ver. Y si el empleado de banco –que era un monotributista (pequeño contribuyente) antes de que gobernara el kirchnerismo– se convirtió en pocos años en un supermillonario, al ganar todas las participaciones en las obras viales que había en el sur, queda claro que hubo sobornos. Y que todas las licitaciones fueron una farsa.

Posdata: habría que recordarles a ciertos funcionarios que se creen impunes y amigos de lo ajeno que el poder no es absoluto e indefinido, muchas veces tiene fecha de vencimiento.

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

1985, 2022

En 1985 los argentinos les dijeron basta a los golpes militares. En 2022 le dicen basta a la corrupción política.

Raúl Davaro

DNI 13.214.899

Recuperar lo robado

El veredicto en la causa Vialidad fue una condena a CFK y a otros miembros de su gobierno. Muchos se alegran de ello. Sin embargo, más que la condena a algunas personas en particular, creo que es importante que se recupere lo robado. Se dispuso un decomiso de 84.000 millones de pesos a los condenados, pero no se dan detalles de dónde provienen esos bienes ni cómo se hará el decomiso y a dónde irá a parar el dinero. Dada nuestra escasez de dólares y consecuente dificultad para afrontar deudas, creo importante que los medios de comunicación se centren en ello e informen con detalle acerca de todo lo que se refiere a una posible recuperación monetaria.

José Deym

deymjose@gmail.com.

La Navidad

El artículo de Verónica Parselis publicado en la nacion el 6 de diciembre que se titula “La Navidad y los valores que nos humanizan” debo decir que reconforta el espíritu sin temor a exagerar. Su lectura –que humildemente recomiendo– me confirma en la más firme convicción de que la lucha actual debe tener por principal objetivo la recuperación de esos valores que cimentaron nuestra cultura occidental y cristiana. No se trata ya de solo diferencias ideológicas, sino de defender a toda costa nuestra identidad cultural, que se encuentra tan seriamente amenazada y, muchas veces, de las más subrepticias maneras.

Ruego a Dios para que en esta ya cercana Navidad nos reorientemos de verdad hacia el amor, don que como dice la autora en palabras de Borges “nos deja ver a los otros/como los ve la divinidad”.

Juan Segundo Areco

DNI 7.609.988

Tarifa del agua

AySA es una empresa del Estado deficitaria, a pesar de que aplica tarifas arbitrarias y que se nutre de fondos del Tesoro, acumulando los déficits del estado en forma progresiva y alarmante. Es escandaloso el aumento que ha venido aplicando en los últimos meses, estando los habitantes de la ciudad cautivos de un servicio sin poder tener la posibilidad de “medir el consumo”, ya que sistemáticamente esa empresa y sus “socios” del ente de control correspondiente se niegan a colocar medidores. Ello podría demostrar el consumo real y no el que arbitrariamente se le ocurre aplicar a AySA a través de una fórmula que le sirve para cubrir su déficit por ineficiencia e ineficacia. Ejemplo: en marzo de este año facturaban, con reclamos anteriores por considerarlo abusivo, $4489,67, aumentado lentamente hasta llegar a $14.797,15 (o sea, 229,58% en apenas ocho meses), monto que aparece en la página del home banking, donde se debita mensualmente, con vencimiento el 28 de diciembre. A su vez, es inmoral facturar con ese vencimiento, cuando la factura anterior fue debitada con vencimiento el 2 de diciembre. O sea que, aparte de aplicar montos que no tienen ni lógica ni razón de ser, salvo la impericia en el manejo empresario, se toman otra arbitrariedad de cobrar dos facturas en un mismo mes.

Ya no se trata de un “ajuste”, es la demostración de cómo un Estado atrofiado y burocrático no tiene capacidad de gestión en empresas de servicios. ¿A quién le reclamamos?

José González Eiras

DNI 4.381.262

En la Red Facebook

El mensaje de la cancillería argentina por el fallido golpe de Estado en Perú

“Siempre para el lado contrario...”- Gabriela Font

“La cancillería argentina no debe opinar sobre un tema de estado de un gobierno extranjero. ¡Dejen de hacer papelones!”- Ricky Klatu

“Nuevas elecciones, señores”- Anny Landa

