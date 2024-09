Cartas de lectores: Claridad, Grameen Argentina, Melina Furman

Escuchar

Claridad

Hemos asistido a la sesión de la Cámara de Diputados en la que se ratificó el veto del presidente Milei negándoles un ajuste a los jubilados y a la del Senado en la que se aprobó un aumento del presupuesto universitario, que ya se anunció que también será vetada. En ambos debates, los discursos de la oposición escuchados fueron desde la más sensiblera demagogia hasta la más grotesca ignorancia. Nadie aportó datos, cifras, presupuestos, necesidades, obligaciones o sólidos argumentos en favor de ambos aumentos. Quedó muy en claro que el kirchnerismo tiene como único objetivo impedir que la Argentina ingrese al ya bastante avanzado siglo XXI. También resultó muy evidente que solo existe un camino para lograrlo: la unión de LLA, Pro, UCR y otros grupos minoritarios. Por ahora habrá que dejar de lado apetencias personales, egos y diferencias ideológicas. El kirchnerismo está grogui, pero, como ha ocurrido en muchas oportunidades en la historia del boxeo, un golpe lanzado al azar termina en el KO del casi seguro vencedor.

Dependemos de la inteligencia y el sentido común de los mencionados. Los argentinos que pretendemos un país moderno, próspero y con trabajo los acompañamos.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Grameen Argentina

Comenzaban a transitar los primeros días de 1999 y un grupo de amigos miembros de una consultora recibimos una convocatoria fuera de lo común a otra reunión a realizarse con Pablo Broder, el mentor de la idea de Grameen Argentina. Ante una pequeña pero entusiasta concurrencia, expresó: “Por favor, lean este libro (Hacia un mundo sin pobreza, de un ilustre desconocido hasta el momento, Muhammad Yunus), y nos volvemos a juntar a hablar sobre el tema”. En la siguiente reunión la decisión era inequívoca, atrapante y por qué no desafiante. ¡Adelante! La magia del incipiente e-mail comenzó a revolucionar la historia. El intercambio de correos entre Yunus y Broder pasó a ser algo casi cotidiano. Los hechos se sucedieron tanto ininterrumpida como inesperadamente. Reunión entre ambos en Buenos Aires, el boom de la Feria del Libro, el apoyo del diario la nacion en la figura destacada de Germán Sopeña, el compromiso concretado del encuentro en Bangladesh entre ambos y su designación como representante. Ahí surge la impronta de Norberto Kleiman. Era “el” amigo y hermano del alma, su compañero de escuela secundaria (Hipólito Vieytes, del cual casualmente yo también egresé). El queridísimo Norberto, personaje luchador, simpático y fanático número uno de Grameen. Lamentablemente nos queda el recuerdo de un genio de la vida. Yunus fue honrado como Nobel de la Paz y actualmente ha sido convocado para estabilizar el barco de un convulsionado Bangladesh. Méritos y capacidad le sobran. Este mes se cumplen 25 años de la creación formal de la Fundación Grameen Argentina, que ya llevaba unos meses de fogueo, charlas, entrevistas, viajes, capacitación sobre el terreno en Bangladesh, enseñanzas, pero sobre todo el contacto directo con la pobreza profunda en el marco de una de las peores crisis vividas por los argentinos.

Fruto de los ideales, esfuerzos, sacrificios y tesón de sus fundadores, de los que nos apoyaron con sus aportes y del descomunal trabajo de sus seguidores, hoy es el orgullo que a todos nos representa. Orgullo de haber podido cambiarles la vida a miles de argentinos, de permitir que nos copiaran y de que esto se expandiera a lo largo y ancho de nuestro país, llegando incluso a hermanos latinoamericanos con nuestra experiencia y nuestros capacitadores. No es lógico ni prudente mencionar a nadie en particular porque caeríamos en el error de olvidarnos de algún nombre. Agradezco a Dios haber compartido muchísimos años con ellos, al igual que a todos los demás que pasaron y no permanecieron, y a los que hoy llevan adelante esta maravilla.

Horacio Lomoro

horacio_lomoro@uca.edu.ar

Melina Furman

Quisiera recordar a la joven bióloga (UBA) e investigadora del Conicet Melina Furman (1975-2024). Ella fue una gran divulgadora científica argentina, a quien no conocí personalmente, pero cuyos conceptos me acompañan desde hace años, citándola en cuanto artículo educativo pudiera escribir, y por tal motivo la siento como parte fundamental de mi vida profesional. Ella me enseñó el concepto de alfabetización científica, que podemos asociar a llevar la ciencia a un plano cotidiano. La ciencia debe tener valores y propósitos, siendo clave debatir y tomar decisiones en la evidencia y el conocimiento. En un momento en que hay abundancia plena de información al alcance de todos, ella enfatizaba que tenemos que encauzar ese caudal en un marco conceptual bien definido, en otras palabras, ciencia con ideología e impacto social.

Gracias, Dra. Furman, por todo lo que hizo por popularizar la ciencia experimental, marcando el camino a nosotros, los educadores, que a diario entramos en las aulas para motivar cada día más a nuestros alumnos.

Aldo Mario Giudice

DNI 17.902.259

Esperanza

Durante 40 años mi marido aportó a la Anses, siendo bancario, con las más altas categorías. Como corresponde en nuestra castigada Argentina, tiempo después de su fallecimiento me vi obligada a iniciar un largo proceso administrativo y luego un eterno proceso en sede judicial con el fin de lograr un reajuste de aquella pensión. Durante aquel proceso surgió la llamada reparación histórica, la cual durante ocho meses cobré, pero que, al no renunciar al proceso judicial iniciado, me fue retirada. Desde el mes siguiente hasta la fecha me acreditan la suma correspondiente a la reparación histórica y me la descuentan. Ni chicha ni limonada. Macabro juego para una abuela en las postrimerías de su vida.

Luego de quince años de laberínticos procesos, al fin, obtuve sentencia definitiva y favorable en 2023. Recuerdo aquel momento cuando mi abogado me lo comunicó. Se acabó, pensé, mientras mi mejilla derecha sostenía una lágrima agridulce mezcla de alegría, bronca y alivio.

Ingenua, pienso ahora. Parece que con 95 años no aprendí nada. Es al día de hoy que la Anses hace caso omiso de lo ordenado por un juez de la Nación y no procede a liquidar el reajuste otorgado. ¿Hasta cuándo tendré que esperar, señores de la Anses? Es redundante mencionar que la situación económica no es la ideal para un pensionado. Me niego a perder la esperanza, que no es solo mi nombre, si no algo intrínseco en mí.

Lucía Esperanza Noguera

DNI 2.615.922

En la Red Facebook

Analizan cambios en los octógonos negros de los alimentos

“Por qué cambiar, uno compra y decide, la libertad no es cambiar todo...”- Luis Omar Flores

“Gracias a los octógonos llamativos identifiqué más asertivamente qué no consumir”- Luis Francisco Gómez

