Cartas de lectores: Claridad, quinta columna, “La machi”

“Como hacen los peronistas” fue la frase de la presidenta de la comunidad de Madrid para dejar claro y explícito el camino a la ruina del populismo. ¿Nos quedará claro a nosotros?

Quinta columna

Para los que han seguido o se han informado sobre la Guerra Civil Española, deben recordar que durante las operaciones militares, el general Mola refirió que cuatro columnas “nacionales” se dirigían hacia Madrid para tomar esa ciudad. Y que mencionó también a la quinta columna, formada por revolucionarios que solapados dentro de Madrid luchaban o trataban de desmoronar la resistencia republicana de la defensa de la capital. Escuchando al diputado Facundo Manes atacar sin cortapisas a Mauricio Macri, expresidente y fundador de Pro –integrante de la coalición Juntos por el Cambio, a la que pertenece Manes–, no cabe otra idea que este personaje trata de destruir lo que se oponga en su camino para lograr su sueño de ser el candidato a la presidencia en 2023. No es la primera vez que Manes se muestra como quintacolumnista: su intento de formar un armado electoral en Córdoba, por fuera de la coalición a la que pertenece, demuestra que su individualismo y su ambición personal son más fuertes que su compromiso con su partido y con Juntos. Si el señor Manes no está conforme o no se siente representado por la agrupación que lo votó y lo llevó a la banca de diputado nacional, debe buscar otro camino.

“La machi”

Por un programa de televisión de LN+ me enteré de que “la machi”, la curandera de los “mapuches” que operan en la Patagonia, y que son declarados enemigos de la Nación Argentina, ya que no solamente no reconocen al Estado Argentino sino que además se consideran en guerra contra nuestro país, ejerciendo un activo terrorismo, cobra varios planes sociales otorgados por el Estado Argentino, Estado que ellos combaten. Si bien es posible que cuando se le adjudicaron esos planes sociales, el funcionario de turno no conociera la personalidad ni la ideología de esa joven, ahora que todo queda a la luz del día, no es posible seguir manteniendo esa situación. Por ello entiendo que o bien se les quitan esos beneficios a esa terrorista enemiga de la Nación Argentina o el funcionario de turno que tiene la facultad de suprimir esos beneficios debería ser investigado y juzgado por traidor a la patria.

La patria indefensa

En una excelente nota publicada el sábado pasado, Héctor Guyot concluye que “sin autoridad, sin ley, el país se desliza hacia un virtual estado de anarquía”. Asistimos a un penoso espectáculo de violencia, colegios secundarios tomados, acampes en la vía pública, empresas bloqueadas al borde del cierre. En el sur, el terrorismo secesionista disfrazado de “mapuche”, con apoyo y presencia de jerarcas montoneros, ataca a las fuerzas de seguridad, que tienen orden de no responder. Detrás de todos esos fenómenos se encuentra la izquierda revolucionaria, a quienes se les entregó en 2004 el diseño y manejo de una política de derechos humanos que mantiene desde entonces a la Justicia Federal abocada al juzgamiento de las más bajas jerarquías de las Fuerzas Armadas y de seguridad por hechos ocurridos hace 50 años, mientras sufre la sociedad el flagelo de la corrupción y el narcotráfico. El descalabro económico, la pobreza, la indigencia, la demolición de la familia, la gigantesca corrupción y la inacción tanto de la Justicia como de las fuerzas federales son fruto de esa alianza que le ofreció el kirchnerismo, y que los encuentra unidos en busca del caos, funcional al plan de impunidad de Cristina Kirchner.

Desde esta asociación hemos venido denunciando desde hace más de una década que la distorsión de los principios del derecho con el fin de reabrir los juicios de los 70 llevaría a la claudicación y sometimiento de la Justicia Federal, como parte del plan de saqueo del Estado y demolición de los principios republicanos. Estamos padeciendo sus efectos, un Estado fallido y una patria indefensa. Urge acabar con el populismo y restablecer la Justicia para alcanzar la concordia política.

Terroristas liberados

Refiriéndose a una carta anterior del señor Brunetta, el lector Sergio Stradolini manifiesta que él en la década del 70 “habría combatido al terrorismo con la ley en la mano, como se hizo en Italia o Reino Unido, y al final del proceso habría compartido la lista completa de cada detenido con los motivos de su detención”. Quizá porque no vivió esos tiempos o bien porque no ha estudiado la historia, el lector ignora que eso fue lo ocurrido entre 1971 y 1973, pero el mismo día en que el expresidente Cámpora asumió la presidencia todos los condenados con la ley en la mano fueron liberados y poco tiempo después volvieron a sus actividades terroristas, entre ellas, asesinar al juez Jorge Vicente Quiroga, quien había firmado buena parte de las sentencias. Posiblemente, ante el fracaso de la vía legal, la orden política emitida más tarde por el gobierno constitucional habló de aniquilar a los violentos. Cabe señalar que nada justifica los métodos utilizados por el gobierno militar y la desaparición de personas. Debieron ser juzgados públicamente y condenados por sedición bajo el código de justicia militar.

Fin de semana largo

Quiero expresar mi máxima indignación de que fabriquen artificialmente este fin de semana largo incluyendo viernes y lunes. ¡Como si la Argentina se pudiera dar estos lujos! No lo hace ningún país serio del mundo y las autoridades nacionales que fabrican estos fines de semana no piensan en los que trabajan y los que tienen que pagar estos trabajos. Espero que el próximo gobierno elimine estas medidas que parecen populistas, pero no lo son porque perjudican a la clase trabajadora y a los que dan trabajo. Que me disculpen los hoteles y lugares de esparcimiento, que sí van a tener bastante trabajo y merecido también.

La FDA de EE.UU. aprobó un fármaco contra la ELA que reclamó Esteban Bullrich

“¡Qué bueno es leer noticias como estas!”- Hila Marzol

“Gracias Esteban por tu lucha. Dios cure tu enfermedad”- Ana Ramona Demarchi

