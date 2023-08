escuchar

Cuatro hechos

El oficialismo basa su campaña electoral en cuatro hechos que justifican la desgraciada situación actual. El primero es la herencia recibida, y efectivamente debe ser difícil prometer bonanza después de tras años de gobierno desastroso. El segundo es la pandemia. Habría que avisarles que ya terminó y que pueden volver a la Casa Rosada y a los ministerios. El tercero, la guerra, fue cruenta y dura, pero si la batalla de las PASO lo fue, imaginémonos lo que se viene. Y por último, la sequía, será la de ideas y propuestas de sus integrantes.

Roberto de León

DNI 14.255.432

Inundaciones

La naturaleza desmiente la cháchara política. En este gran temporal, los arroyos entubados Medrano, Vega y Maldonado no desbordaron: en CABA se realizaron obras importantes y continuas durante los últimos años. Pero La Plata y buena parte del conurbano bonaerense quedaron otra vez bajo el agua: allí no se hicieron obras.

Luis Vergani

DNI 7.756.698

Dolarizar pone límites

Aquellos que expresan una crítica desfavorable a la propuesta sobre dolarizar la economía hecha por el candidato Javier Milei no logran más que evidenciar el nerviosismo que les provoca no poder elaborar una alternativa superadora que acerque confianza a las principales angustias y preocupaciones de los argentinos. A partir de ello, es posible empezar a imaginar una Argentina restringida en la capacidad discrecional de los políticos, tanto gobernadores, ministros y legisladores, de decidir sobre el financiamiento del gasto estatal desmedido, a través de la obtención de recursos internos por vía de la emisión monetaria para el financiamiento irresponsable del tesoro. El impuesto inflacionario, el desfinanciamiento de la calidad educativa, el incremento de la inseguridad y el deterioro de la infraestructura y la capacidad productiva instalada no son más que el resultado de las medidas populistas de los últimos 20 años sin una contrapartida de generación de valor económico de largo plazo. Como consecuencia de ello, no es plausible creer que existe un proyecto de desarrollo económico sostenible basado en dichas propuestas, sino más bien un cuento chino.

En conclusión, la dolarización es sencillamente una limitación natural a los excesos persistentes e irresponsables de los políticos de turno, que justifican sus acciones a la luz de un bien social imaginario, con el único fin constatable de favorecer el interés económico particular de su propio grupo social, bien llamada hoy la “casta” política.

Christian Hoter

DNI 25.567.481

El futuro

Señora Bullrich, señor Rodríguez Larreta, como simpatizante de JxC, debo decir que hasta el domingo que se realizaron las PASO lo que ustedes mostraron a sus electores fue un asco, sí, un asco. Si bien este término es vulgar y muy potente, no encuentro otro para definir su comportamiento político hasta esa instancia. Y tan cierto es lo que digo que está claro que por ese motivo han perdido una inmensa cantidad de votos. Esto lo saben perfectamente. Ahora nos encontramos frente a la segunda y decisiva elección, donde se juega el futuro de la gente de carne y hueso que están por encima de los pronósticos de las mediciones con los que ustedes especulan. Creo que en este punto coincidiremos en que la prioridad absoluta que nos debe desvelar es lograr que quienes nos han llevado al infierno político, social y económico en el que hace tantas décadas nos encontramos inmersos es a quienes hay que desterrar para siempre del poder. Y también que si pretendemos un cambio real y profundo, esta gente deberá quedar al margen, por lo menos de los cargos ejecutivos. Para lograr ese objetivo se impone la realización de una fuerte y estrecha alianza con aquella otra fuerza política con ideas similares a las de JxC, a la que tan bien les fue en la PASO, que no solo les permita acceder al poder, sino que además puedan lograr la fuerza legislativa necesaria para conseguir los cambios que todos sabemos deben hacerse. Para ello se necesitará una contundente mayoría legislativa que hoy lejos están de tener. Para lograr ese acuerdo es necesario que ustedes depongan las bandera de la arrogancia, de los intereses personales y sectoriales y dejen atrás los egos. Estoy persuadido de que de no lograrse ese acuerdo, no se podrá cumplir con el objetivo deseado por todos nosotros, los hombres y mujeres que sufrimos día a día los desaciertos de los políticos. Sería bueno que para ello buscaran inspiración en personajes como Gandhi, Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, por citar algunos ejemplos, quienes dejando de lado sus personas solo querían el bien común. Y es la búsqueda de ese bien común la única razón de la existencia de la política y de los políticos, aunque contrariamente a ello, hoy la realidad nos muestra qué lejos estamos de esa verdad.

Les rogamos entonces que, en una encrucijada tan apremiante como la actual, hagan lo correcto y necesario para lograr el cambio que queremos y necesitamos. De no hacerlo así los argentinos seguiremos viviendo injustificadamente una realidad de padecimientos, y ustedes serán los únicos culpables.

Horacio Parma

hparma@parmapena.com.ar

El voto en la Antártida

Ante las amenazas del ministro Walter Correa al personal civil y militar (compuesto por mujeres, hombres y familias) de no relevarlos por el triunfo de Javier Milei en las Bases Antárticas Permanentes, me siento personalmente agraviado como oficial del Ejército y piloto de helicópteros que ha participado en diez Campañas Antárticas de Verano a bordo del rompehielos Almirante Irízar. Correa ignora que el personal antártico realiza un invalorable servicio a la Nación, custodiando el sector argentino del continente blanco, realizando tareas logísticas, científicas y de cuidado del medio ambiente. Entre 1986 y 2004 pude ver el desempeño de ese valioso capital humano en un medio muy hostil, sin población humana autóctona, efectuando relevos por helicóptero y abasteciendo a todas las bases, desde Orcadas a Marambio. Mal que le pese a Correa, no es posible determinar que por el ejercicio del derecho ciudadano del sufragio el personal de Instituto Antártico Argentino y de las FF.AA. sea discriminado y, aún peor, amenazado por no haber elegido al candidato de su signo político.

Daniel Troncatti

dtroncatti@icloud.com

En la Red Facebook

Confirman nuevos aumentos en las tarifas de luz

“No hay problema: los kirchneristas ahora lo pagan contentos y calladitos”- Fabiana Mancuso

“¿No era que el de los tarifazos era ‘ah, pero Macri’?” -Miguel Antoniazzi

