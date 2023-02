Cartas de lectores: Daño a la educación; diálogo: con las mafias, no; generosidad con pobreza

escuchar

Carta de la semana

Daño a la educación

Días antes de comenzar un nuevo ciclo lectivo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires debería analizar la situación de las escuelas públicas de gestión estatal, principalmente de los lugares más humildes, como La Matanza, donde me desempeño como docente. En estas últimas semanas se realizan las inscripciones en las escuelas privadas para el presente ciclo lectivo, y se observa como nunca antes el pase de estudiantes de escuelas estatales a privadas. La mayoría de las familias aducen que lo hacen porque en las escuelas estatales los niños tienen pocas horas de clases o muchas veces ni siquiera van al colegio porque no tienen docentes. Haber cerrado las escuelas 2 años y el hecho de bajar la exigencia como política de Estado han generado un daño enorme a la educación en la provincia. Los responsables son sin dudas los sindicalistas, que hacen silencio ante esta situación, y las máximas autoridades del gobierno provincial.

Leonardo Manuel Álvarez

DNI 26.165.961

Diálogo: con las mafias, no

Con dolor, debo decir que el reciente comentario de Esteban Bullrich, una persona de moral intachable, me resulta sumamente confuso. Si se refiere a dialogar con gente que piensa diferente pero es sensata y coherente, sin duda tenemos plena coincidencia. Sin embargo, si también se refiere a dialogar con fanáticos, necios o corruptos, considero que sería una verdadera pérdida de tiempo. A las pruebas me remito. Basta con ver los resultados obtenidos por Horacio Rodríguez Larreta después de dialogar meses y meses con las organizaciones piqueteras. Coincido totalmente con Patricia Bullrich: no hay espacio para dialogar con las mafias, ya que “son parte del problema y profundizan las crisis de nuestro país”. Si realmente pretendemos que nuestros hijos o nietos tengan un futuro promisorio, el cambio debe ser ya y ahora, no podemos perder ni un segundo. La situación del país no lo resiste.

Horacio De Vita

DNI 10.203.995

Generosidad con pobreza

Permanentemente se discute si la Argentina debe o no recibir a una inmigración que es tanto oportunista, por razones de salud o educación, como también urgente y humanitaria, por provenir en general de pueblos en guerra, muchas veces despojados de todos sus bienes y de su libertad. Creo que hay que diferenciar las cosas, y que es un debate que nos debemos como sociedad, ya que la Argentina de hoy no es la misma que aquella que recibió grandes contingentes inmigratorios. Estamos empobrecidos. Como disparador de este debate estamos transitando algo que nunca se dio, hay sectores de la población que tienen trabajo registrado, o sea en blanco, y están muy por debajo de la línea de pobreza. Y esa persona paga impuestos, que se usan entre otras cosas para pagar la carrera universitaria o la atención médica de extranjeros, que solamente vienen por la laxitud de nuestros controles y una excesiva generosidad, que no es recíproca internacionalmente. Pensemos.

Marcos A. Evans

DNI 14.062.331

Decadencia cultural

Las vacaciones ya casi terminaron, pero es muy común ver en las playas del Municipio de la Costa (no sé si en otras también) gente (de poca educación y ningún registro del otro) que va a la playa llevando un bafle portátil por el que se emite, a todo volumen, música de cumbia y reggaetón, perturbando la tranquilidad de los demás veraneantes, que quieren tomar sol en el silencio de la playa o al menos disfrutando del murmullo del mar. Hay carteles que lo prohíben, pero ninguna autoridad aparece jamás para impedir esta práctica. Los medios se refieren seguido a la pobreza económica que azota al país desde hace más de 20 años, yo les sugiero que informen sobre la decadencia cultural que nos afecta desde hace más de 50 años.

Luis Buero

DNI 10.136.944

El huevo de la serpiente

El 26 de mayo de 1973, el Congreso nacional, integrado por peronistas y radicales, amnistió a los terroristas juzgados por la ex Cámara Federal en lo Penal de la Nación, disuelta el mismo día. Por primera vez en la historia, la amnistía no fue condicionada a la deposición de las armas y el cese de la acción revolucionaria. Presencié guerrilleros encapuchados y armados en la Casa Rosada y jurar a un juez de la Corte, al son de “a la lata, al latero, Masnatta el montonero”, mientras seguía secuestrado el contraalmirante Áleman. Durante los 23 meses de funcionamiento de la ex-Cámara (15/7/71 al 25/5/73), con jurisdicción en todo el país, no hubo desaparecidos ni denuncias de irregularidades, y sus sentencias no fueron apeladas. La tragedia consecuente vino después: el informe del Dr. Rabossi -a cargo de la Conadep- indicó que se produjeron 19 desapariciones entre el 25 de mayo de 1973 y diciembre de 1973; 50 durante 1974; 359 durante 1975, y 549 antes del 24 de marzo de 1976. Total: 977 desapariciones durante el gobierno constitucional del mismo signo político que el actual, gobierno que no recurrió a la Justicia para reprimir al terrorismo, sino a las FF.AA., preparadas por el Estado para la guerra, con la Itaka bajo el brazo en lugar de la ley. El gobierno militar que siguió continuó la metodología de ese gobierno constitucional.

La ex-Cámara pagó caro su “atrevimiento”, porque los guerrilleros liberados asesinaron al exjuez Jorge V. Quiroga; secuestraron 20 días al secretario Carlos Bianco; fallaron milagrosamente los atentados contra los exjueces Carlos Enrique Malbrán y Eduardo Munilla Lacasa; y el exjuez Jaime Smart está detenido desde hace 15 años, falsamente imputado de delitos de “lesa” por la Justicia pergeñada por el gobierno kirchnerista desde 2003. En 1985 la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares justificó la creación de la ex-Cámara, ponderando enfáticamente su eficacia, y criticó duramente la amnistía de 1973, “cuyos efectos, apreciados con perspectiva histórica, lejos estuvieron de ser pacificadores...” (La Sentencia, To. 1. Pág. 68, y To. II, Pág. 739).

¿Cuántos huevos más habrá puesto la serpiente desde aquella amnistía de 1973?

Enrique Munilla

Integrante de la ex Cámara Federal en lo Penal de la Nación

DNI 4.433.538

Borrón y cuenta nueva

El próximo gobierno debe tener un plan bien pensado y cuatro o cinco ministerios, no más. Coordinar bien las áreas de seguridad, justicia, salud y economía. Lanzar una bomba mediática tipo “traslado de la capital” para entretener al vulgo durante 100 días. Mientras tanto, arrasar con todo, borrón y cuenta nueva.

Gaspar I. Gazzola

DNI 11.775.909

Aerolíneas Plus

Adhiero a lo expresado por el señor Adolfo Ablático en su carta en la que narra su experiencia negativa para realizar el canje de sus millas por un pasaje en Aerolíneas Argentinas. El sistema de fidelización de la compañía aérea nacional denominado Aerolíneas Plus es de antigua data y en el pasado fue muy beneficioso para los pasajeros frecuentes, sobre todo para canjear las millas acumuladas para realizar vuelos internacionales. Actualmente es casi nula la posibilidad de hacerlo dado que es escasa la oferta de pasajes para obtenerlos con millas, a lo que se suma que es más elevada la cantidad requerida de ellas para tal fin. Esta realidad sobre el canje de millas es una muestra más del paupérrimo gerenciamiento de la línea aérea estatal y conlleva a considerar que la denominación más acertada para el sistema sería “Aerolíneas Bluff”.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Mural de Páez Vilaró

El artista uruguayo Carlos Páez Vilaró regaló un diseño suyo denominado “Homenaje a Buenos Aires”. En 1989 se realizó un mural al aire libre (en esa época aún era la municipalidad) sobre la medianera de un edificio en la intersección de la avenida Figueroa Alcorta y Tagle. Todavía pueden apreciarse la sonrisa de Carlos Gardel (a pesar de que una publicidad mutiló su sombrero) y otros rasgos representativos de los porteños: la corbata simboliza al Obelisco; el puerto; una pareja bailando tango; el jockey Leguisamo sobre su caballo; Maradona y sus gambetas; el Congreso y el Cabildo, los canillitas y más. La ley 5150 de CABA lo incorpora como bien integrante del patrimonio cultural. La norma remite a la ley 1227 de la misma jurisdicción, cuyo objeto consiste en ser el “marco legal para la investigación, preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Pccaba)”. Los bienes que integran el patrimonio de CABA, sin importar su titularidad, son aquellos que definen la identidad de los habitantes de la ciudad. Su protección está a cargo de la Secretaría de Cultura de CABA. Notas publicadas en otros matutinos alertan sobre la construcción de un nuevo edificio en esa mítica esquina, por lo cual el mural de Páez Vilaró se borraría definitivamente, si bien se menciona que la ciudad estudia “reubicarlo”, pero no han comunicado el lugar. Los porteños estamos a la espera de una definición pública por las autoridades competentes sobre el destino que le darán a este bien, patrimonio de la ciudad. ¿O tendremos que despedirnos definitivamente de él?

Dolores Lavalle Cobo

DNI 18.412.022

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION