Cartas de lectores: Debates maratónicos, el pacto, motochorros

escuchar

Debates maratónicos

La prolongación inevitable de los debates parlamentarios sobre temas muy técnicos o controvertidos, como el reciente tratamiento del presupuesto nacional enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, hace que estas sesiones sean una pesadilla y una verdadera carrera de resistencia, donde las discusiones casi siempre continúan hasta entrada la mañana siguiente, muchas veces sin llegar a analizar, por cansancio, temas técnicos o agregados a último momento. Caemos así en un espectáculo lamentable: cabeceos torturantes, desconcentración, abandonos por sueño… ¿Es necesario? Si previamente se establecen medidas que eviten ese espectáculo, como pedir un cuarto intermedio hasta el día siguiente o establecer horas límite al funcionamiento de la sesión, podría ser posible terminar con esa costumbre solo justificable en una emergencia. Y, sobre todo, facilitaría a los ciudadanos seguir el debate y la trayectoria de sus representantes. La calidad de la democracia se mide por la transparencia y queda opacada cuando las luces adormecen en vez de iluminar.

Sofía de Laferrere

Marie Luise Martin Aerts

Dora Moneta

Comisión Directiva Fundaedu

fundaedu.cuida@gmail.com y siguen las firmas

El pacto

El renovado ataque del kirchnerismo a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi se enmarca dentro de la embestida contra el Poder Judicial formulada desde el inicio de la gestión de Néstor Kirchner en 2004 contra la Corte Suprema, continuada luego contra la Cámara Federal de Casación Penal y otros jueces y fiscales federales que los investigaban. Su fin, revelado documentadamente entre otros por el libro El pacto Kirchner-Verbitsky, de Justicia y Concordia, fue el de asegurar la impunidad de la corrupción estatal, la reapertura ilegal de los juicios del odio contra quienes combatieron al terrorismo en los 70 y la persecución a funcionarios del gobierno macrista. Lamento que tantos hayan tardado tanto en advertirlo.

Ricardo Saint Jean

DNI 10.924.885

Motochorros

Con relación a la carta del señor Bobbio, quisiera aclarar que los motochorros de la ruta no siempre van de a dos arriba de una moto. En mi caso eran tres ladrones, cada uno en una moto. Operan a lo largo de varios kilómetros hasta lograr su objetivo. Primero eligen, luego persiguen y por último roban. Nos abordó en la Panamericana un hombre solo en una moto, por la izquierda de la mano más rápida, casi pegado al guardarraíl. Su tarea era empujar, arriar mi auto fuera de la autopista. Me encerraba de a poco para desviarme de carril hacia una salida de la Panamericana, donde lo esperaban sus colegas en otras motos, para robarnos. Pueden abandonar una moto para llevarse un auto. Gracias a la destreza de mi hija y acompañante, quien me obligó a ubicar el auto en el carril central de la Panamericana y hacernos visibles, el hombre nos abandonó, no sin antes reunirse frente a nuestra mirada con sus otros dos socios, que subieron a contramano por una bajada de la Panamericana y se detuvieron metros delante nuestro durante unos instantes, observándonos. Esto ocurrió un domingo al mediodía, desde el km 50 hasta el km 56.

Carolina Rawson

DNI 12.491.898

Desarrollo sostenible

Con respecto a los dichos vertidos en sus cartas por varios lectores sobre la supuesta posición frente a la ganadería del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, durante la Cumbre de Alcaldes, que sostienen que propuso consumir menos carne para disminuir el cambio climático y que quiere prohibir la actividad, los desmiento categóricamente. Durante la Cumbre C40, evento sin precedentes en la Argentina que reunió no solo a más de 120 alcaldes de las ciudades más importantes del mundo, sino también a líderes empresariales, filántropos, jóvenes activistas y científicos de todo el planeta, se escucharon múltiples voces diversas con el fin de compartir ideas, mostrar soluciones innovadoras y unirse en pos de crear un futuro sostenible, próspero y equitativo. Desde nuestra visión, el sector agroindustrial argentino efectivamente puede ser parte de la solución al cambio climático, contribuyendo a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello es necesario elaborar estrategias de forma conjunta entre el sector ambiental y el agropecuario, con información científica consistente y haciendo uso de procesos que incluyan buenas prácticas agropecuarias. Bajo este esquema podremos lograr la necesaria transición hacia modelos de producción más sostenibles, que garanticen tanto la competitividad del sector como el uso más eficiente de los recursos naturales. Este espacio político cree en un sector rural que ha mostrado gran capacidad de innovación y adaptación y que será sin dudas capaz de adoptar masivamente modelos de buenas prácticas sostenibles desde el punto de vista ambiental. A partir de ello, se abre una enorme oportunidad de posicionar al país como un proveedor confiable de productos agropecuarios sostenibles. La demanda global creciente de estos productos y las políticas regulatorias de algunos países y bloques exigen estándares de sostenibilidad cada vez más rigurosos, como por ejemplo la descarbonización de la producción o los que aseguren que los productos provienen de zonas libres de deforestación. Más allá de los reclamos justos que los países exportadores puedan realizar, el mundo va en esa dirección y eso, gracias a las características del sistema productivo agropecuario de nuestro país, puede constituir también una ventaja para sus exportaciones. La visión del Pro siempre ha sido y es la de un país que crezca con trabajo, con producción y con desarrollo, donde las decisiones de la agenda ambiental y productiva coinciden en construir una economía resiliente, eficiente e inclusiva que tiene el desafío de resolver nuestros problemas estructurales a través de un modelo sostenible.

Gladys González

Senadora nacional

DNI 22.971.764

Dos desatinos

Patricia Bullrich, presidenta de Pro, cometió dos errores: a) amenazar a un funcionario de la ciudad, con onda violenta y desubicada, y b) negarse a enviar salutaciones a Lula por su triunfo en las elecciones brasileñas. ¿Es que somos todos iguales? Dos desatinos.

Ana María Lodeiro

DNI 11.120.690

En la Red Facebook

Marco Lavagna reconoció errores en el operativo del Censo

“Gobierno de científicos no hace un censo como corresponde. Inoperantes”- Patricia Guevara

“¿Hay errores? ¡Y renunciá! ¿Quién paga todos los gastos?”- Daniel Aparicio

