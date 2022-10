Cartas de lectores: Debió hacerse antes, el otro cambio, cifras de inflación

Debió hacerse antes

Tapa de la nacion: “Tras cinco años, desalojan en Mascardi usurpaciones de grupos mapuches”. Debió ser mucho antes, pero, de todos modos, es una buena noticia. ¡Ojalá no tengamos que esperar otros cinco años para que este tema se resuelva de una vez por todas!

José Deym

deymjose@gmail.com

El otro cambio

Cuando era chica, la palabra “piquete” no existía, el corte de ruta solo se anunciaba cuando había obras de repavimentación y el acampe estaba relacionado con las vacaciones en carpa. La escuela era un lugar sagrado de aprendizaje y la vianda formaba parte del picnic el Día de la Primavera. Teníamos bien claro cuál era nuestro género y si en un dictado escribíamos “les chiques” la maestra nos marcaba dos faltas de ortografía. Era una época en la que el mérito tenía su recompensa y los funcionarios llegaban a sus cargos con esfuerzo y conocimiento. La propiedad privada era privada y nadie tocaba lo ajeno... y si lo hacia tenía su castigo. Qué pena me da la decadencia a la que hemos llegado. El chorro gobierna. El ignorante enseña, el delincuente es llamado por el Presidente para pacificar la calle, los padres incentivan a sus hijos a tomar escuelas y los piqueteros acorralan a los trabajadores para conseguir planes y vivir sin trabajar. Sería una utopía pensar en revertir este desastre solo cambiando un gobierno. Si no cambiamos nuestra forma de pensar y relacionarnos, y no aprendemos el significado de los valores y la forma de aplicarlos, este país no encontrará nunca más el camino al bienestar y progreso.

Silvia Cilia

DNI12.942.302

Cifras de inflación

El ministro Massa prometió que tras el dato de inflación de septiembre, que puede ser del orden del 7%, trabajará plenamente en controlar y reducir la inflación, teniendo como meta para 2023 el 2,5% mensual.

La única forma de alcanzarlo con las medidas que está tomando es convocar a los técnicos del Indec de la era Moreno.

Ignacio Joaquín Dure

DNI 36.263.278

Kicillof y Lula

Triste espectáculo ofreció el gobernador de la provincia de Buenos Aires al exhibir una gigantografía de un candidato a la presidencia de Brasil, cual fanático hincha de fútbol. Al poco decoro demostrado por la más alta autoridad bonaerense, cuya obligación primordial es honrar el cargo que desempeña por voluntad popular, debe sumársele el hecho poco moralizador de que haya elegido justamente como estandarte publicitario a un expresidente del vecino país que registra una condena que determinó el cumplimiento de pena de prisión, impuesta por la Justicia, por haber aceptado en el ejercicio de su mandato una cuantiosa coima. No debe perderse de vista que los funcionarios públicos deben observar, en todos sus actos, una conducta ética. La difusión de este tipo de actitudes, que contradicen esta premisa, no representa un faro moral en el que puedan verse reflejados sus gobernados, que también se educan con los ejemplos que reciben de las autoridades.

Otra vez cobra vigencia el genial poeta y dramaturgo Enrique Santos Discépolo, quien si viviera, a no dudarlo, volvería a ver llorar “la Biblia junto al calefón”, como decía en su célebre “Cambalache”, nunca más actual.

José Luis Méndez Villafañe

Joseluis-mv@hotmail.com

Lucha antiterrorista

En su carta de ayer, el lector José Brunetta pregunta, al reflexionar sobre la película Argentina, 1985, “qué hubieran hecho todos los que critican el accionar de las Fuerzas Armadas y de seguridad si la responsabilidad de luchar contra el terrorismo hubiera sido de ellos? Yo soy uno de quienes critican dicho accionar criminal, condenado por la Justicia, aunque solo puedo responder por mi persona sin arrogarme representatividad de nadie más. Mi respuesta es corta y simple: habría combatido al terrorismo con la ley en la mano, como se hizo en Italia o Reino Unido, y al final del proceso habría compartido la lista completa de cada detenido con los motivos de su detención. No habría torturado, no habría asesinado, no habría mantenido centros de detención ilegales, no habría robado bebés.

Espero haber satisfecho su curiosidad.

Sergio Stradolini

DNI 16.978.246

Premio

Así como todos los años se otorga el premio Martín Fierro a actores y periodistas destacados, sugiero que, a modo de crítica educativa y humorística, alguna organización privada otorgue cada año el premio Borocotó al político que más se haya “destacado” en perjudicar a su propio partido o agrupación de partidos pasándose a bandos contrarios o favoreciéndolos.

Creo que en años anteriores lo hubieran merecido con justicia los exradicales Moreau o Ricardo Alfonsín, y que para el corriente podría postularse al señor Manes.

María Ferreyra

DNI 28.242.203

Daños en los colegios

Es verdaderamente un chiste de muy mal gusto pretender, como insinúa ilusamente el jefe de gobierno porteño, que reclamará a los padres de los forajidos que han tomado los colegios de la ciudad, los daños que en ellos produzcan. Tendrá que designar una horda de abogados con sueldos pagados por todos los contribuyentes para que en 10 o más años se logre, quizás, una sentencia favorable.

Por favor, señor jefe de gobierno, un poco de sentido común. Esos forajidos solo merecen, a mi juicio, ser echados de los colegios. Santo y rápido remedio.

Carlos Malaret

DNI 12.931.153

Magdalena

A un mes de su partida , recordamos a una gran periodista, Magdalena Ruiz Guiñazú.

Con cariño, su sobrino y ahijado.

Alejandro Ruiz Guiñazú

DNI 14.223.796

En la Red Facebook

Lilita Carrió: “Después del Mundial, el país choca”

“Siempre los mundiales taparon crisis terribles en la Argentina … la gente solo focaliza en una pelota”- Marta Analía Gutiérrez

“Así no se puede seguir, todo aumenta, es un desastre”- María Cristina Eguibar

“Tanta crisis pero la Argentina es el país donde más personas van a ir a Dubái”- Elena Rodríguez

