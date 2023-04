Cartas de lectores: Déficit fiscal; ejemplo alemán; democracia, 40 años

escuchar

Déficit fiscal

Escuchamos y leemos diariamente que intentan explicar los motivos de la angustiante situación económica que afecta a nuestro país. Van desde la izquierda, pasando por el populismo, atraviesan el centro político y culminan con el liberalismo.

Creo que el origen del problema puede sintetizarse, parafraseando la campaña política de un expresidente norteamericano, en esta oración: “Es el déficit fiscal, estúpido”.

Norberto Carlos Naso



Ejemplo alemán

En Alemania se acaba de condenar a tres activistas del movimiento Última Generación a varios meses de prisión, sin derecho a libertad condicional, por haber bloqueado una ruta durante un par de horas en perjuicio de la sociedad. Es un buen ejemplo a aplicar para todos aquellos que no solo bloquean calles, avenidas y espacios públicos, sino que destruyen el patrimonio urbano y vulneran los derechos de los ciudadanos no un par de horas sino durante días, quienes desean ejercer sus actividades públicas o privadas.

Guillermo Sandler



Democracia, 40 años

En 1983, dijo el presidente Raúl Alfonsín: “Con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa”. Pero cumplidos 40 años la realidad es que en nuestro país crecieron el hambre y las ollas populares, son cada vez mayores las heridas, grietas y violencia, y la educación se volvió deficiente. Entonces, o esa frase era mera retórica, o esto no es verdadera democracia, o los errores ideológicos y la corrupción han arrasado con todo.

¿Alguien puede dar una explicación coherente?

Roque A. Sanguinetti



Políticos

Mariano Spezzapria recuerda, en su artículo sobre Palito Ortega y la política, que “Palito fue siempre ajeno a la política. A tal punto que durante su administración (como gobernador de Tucumán) sufrió aprietes –llegó a renunciarle todo el gabinete– para que accediera a nombrar jueces ‘amigos’. Y perdió votaciones en la Legislatura provincial por ¡40 votos a 0! Su esposa, Evangelina Salazar, armó una hecatombe cuando dijo que los diputados les pedían plata para aprobar las leyes”.

¡Caramba! Me parece, entonces, que nos vendría bien un equipo de funcionarios “ajenos a la política”.

Enrique J. Vasini



Generar confianza

Los integrantes de Juntos por el Cambio han repetido constantemente, y lo comparto, que es indispensable generar confianza. Hoy día es más importante que nunca. Los tironeos, el hecho de poner en evidencia en público sus diferencias, sus egos, querer mostrarse por encima del otro –dentro del mismo partido– solo logran demoler esa confianza que habíamos depositado razonablemente en JxC. Que haya diferencias en una coalición es lógico, pero ventiladas públicamente, sin prudencia ni discreción, no construye nada. Destruye.

Hablen, discutan, cambien ideas y posiciones, pero a puertas cerradas. Y cuando salgan a hablar en público, que lo hagan cuando ya hayan llegado a un consenso firme, creíble, sensato, con seriedad, respeto y señorío. Eso esperamos muchos argentinos para recuperar la fe, que tanta falta nos hace.

De ustedes depende.

Sara Inés Richard de Olazábal



Austeridad

A los contribuyentes de CABA la existencia de dos urnas para recibir los votos, en lugar de una, origina, según se informó, un gasto de 2000 millones de pesos. No es nada razonable incurrir en semejante gasto en épocas en las que se debe privilegiar la austeridad en la administración de los bienes públicos (lo de los contribuyentes a través de impuestos, tasas, etcétera). Mientras la mayor parte de los ciudadanos necesariamente hemos disminuido nuestros gastos, parece que a los dirigentes incurrir en tales gastos innecesarios no logra perturbarlos, pues el dinero, en definitiva, sale de un bolsillo ajeno.

Alfredo L. Repetto



7,7% o 7 x 7

Setenta veces siete (Biblia, Mateo 18-22). El 7 tiene particular presencia en la historia humana. El Corán, la Torá, la Sharia o la Biblia lo señalan reiteradamente. Nuestro país no escapó a la regla: 7,7 fue el índice de inflación de marzo, llevando la crisis económica a niveles impensados. Hemos arrojado así al 47% de la población a la pobreza y a un 27% a la indigencia. Pero más grave aún es el indicador de la ERCE de la Unesco: el 46% de nuestros alumnos de 3er grado no alcanzan el nivel básico de lectura, pero sube al 67% de ellos si son los más pobres, justamente ese grupo de ciudadanos más golpeados por la inflación producto de la negligencia y el desgobierno. Además, el Observatorio de Educación de la UBA, que lleva evaluaciones desde principios de siglo, indica que la mayoría de los alumnos de séptimo grado no saben multiplicar 7 x 7, demostrando que la educación está peor que hace 40 años, cuando todavía manteníamos los primeros niveles en América Latina. Por esas razones hoy numerosas empresas no encuentran empleados capacitados para funciones elementales. Un mal presagio si no encontramos soluciones rápidamente. El problema inflacionario, consecuencia de la corrupción e incapacidad de la política, ha creado pobreza extrema. El problema educativo se debe a que ha descendido el nivel de instrucción de los educadores, agravado por un sindicalismo que antepone sus intereses personales a la educación escolar.

Tanto el 7,7 de inflación como el 7 x 7 desconocido para muchos estudiantes son preocupaciones primordiales de idéntica importancia y no se solucionan solo con un acto eleccionario.

Carlos Barbosa Moyano



